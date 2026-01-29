FacebookTwitterYoutubeInstagram
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अरिजीत सिंह बनें बेस्ट प्लेबैक सिंगर, तो श्रीजीत मुखर्जी को मिला बेस्ट लिरिक्स के लिए अवार्ड

1991 का बजट भारत के लिए क्यों था इतना अहम? जिसने बदल दी थी पूरी देश की आर्थिक स्थिति

भारत

1991 का बजट भारत के लिए क्यों था इतना अहम? जिसने बदल दी थी पूरी देश की आर्थिक स्थिति

Budget 2026: 24 जुलाई 1991 को जब डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में अपना पहला बजट पेश किया, तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थीं. यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक नई सोच का संकेत था.

राजा राम

Updated : Jan 29, 2026, 11:27 PM IST

1991 का बजट भारत के लिए क्यों था इतना अहम? जिसने बदल दी थी पूरी देश की आर्थिक स्थिति
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सितरमान 1 फरवरी को लगातार 9 वीं बार बजट पेश करेंगी. पूरे देश भर को उस दिन का इंतजार है जब देश के सामने बजट का पिटारा खुलेगी. दुनिया इस समय लगातार वैश्विक चुनतियों से जूझ रही है. इस दौरान ये देखना अहम होगा कि मोदी सरकार इस बार बजट में क्या कुछ नया लेकर आती है. भारतीय इतिहास में जब भी बजट का जिक्र होता है तब साल 1991 का जिक्र होता है. दरअसल, भारत के आर्थिक इतिहास में 1991 का बजट एक मील का पत्थर माना जाता है. यह वह दौर था जब देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और सरकार के सामने सीमित विकल्प बचे थे. ऐसे समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ऐसे फैसले लिए, जिन्होंने न सिर्फ संकट से बाहर निकाला बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी. इसी बजट ने भारत को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाया. 

1991 से पहले भारत की आर्थिक हालत

1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर स्थिति में थी. विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका था कि देश मुश्किल से कुछ हफ्तों का आयात ही कर सकता था. हालात इतने बिगड़ गए थे कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्ज लेने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा. महंगाई लगातार बढ़ रही थी, उद्योगों में उत्पादन घट रहा था और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी. वैश्विक बाजार में भारत की साख भी कमजोर हो चुकी थी और निवेशक भारत से दूरी बना रहे थे.

संकट के बीच सरकार के सामने चुनौती

जब नई सरकार बनी, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश को आर्थिक दिवालियापन से बचाने की थी. आसान रास्ता यह था कि पुराने सिस्टम को किसी तरह चलाया जाए, लेकिन इससे समस्या और बढ़ सकती थी. ऐसे कठिन समय में सरकार ने बड़े और जोखिम भरे फैसले लेने का मन बनाया. डॉ. मनमोहन सिंह ने साफ कहा था कि अब बदलाव जरूरी है, क्योंकि पुरानी नीतियां देश को आगे नहीं ले जा पा रही थीं. 24 जुलाई 1991 को जब डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में अपना पहला बजट पेश किया, तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थीं. यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक नई सोच का संकेत था. इसमें यह साफ संदेश दिया गया कि भारत अब अपने आर्थिक ढांचे में बड़े सुधार करने जा रहा है. 

लाइसेंस राज से आजादी

1991 के बजट का सबसे बड़ा और चर्चित कदम था लाइसेंस राज का अंत. इससे पहले किसी भी उद्योग को शुरू करने या विस्तार करने के लिए सरकार से कई स्तरों पर अनुमति लेनी पड़ती थी. इससे भ्रष्टाचार, देरी और निवेश में कमी जैसी समस्याएं पैदा होती थीं. बजट के जरिए उद्योगों को अधिक आजादी दी गई, ताकि वे बाजार की मांग के अनुसार फैसले ले सकें. इससे निजी क्षेत्र को मजबूती मिली और नई कंपनियों के लिए रास्ता खुला. इस बजट में पहली बार विदेशी निवेश को लेकर बड़े सुधार किए गए. सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति दी और कई क्षेत्रों में नियम आसान किए. सीमा शुल्क और आयात शुल्क में बड़ी कटौती की गई, जिससे आयात-निर्यात सस्ता हुआ. जिसके बाद न सिर्फ विदेशी निवेश बढ़ा, बल्कि भारत का वैश्विक व्यापार भी तेजी से आगे बढ़ा.

टैक्स और शुल्क में बड़े बदलाव

डॉ. मनमोहन सिंह ने सरकारी खजाने को मजबूत करने के लिए कुछ कठिन फैसले भी लिए. कॉरपोरेट टैक्स में बढ़ोतरी की गई और आयात शुल्क में भारी कटौती की गई. जहां पहले आयात शुल्क बेहद ज्यादा था, उसे काफी हद तक कम किया गया. इसका मकसद था आयात बिल को नियंत्रित करना, चालू खाते के घाटे को कम करना और घरेलू बाजार में चीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना.1991 के बजट में निर्यात को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया गया. व्यापार से जुड़े नियमों को सरल बनाया गया और टैक्स सिस्टम में बदलाव किए गए. इससे भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकीं. धीरे-धीरे भारत का निर्यात बढ़ने लगा, सरकारी राजस्व में सुधार हुआ और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए. 

यह भी पढ़ें: Economic Survey 2025-26: 7% की विकास दर के साथ 'विकसित भारत' की ओर बढ़ते कदम...

बाकी बजटों से अलग क्यों था 1991 का बजट

भारत में इससे पहले और बाद में भी कई अहम बजट पेश किए गए, लेकिन 1991 का बजट सबसे अलग माना जाता है. इसकी वजह यह है कि यह बजट सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में बदलाव लेकर आया. इसने सरकार की भूमिका को बदलते हुए बाजार और निजी क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया. यह मजबूरी में लिया गया फैसला था, लेकिन यही फैसला आगे चलकर भारत की ताकत बन गया. बदली हुई भारत की आर्थिक तस्वीर1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे मजबूत होने लगी. विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, निजी कंपनियों का विस्तार हुआ और भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान बनाने लगा. आज आईटी, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति कहीं न कहीं 1991 के उन्हीं फैसलों का नतीजा है. 

