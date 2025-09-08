Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Epilepsy: क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय

Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

ट्रंप को क्यों आ रही 'दोस्त' मोदी की याद: मामला जितना बिजनेस का, उतना ही सियासी है!

Cancer Vaccine mRNA: रूसी वैज्ञानिकों का दावा; बगैर कीमोथेरेपी इस खतरनाक कैंसर को खत्म करेगी ये वैक्सीन!

कुतुब मीनार के 1600 साल पुराने लौह स्तंभ पर आज भी क्यों नहीं लगती जंग? जानें साइंटिफिक वजह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Epilepsy: क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय

क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय

विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

Homeभारत

भारत

ट्रंप को क्यों आ रही 'दोस्त' मोदी की याद: मामला जितना बिजनेस का, उतना ही सियासी है!

ट्रंप के एक्स पोस्ट में कितनी फीसदी कूटनीति है और कितनी प्रतिशत भावनाएं, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि भारत के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका भी पसोपेश में है.

Latest News

आदित्य पूजन

Updated : Sep 08, 2025, 04:31 PM IST

ट्रंप को क्यों आ रही 'दोस्त' मोदी की याद: मामला जितना बिजनेस का, उतना ही सियासी है!
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में व्लादिमिर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आईं तो अमेरिका के जले पर नमक छिड़क गया. भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद उसके सरेंडर की प्रतीक्षा कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था. तभी उनका बयान आया था कि हमने भारत को चीन और रूस के हाथों खो दिया है. हालांकि, अगले ही दिन ट्रंप ने अपना बयान बदल लिया. तब उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत शायद पूरी तरह चीन और रूस के पाले में अभी नहीं गया. ये केवल बयान बदला था, नजरिया नहीं, क्योंकि ट्रंप के सलाहकार तब भी भारत को चेतावनियां दे रहे थे. अब लगता है कि ट्रंप के नजरिये में भी बदलाव आने लगा है. शनिवार को एक्स पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने पीएम मोदी की जैसी तारीफ की है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने पुराने दोस्त की याद सताने लगी है. ट्रंप के एक्स पोस्ट में कितनी फीसदी कूटनीति है और कितनी प्रतिशत भावनाएं, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि भारत के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका भी पसोपेश में है. ट्रंप की दुविधा ये है कि वो भारत को उसके मन की नहीं करने देना चाहते, लेकिन इसमें छिपे जोखिम से डरते भी हैं. इसकी वजह क्या है- क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भारत के सामने झुकने को तैयार हो रहा है?

तिकड़ी से डरा अमेरिका!

पिछले डेढ़ महीने में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पूरी तरह बदल गई है. इस दौरान सबसे आश्चर्यजनक घटना है भारत, रूस और चीन की तिकड़ी का एक साथ आना. ये तीनों दुनिया की करीब 38% आबादी, 33%  जीडीपी और 20% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये तिकड़ी एक ओर ब्रिक्स और दूसरी ओर शंघाई सहयोग संगठन को साध रही है. अगले कुछ महीने में आसियान का शिखर सम्मेलन होने वाला है. पीएम मोदी के उसमें शामिल होने की संभावना है. डर इस बात का है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में अमेरिका अलग-थलग न पड़ जाए. रूस, और खासकर चीन के साथ भारत के चाहे जैसे विवाद हों, लेकिन अमेरिका-विरोध के नाम पर ये दोनों देश एकमत हैं. वे तो अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की रणनीति भी बना रहे हैं. ब्रिक्स देशों के बीच एक कॉमन करेंसी की मांग कई बार उठ चुकी है. रूस इनमें से कुछ देशों के साथ उनकी मुद्रा में तेल बेचने की शुरुआत कर चुका है. यानी ये तिकड़ी अगर जम गई तो अमेरिका को कूटनीति से लेकर अर्थनीति तक को चुनौती दे सकती है.

परस्पर बिजनेस पर खतरा

ट्रंप मूलतः एक व्यवसायी हैं जो अमेरिका के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं. उनकी सोच के मूल में बिजनेस ही होता है. अमेरिकी अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ही उन्होंने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ का चाबुक चलाया है. भारत पर 50 फीसदी टैरिफ की घोषणा करते समय ट्रंप ने कहा था कि रूस से तेल खरीदने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है. ट्रंप चाहते थे कि भारत तेल और हथियार उससे खरीदे. भारत ने झुकने की जगह चीन और रूस से हाथ मिला लिया. अब ट्रंप को चिंता हो रही है 132.2 अरब डॉलर के परस्पर व्यापार की जो 2025 के वित्तीय वर्ष में भारत और अमेरिका के बीच हुआ. इंडिया ब्रांड ईक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत ने इस दौरान 45.69 अरब डॉलर की चीजें अमेरिका से खरीदीं, जिसमें महंगी मोतियों से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर तक शामिल थे. इनमें से अधिकांश उत्पाद ऐसे हैं जो भारत को चीन या रूस से मिल सकते हैं. जब अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा तो भारत भी इस बारे में स्वाभाविक रूप से सोच सकता है. अमेरिका के लिए यह दोहरा खतरा है क्योंकि भारत उसे छोड़कर उसके विरोधियों के साथ व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बना सकता है.

घर में भी घिरे ट्रंप, लेकिन...

अमेरिकी शासन और प्रशासन में भी ट्रंप की भारत नीति को लेकर खासा असंतोष है. ट्रंप के कई समर्थक भी भारत पर टैरिफ लगाने का विरोध कर चुके हैं. कई थिंक टैंक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ट्रंप की भारत नीति अप्रत्यक्ष रूप से चीन और रूस को मजबूत बना रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप की आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर उन्होंने पिछले दो दशकों की मेहनत पर पानी फेर दिया.  अप्रवासी भारतीय अमेरिकी चुनाव में खासा महत्वपूर्ण है. पिछले चुनाव में इस समुदाय ने खुलकर अबकी बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था. ट्रंप की नीतियों का खामियाजा उनकी पार्टी को भी अगले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है. मतलब ये कि भारत को लेकर ट्रंप घर में भी घिरे हुए हैं. मोदी की दोस्ती शायद इसीलिए उन्हें याद आने लगी है. हो सकता है आने वाले महीनों में ट्रंप, भारत के लिए कुछ राहत का भी ऐलान कर दें. लेकिन उनके किसी फैसले को आखिरी समझना एक भूल हो सकती है. ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब ट्रंप और मोदी एक साथ रोज गार्डन में घूम रहे थे. वो करीबियां और अब ये दूरियां... ट्रंप कभी भी, कुछ भी कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
Palmistry: हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?
हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE