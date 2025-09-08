ट्रंप को क्यों आ रही 'दोस्त' मोदी की याद: मामला जितना बिजनेस का, उतना ही सियासी है!

ट्रंप के एक्स पोस्ट में कितनी फीसदी कूटनीति है और कितनी प्रतिशत भावनाएं, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि भारत के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका भी पसोपेश में है.

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में व्लादिमिर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आईं तो अमेरिका के जले पर नमक छिड़क गया. भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद उसके सरेंडर की प्रतीक्षा कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था. तभी उनका बयान आया था कि हमने भारत को चीन और रूस के हाथों खो दिया है. हालांकि, अगले ही दिन ट्रंप ने अपना बयान बदल लिया. तब उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत शायद पूरी तरह चीन और रूस के पाले में अभी नहीं गया. ये केवल बयान बदला था, नजरिया नहीं, क्योंकि ट्रंप के सलाहकार तब भी भारत को चेतावनियां दे रहे थे. अब लगता है कि ट्रंप के नजरिये में भी बदलाव आने लगा है. शनिवार को एक्स पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने पीएम मोदी की जैसी तारीफ की है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने पुराने दोस्त की याद सताने लगी है. ट्रंप के एक्स पोस्ट में कितनी फीसदी कूटनीति है और कितनी प्रतिशत भावनाएं, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि भारत के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका भी पसोपेश में है. ट्रंप की दुविधा ये है कि वो भारत को उसके मन की नहीं करने देना चाहते, लेकिन इसमें छिपे जोखिम से डरते भी हैं. इसकी वजह क्या है- क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भारत के सामने झुकने को तैयार हो रहा है?

तिकड़ी से डरा अमेरिका!

पिछले डेढ़ महीने में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पूरी तरह बदल गई है. इस दौरान सबसे आश्चर्यजनक घटना है भारत, रूस और चीन की तिकड़ी का एक साथ आना. ये तीनों दुनिया की करीब 38% आबादी, 33% जीडीपी और 20% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये तिकड़ी एक ओर ब्रिक्स और दूसरी ओर शंघाई सहयोग संगठन को साध रही है. अगले कुछ महीने में आसियान का शिखर सम्मेलन होने वाला है. पीएम मोदी के उसमें शामिल होने की संभावना है. डर इस बात का है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में अमेरिका अलग-थलग न पड़ जाए. रूस, और खासकर चीन के साथ भारत के चाहे जैसे विवाद हों, लेकिन अमेरिका-विरोध के नाम पर ये दोनों देश एकमत हैं. वे तो अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की रणनीति भी बना रहे हैं. ब्रिक्स देशों के बीच एक कॉमन करेंसी की मांग कई बार उठ चुकी है. रूस इनमें से कुछ देशों के साथ उनकी मुद्रा में तेल बेचने की शुरुआत कर चुका है. यानी ये तिकड़ी अगर जम गई तो अमेरिका को कूटनीति से लेकर अर्थनीति तक को चुनौती दे सकती है.

परस्पर बिजनेस पर खतरा

ट्रंप मूलतः एक व्यवसायी हैं जो अमेरिका के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं. उनकी सोच के मूल में बिजनेस ही होता है. अमेरिकी अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ही उन्होंने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ का चाबुक चलाया है. भारत पर 50 फीसदी टैरिफ की घोषणा करते समय ट्रंप ने कहा था कि रूस से तेल खरीदने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है. ट्रंप चाहते थे कि भारत तेल और हथियार उससे खरीदे. भारत ने झुकने की जगह चीन और रूस से हाथ मिला लिया. अब ट्रंप को चिंता हो रही है 132.2 अरब डॉलर के परस्पर व्यापार की जो 2025 के वित्तीय वर्ष में भारत और अमेरिका के बीच हुआ. इंडिया ब्रांड ईक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत ने इस दौरान 45.69 अरब डॉलर की चीजें अमेरिका से खरीदीं, जिसमें महंगी मोतियों से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर तक शामिल थे. इनमें से अधिकांश उत्पाद ऐसे हैं जो भारत को चीन या रूस से मिल सकते हैं. जब अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा तो भारत भी इस बारे में स्वाभाविक रूप से सोच सकता है. अमेरिका के लिए यह दोहरा खतरा है क्योंकि भारत उसे छोड़कर उसके विरोधियों के साथ व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बना सकता है.

घर में भी घिरे ट्रंप, लेकिन...

अमेरिकी शासन और प्रशासन में भी ट्रंप की भारत नीति को लेकर खासा असंतोष है. ट्रंप के कई समर्थक भी भारत पर टैरिफ लगाने का विरोध कर चुके हैं. कई थिंक टैंक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ट्रंप की भारत नीति अप्रत्यक्ष रूप से चीन और रूस को मजबूत बना रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप की आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर उन्होंने पिछले दो दशकों की मेहनत पर पानी फेर दिया. अप्रवासी भारतीय अमेरिकी चुनाव में खासा महत्वपूर्ण है. पिछले चुनाव में इस समुदाय ने खुलकर अबकी बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था. ट्रंप की नीतियों का खामियाजा उनकी पार्टी को भी अगले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है. मतलब ये कि भारत को लेकर ट्रंप घर में भी घिरे हुए हैं. मोदी की दोस्ती शायद इसीलिए उन्हें याद आने लगी है. हो सकता है आने वाले महीनों में ट्रंप, भारत के लिए कुछ राहत का भी ऐलान कर दें. लेकिन उनके किसी फैसले को आखिरी समझना एक भूल हो सकती है. ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब ट्रंप और मोदी एक साथ रोज गार्डन में घूम रहे थे. वो करीबियां और अब ये दूरियां... ट्रंप कभी भी, कुछ भी कर सकते हैं.

