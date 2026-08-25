सुप्रीम कोर्ट ने TMC के 20 बागी सांसदों को क्यों जारी किया नोटिस, क्या है अभिषेक बनर्जी की मांग?

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह नोटिस टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर जारी किया है. बागी सांसदों के खिलाफ कार्यवाही में हो रही देरी को लेकर टीएमसी नेता ने कोर्ट में याचिका दायर की है.

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है

नोटिस अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर जारी किया गया

आइए जानते हैं बनर्जी ने यह याचिका कोर्ट में क्यों दायर की है

सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी के उन 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने पार्टी छोड़कर NCPI में शामिल हो गए थे. यह नोटिस तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया. TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने मांग की है कि स्पीकर ओम बिरला इन 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की पार्टी की याचिका पर जल्द फैसला लें. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस से क्या मायने हैं.

अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने सुनवाई की और नोटिस जारी किए. कोर्ट ने पहले संकेत दिया था कि वह स्पीकर को भी नोटिस जारी करेगा, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर ऐसा नहीं किया. मेहता कोर्ट में लोकसभा स्पीकर का पक्ष रख रहे थे.

क्या अयोग्य हो जाएंगे TMC के बागी सांसद?

मेहता ने कोर्ट में कहा कि स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिए हैं. मेहता की बात का जवाब देते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि सवाल नोटिस जारी करने का नहीं है. सवाल एक तय समय-सीमा के अंदर कार्यवाही पूरी करने का है.

बनर्जी ने अपनी याचिका में सांसदों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही पर फैसले में देरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश हुए वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह तृणमूल के लिए एक बड़ी जीत है और कोर्ट जल्द ही तारीख तय करेगा.

क्या है TMC सांसदों का विवाद?

यह विवाद TMC संसदीय दल में हुई बगावत के बाद शुरू हुआ, जब पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने ऐलान किया कि वह त्रिपुरा की राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए हैं. इन सासंदों ने सदन में अलग मान्यता की मांग की. इसके बाद संसद में बागी सांसदों को NCPI समूह के तौर पर देखा गया और उन्होंने NDA की बैठकों में भी हिस्सा लिया.

क्या है TMC की मांग?

TMC का कहना है कि बागी सभी सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुने गए थे और किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ने का उनका फैसला पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने जैसा है, जिससे दलबदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए.

क्या कहते हैं TMC के बागी सांसद?

TMC के बागी सांसदों का कहना है कि उनका विलय नियम के तहत हुआ है, जो वैध है. इस याचिका में लोकसभा स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल को प्रतिवादी बनाया गया है, साथ ही उन 20 सांसदों को भी जिनके खिलाफ सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की मांग की गई है.

खतरे में इन सांसदों की सदस्या

याचिका में सांसद काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, सताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, सयानी घोष, बापी हलदर, मोहम्मद अबू ताहेर खान, कालीपद सारेन खेरवाल, असित कुमार मल, जून मलिया, मिताली बाग, खलीलुर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान का नाम शामिल हैं. लोकसभी स्पीकर से अभिषेक बनर्जी ने इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है.

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