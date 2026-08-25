FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'पूरी इंग्लैंड की टीम कांप जाए...' पूर्व इंग्लिश कप्तान ने क्यों की खिलाड़ी को कड़ी सजा देने की मांग? जानें क्या मामला

'पूरी इंग्लैंड की टीम कांप जाए...' पूर्व इंग्लिश कप्तान ने क्यों की खिलाड़ी को कड़ी सजा देने की मांग? जानें क्या मामला

चाइना के साथ ट्रेड खत्म करना चाहते हैं पाकिस्तानी? डोभाल के बीजिंग दौरे के बीच क्यों बोले PAK एक्सपर्ट- चीन हमें खा रहा...

चाइना के साथ ट्रेड खत्म करना चाहते हैं पाकिस्तानी? डोभाल के बीजिंग दौरे के बीच क्यों बोले PAK एक्सपर्ट- चीन हमें खा रहा...

ICSI Result June 2026: कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल एग्जाम में किसने किया टॉप? देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

ICSI Result June 2026: कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल एग्जाम में किसने किया टॉप? देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए

फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान

फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान

Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट

Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सुप्रीम कोर्ट ने TMC के 20 बागी सांसदों को क्यों जारी किया नोटिस, क्या है अभिषेक बनर्जी की मांग?

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह नोटिस टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर जारी किया है. बागी सांसदों के खिलाफ कार्यवाही में हो रही देरी को लेकर टीएमसी नेता ने कोर्ट में याचिका दायर की है.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Aug 25, 2026, 03:32 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने TMC के 20 बागी सांसदों को क्यों जारी किया नोटिस, क्या है अभिषेक बनर्जी की मांग?

सांकेतिक फोटो (इमेज क्रेडिट - AI)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है 
  • नोटिस अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर जारी किया गया
  • आइए जानते हैं बनर्जी ने यह याचिका कोर्ट में क्यों दायर की है 

सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी के उन 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने पार्टी छोड़कर NCPI में शामिल हो गए थे. यह नोटिस तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया. TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने मांग की है कि स्पीकर ओम बिरला इन 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की पार्टी की याचिका पर जल्द फैसला लें. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस से क्या मायने हैं.

अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने सुनवाई की और नोटिस जारी किए. कोर्ट ने पहले संकेत दिया था कि वह स्पीकर को भी नोटिस जारी करेगा, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर ऐसा नहीं किया. मेहता कोर्ट में लोकसभा स्पीकर का पक्ष रख रहे थे.

क्या अयोग्य हो जाएंगे TMC के बागी सांसद?

मेहता ने कोर्ट में कहा कि स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिए हैं. मेहता की बात का जवाब देते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि सवाल नोटिस जारी करने का नहीं है. सवाल एक तय समय-सीमा के अंदर कार्यवाही पूरी करने का है.

बनर्जी ने अपनी याचिका में सांसदों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही पर फैसले में देरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश हुए वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह तृणमूल के लिए एक बड़ी जीत है और कोर्ट जल्द ही तारीख तय करेगा. 

क्या है TMC सांसदों का विवाद?

यह विवाद TMC संसदीय दल में हुई बगावत के बाद शुरू हुआ, जब पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने ऐलान किया कि वह त्रिपुरा की राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए हैं. इन सासंदों ने सदन में अलग मान्यता की मांग की. इसके बाद संसद में बागी सांसदों को NCPI समूह के तौर पर देखा गया और उन्होंने NDA की बैठकों में भी हिस्सा लिया.

क्या है TMC की मांग?

TMC का कहना है कि बागी सभी सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुने गए थे और किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ने का उनका फैसला पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने जैसा है, जिससे दलबदल विरोधी कानून के तहत उनकी  सदस्यता रद्द होनी चाहिए. 

क्या कहते हैं TMC के बागी सांसद?

TMC के बागी सांसदों का कहना है कि उनका विलय नियम के तहत हुआ है, जो वैध है. इस याचिका में लोकसभा स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल को प्रतिवादी बनाया गया है, साथ ही उन 20 सांसदों को भी जिनके खिलाफ सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की मांग की गई है.

खतरे में इन सांसदों की सदस्या

याचिका में सांसद काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, सताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, सयानी घोष, बापी हलदर, मोहम्मद अबू ताहेर खान, कालीपद सारेन खेरवाल, असित कुमार मल, जून मलिया, मिताली बाग, खलीलुर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान का नाम शामिल हैं. लोकसभी स्पीकर से अभिषेक बनर्जी ने इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है. 

ये भी पढ़ें - आग की तरह तपेगा पानी! बढ़ रहा समुंदर का तापमान... महासागरोंं की गर्मी ने तोड़े सभी रिकाॅर्ड, वजह क्या?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
Test में सबसे कम उम्र में 3000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें टॉप-5 लिस्ट
WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा-सिराज ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा-सिराज ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Test इतिहास में दो दिन में खत्म होने वाले मुकाबलों की पूरी लिस्ट, भारत के साथ तीन बार हुआ ऐसा
Test इतिहास में दो दिन में खत्म होने वाले मुकाबलों की पूरी लिस्ट, भारत के साथ तीन बार हुआ ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement