बांग्लादेश में हिलसा मछली की इतनी मांग क्यों, गुजरात कैसे बना बड़ा सप्लायर? पहली बार भारत कर रहा एक्सपोर्ट

बांग्लादेश पहली बार भारत से हिलसा मछली मंगा रहा है. इससे पहले भारत में हिलसा मछली बांग्लादेश से ही आती है. बांग्लादेश में हिलसा मछली की बहुत डिमांग है. आइए जानते हैं कि कैसे हिलसा मछली के कारोबार में उलट फेर हुआ?

पहली बार भारत हिलसा का निर्यात बांग्लादेश को कर रहा है

इससे पहले बांग्लादेश हिलसा मछली भारत भेजता था

बांग्लादेश में हिलसा मछली की डिमांड अधिक है

आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है?

भारत और बांग्लादेश के बीच हिलसा मछली के कारोबार का रुख अचानक बदल गया है, जिस मछली को लेकर अब तक बांग्लादेश से भारत आने वाली खेपों की चर्चा होती थी, वही हिलसा अब भारत से बांग्लादेश भेजी जा रही है. पिछले दो महीनों में भारत से बांग्लादेश करीब 500 टन हिलसा का निर्यात किया जा चुका है. आइए जानते हैं कि हिलसा को भारत भेजने वाला बांग्लादेश अब इसका निर्यात क्यों कर रहा है?

वहीं कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में करीब 150 से 200 टन और हिलसा मछली बांग्लादेश भेजी जा सकती है. भारत में ज्यादातर हिलसा मछली गुजरात से आ रही है. भरूच हिलसा मछली कारोबार का बड़ा केंद्र बना है. वहीं हिलसा की कुछ खेप पश्चिम बंगाल के हावड़ा थोक मछली बाजार के जरिए भी बांग्लादेश पहुंची हैं.

क्यों भारत से हिलसा का निर्यात कर रहा बांग्लादेश?

यह पहली बार है, जब भारत हिलसा मछली का निर्यात बांग्लादेश को कर रहा है. इससे पहले हिलसा बांग्लादेश से ही भारत आती थी. हिलसा सिर्फ एक मछली नहीं, बल्कि बंगाली खान-पान और संस्कृति का अहम हिस्सा है. बांग्लादेश दुनिया के प्रमुख हिलसा उत्पादक देशों में शामिल है और वहां इस मछली मांग भी बहुत है, लेकिन इस साल बांग्लादेश में हिलसा की उपलब्धता कम होने और मांग अधिक होने के कारण उसे भारत से इसका निर्यात करना पड़ रहा है.

भारत में कब बढ़ती है हिलसा की मांग और क्यों?

दुर्गा पूजा के आसपास भारत के पूर्वी राज्यों में बांग्लादेशी हिलसा मछली की मांग बढ़ जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल बांग्लादेश ने भारत को त्योहार के मौसम के लिए करीब 1,200 टन हिलसा निर्यात करने की अनुमति दी थी.

कैसे गुजरात ने पलटी हिलसा कारोबार की कहानी?

भारत से बांग्लादेश हिलसा भेजे जाने के पीछे गुजरात में उत्पादन में आई बड़ी बढ़ोतरी को महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है. गुजरात के मत्स्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2025-26 में राज्य में हिलसा का उत्पादन 14,587.72 टन रहा, जो पिछले चार वर्षों के दौरान सबसे ज्यादा है. इससे पहले 2022-23 में उत्पादन 14,198.98 टन था, जो 2023-24 में घटकर 8,209.48 टन और 2024-25 में 8,535.75 टन हो गया था.

हिलसा की बांग्लादेश में इतनी डिमांड क्यों?

गुजराती की हिलसा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मछली में बड़ी मात्रा में अंडे पाए जाते हैं, जिस कारण बांग्लादेश में इसकी डिमांग अधिक है. भारतीय बाजारों में ज्यादा अंडे वाली हिलसा को कम पसंद किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में इसकी व्यावसायिक कीमत अधिक है.

खासकर चट्टोग्राम और सिलहट जैसे इलाकों में इस मछली की अधिक मांग होती है. व्यापारी मछली से अंडे अलग करके उन्हें अलग से बेचते हैं. कुछ अंडों को दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं. वहीं मछली को सुखाकर या नमक लगाकर भी बाजार में बेचा जाता है.

क्या होगा हिलसा के कारोबार से फायदा?

भारतीय अधिकारियों और मत्स्य विशेषज्ञों के मुताबिक, हिलसा के इस नए निर्यात प्रवाह का असर सिर्फ मछली व्यापार तक सीमित नहीं रह सकता। इससे कोल्ड चेन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और मछली कारोबार से जुड़े दूसरे सेक्टरों को भी फायदा मिल सकता है.

पीईबी की एक रिपोर्ट के अनुसार ICAR-CIFRI के निदेशक डॉ. प्रदीप डे ने भारतीय हिलसा के बांग्लादेश निर्यात को बाजार में मजबूत मांग का संकेत बताया है. उनके अनुसार, इससे मछुआरों की आजीविका और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ हिलसा के लिए अधिक व्यवस्थित और वैल्यू-एडेड अर्थव्यवस्था विकसित करने के अवसर बन सकते हैं.

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