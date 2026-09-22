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कॉमेडियन पुलकित मणि ने क्यों रद्द किया UP में अपना शो? राहुल गांधी के साथ साझा किया था मंच... की थी PM मोदी की मिमिक्री

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कॉमेडियन पुलकित मणि ने क्यों रद्द किया UP में अपना शो? राहुल गांधी के साथ साझा किया था मंच... की थी PM मोदी की मिमिक्री

Comedian Pulkit Mani: इंदौर में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि ने यूपी में होने वाले अपने शो को रद्द कर दिया है. इंदौर में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने पीएम मोदी की मिमिक्री की थी.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 22, 2026, 03:30 PM IST

कॉमेडियन पुलकित मणि ने क्यों रद्द किया UP में अपना शो? राहुल गांधी के साथ साझा किया था मंच... की थी PM मोदी की मिमिक्री

पुलकित ने यूपी में होने वाले अपने शो रद्द कर दिए हैं

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  • कॉमेडियन पुलकित मणि में यूपी में अपने शो रद्द कर दिए हैं 
  • उन्होंने इंस्टग्राम पर पोस्ट कर शो रद्द होने की जानकारी दी 
  • पुलकित ने इंदौर में राहुल गांधी के मंच साझा किया था
  • आइए जातने हैं कि शो रद्द करने का कारण क्या है?

Comedian Pulkit Mani: स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि ने यूपी में होने वाले अपने एक के बाद एक शो को रद्द कर दिया है. पुलकित ने 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया था. कार्यक्रम में उन्होंने पीएम मोदी के बोलने के अंदाज और सार्वजनिक तौर पर चर्चित कुछ घटनाओं की मिमिक्री की थी, जिसकी चर्चा देश भर में हुई थी. वहीं बीजेपी ने इसकी आलोचना भी की थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि पुलकित ने यूपी में अपने होने वाले शो को क्यों रद्द किया?

पुलकित ने क्यों रद्द किया अपना शो?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने और पीएम मोदी की मिमिक्री करने के बाद शुरू हुए राजनीतिक विवाद के कारण पुलकित ने यूपी में होने वाले अपने शो रद्द कर दिया है. मणि ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट में नोएडा के शो को रद्द करने के पीछे ‘अप्रत्याशित परिस्थितियों’ का हवाला दिया, जबकि बाद की पोस्ट में लखनऊ और कानपुर के शो रद्द करने की वजह लगातार मिल रही धमकियों को बताया. 

राहुल गांधी के साथ साझा किया था मंच

पुलकित मणि ने 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया था. कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के अंदाज और सार्वजनिक तौर पर चर्चित कुछ घटनाओं की मिमिक्री की.

इस दौरान राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद थे और मणि के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे. कार्यक्रम का वीडियो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया था. इसके बाद मिमिक्री को लेकर बीजेपी नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच राजनीतिक बहस शुरू हो गई.

मिमिक्री को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना

इसके बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा. बीजेपी नेताओं का आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. वहीं बीजेपी के अन्य नेताओं ने कहा कि मामले में राहुल गांधी को मांफी  मांगनी चाहिए. वहीं कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते पूरे हुए परफॉर्मेंस को कॉमेडी और राजनीतिक व्यंग्य का हिस्सा बताया. 

पहले नोएडा शो रद्द करने का ऐलान

विवाद के बीच पुलकित मणि ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने नोएडा शो के रद्द होने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण शो रद्द किया गया है और इससे होने वाली असुविधा के लिए उन्होंने दर्शकों से माफी मांगी.

इसके कुछ समय बाद मणि ने एक और इंस्टाग्राम पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लखनऊ और कानपुर में होने वाले उनके शो भी रद्द कर दिए गए हैं. उन्होंने इसके पीछे मिल रही धमकियों का हवाला दिया है.

माडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इन कार्यक्रमों को मणि ने खुद रद्द किया या संबंधित आयोजन स्थलों की ओर से उन्हें रद्द किया गया. 

राजनीतिक मंच पर कॉमेडी को लेकर नई बहस

इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक कार्यक्रमों में कॉमेडी और मिमिक्री के इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है. एक तरफ बीजेपी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक बताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थकों ने इसे राजनीतिक व्यंग्य और अभिव्यक्ति का हिस्सा बताया है.

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