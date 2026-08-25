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भारत

आग की तरह तपेगा पानी! बढ़ रहा समुंदर का तापमान... महासागरोंं की गर्मी ने तोड़े सभी रिकाॅर्ड, वजह क्या?

Oceans Temperature: महासागरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है. 22 अगस्त को रिकाॅर्ड तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक रहा. इससे पहले साल 2024 में महासागरों का तापमान बढ़ा था. आइए जानते हैं कि समुंदर का तापमान कौन बढ़ा रहा है और इसका कारण क्या है.

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Manoj Mishra

Updated : Aug 25, 2026, 02:04 PM IST

आग की तरह तपेगा पानी! बढ़ रहा समुंदर का तापमान... महासागरोंं की गर्मी ने तोड़े सभी रिकाॅर्ड, वजह क्या?

सांकेतिक फोटो (इमेज क्रेडिट- freepik)
 

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  • महासागरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है 
  • समुद्र के तापमान ने सभी रिकाॅर्ड तोड़ दिए हैं 
  • इससे पहले साल 2024 में तापमान बढ़ा था 
  • आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है?

Oceans Temperature: गर्मी ने धरती पर नहीं समुंदर में भी सारे रिकाॅर्ड तोड़ दिए हैं. अगर ऐसे ही महासागरों का तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में पानी आग की तरह तपेगा और उनमें रहने वाले समुद्री जीव नष्ट हो जाएंगे. दुनिया के महासागरों के तापमान को लेकर वैज्ञानिकों ने गंभीर चेतावनी दी है. आइए जानते हैं कि महासागरों का तापमान क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे क्या कारण है?

किसने बढ़ा दी समुंदर की गर्मी?

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के बीच अब शक्तिशाली अल नीनो ने समुद्रों की गर्मी को और बढ़ा दिया है. यूरोप की अर्थ ऑब्जर्वेशन एजेंसी कोपरनिकस के मुताबिक, दुनिया के समुद्रों की सतह का औसत तापमान एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. 22 अगस्त को समुद्र की सतह का औसत तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. तापमान का यह स्तर 1979 से शुरू हुई दैनिक निगरानी में अब तक का सबसे अधिक है. 

इससे पहले कब बढ़ा था समुद्र का तापमान?

इससे पहले समुद्र की सतह का सबसे अधिक औसत तापमान मार्च 2024 में 21.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. अगस्त में इस रिकॉर्ड का टूटना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर दुनिया के महासागरों का वैश्विक औसत तापमान मार्च और अप्रैल के आसपास सबसे अधिक रहता है. ऐसे में अगस्त में नया रिकॉर्ड बनना वैज्ञानिकों के लिए चिंता का नया कारण बन गया है. 

समुद्र के तापमान पर किसका कब्जा?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, महासागरों के असामान्य रूप से गर्म होने के पीछे केवल अल नीनो जिम्मेदार नहीं है. इसके साथ इंसानों की वजह से दशकों से बढ़ रहा वैश्विक तापमान भी जुड़ा हुआ है. वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और महासागर इस अतिरिक्त गर्मी का बड़ा हिस्सा अपने अंदर सोख रहे हैं.

कोपरनिकस के यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट में क्लाइमेट के लिए स्ट्रैटेजिक लीड सामंथा बर्गेस के मुताबिक, अल नीनो सिस्टम में गर्मी बढ़ा रहा है, लेकिन यह दशकों से इंसानों की वजह से हो रही वार्मिंग के अधिक हो रहा है. इसका मतलब है कि प्राकृतिक जलवायु सिस्टम और मानवजनित जलवायु  परिवर्तन दोनों का असर एक साथ दिखाई दे रहा है.

क्या है अल नीनो? जिसमें बढ़ाई पानी में गर्मी 

अल नीनो प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय हिस्से में समुद्र की सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने वाली जलवायु घटना है. इसका असर सिर्फ प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बारिश, सूखा, गर्मी और तूफानों के पैटर्न को भी प्रभावित करता है. 

जब अल नीनो मजबूत होता है, तो महासागर और वायुमंडल के बीच गर्मी के आदान-प्रदान में बदलाव आता है. पहले से गर्म हो रही पृथ्वी के बीच अगर समुद्र का तापमान भी तेजी से बढ़ता है, तो इसका असर दुनिया के वेदर सिस्टम पर ज्यादा पड़ सकता है. 

समुद्र के बढ़ते तापमान से क्या है खतरा? 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महासागरों का बढ़ता तापमान केवल समुद्री जीवन के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर इंसानी आबादी और तटीय क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है. गर्म पानी वायुमंडल में अधिक गर्मी और नमी पहुंचाता है. इससे कुछ परिस्थितियों में अत्यधिक बारिश,  तेज तूफान और अन्य मौसम की घटनाएं ज्यादा तेज हो सकती है. 

समुद्र का तापमान बढ़ने से समुद्री जल के फैलाव और ग्लेशियरों व बर्फ की चादरों के पिघलने जैसी घटनाओं के जरिए समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा भी बढ़ता है. इसका सबसे ज्यादा असर समुद्र के किनारे बसे शहरों पर पड़ सकता है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, समुद्र का गर्म होना कोरल रीफ के लिए भी गंभीर खतरा है. अत्यधिक गर्म पानी से कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है.

बढ़ सकता है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा

वैज्ञानिकों के अनुसार महासागर पृथ्वी के कार्बन चक्र में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वह वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन महासागरों के ज्यादा गर्म होने पर उनकी कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो सकती है और इससे वातावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होन के कारण ग्लोबल वार्मिंग सिस्टम के और तेज होने की संभावना है. 

कई हिस्सों में पहले ही टूट चुके हैं रिकॉर्ड

कोपरनिकस के अनुसार, दुनिया के कई समुद्री क्षेत्रों में पहले ही असामान्य रूप से ज्यादा तापमान दर्ज किया जा चुका है. पश्चिमी भूमध्य सागर और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में भी रिकॉर्ड गर्मी देखी गई है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इन बदलावों की बड़ी वजह मानवजनित जलवायु परिवर्तन है. अब अल नीनो के प्रभाव से समुद्र का तापमान और तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

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