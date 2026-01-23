FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

रायपुर T-20: भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, भारत 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे, ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 82 रनों की पारी खेली

IND vs NZ 2nd T20 Highlights: ईशान-सूर्यकुमार के तूफान में उड़ी न्यूजीलैंड, दूसरे टी20 में 7 विकेट से दी करारी शिकस्त

गणतंत्र दिवस क्यों है इतना खास? समझिए इस दिन की विशेषता और महत्व

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे इंग्लिश ऑलराउंडर जैकब बेथेल, जानिए क्या कहते हैं टी20 आंकड़े

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है

ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

भारत

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस क्यों है इतना खास? समझिए इस दिन की विशेषता और महत्व

Republic Day 2026: पूरे देश में गणतंत्र दिवस को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है. लेकिन यह दिन भारत और देशवासियों के लिए इतना अहम क्यों माना जाता है? आइए, इसके पीछे छिपे विशेषता और महत्व को समझने की कोशिश करते हैं..

राजा राम

Updated : Jan 23, 2026, 10:51 PM IST

 गणतंत्र दिवस क्यों है इतना खास? (Image Source: x@narendramodi)

Republic Day 2026: भारत एक बार फिर 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. पूरे देश में इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है. देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड, झांकियां और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इस दिन की मुख्य पहचान है. लेकिन गणतंत्र दिवस सिर्फ एक भव्य आयोजन नहीं है. यह उस दिन की याद दिलाता है, जब भारत ने खुद को संविधान के जरिए चलाने का फैसला किया. अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और यह 15 अगस्त से कैसे अलग है?

जब भारत बना गणराज्य

26 जनवरी 1950, भारतीय इतिहास की वह तारीख है जब देश ने औपचारिक रूप से खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था. दरअसल, इसी दिन भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ. इसका मतलब था कि अब भारत किसी विदेशी कानून या राजा के आदेश से नहीं, बल्कि अपने संविधान से चलेगा. यही वजह है कि गणतंत्र दिवस को लोकतंत्र और संविधान के उत्सव के रूप में देखा जाता है. 

आजादी के बाद भी अधूरी थी व्यवस्था

गौरतलब है कि, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद जरूर हुआ, लेकिन उस समय देश के पास अपना कोई स्थायी संविधान नहीं था. प्रशासन और कानून की व्यवस्था काफी हद तक अंग्रेजों के बनाए नियमों पर चल रही थी. उस समय आजाद भारत को एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत थी, जो देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दे और सरकार की शक्तियों को भी सीमित करे. 

संविधान बनाने की शुरुआत कैसे हुई?

इस जरूरत को समझते हुए 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई. इसकी जिम्मेदारी डॉ. भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई. उनके साथ देश के कई बड़े कानून विशेषज्ञ और नेता जुड़े, जिन्होंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हालात को ध्यान में रखकर संविधान की नींव रखी. 4 नवंबर 1947 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में पेश किया गया. इसके बाद लगभग दो साल तक इस पर गहन चर्चा हुई. हर अनुच्छेद पर बहस हुई, संशोधन किए गए और सभी समुदायों के अधिकारों को ध्यान में रखा गया. आखिरकार जब वो समय आया जब 24 जनवरी 1950 को संविधान को मंजूरी मिली. जहां, 308 सदस्यों ने इसकी हिंदी और अंग्रेजी प्रतियों पर हस्ताक्षर किए. 

26 जनवरी ही क्यों चुनी गई?

जिस सवाल को लेकर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि, आखिर 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? दरअसल, इसकी वजह 26 जनवरी 1930 से जुड़ी है. इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने "पूर्ण स्वराज" की घोषणा की थी और अंग्रेजी शासन से पूरी आजादी का संकल्प लिया गया था. संविधान को इसी तारीख को लागू कर, उस ऐतिहासिक संकल्प को सम्मान दिया गया. 

कर्तव्य पथ की परेड क्यों होती है खास?

गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड भारत की विविधता और शक्ति को दिखाती है. इसमें राज्यों की झांकियां देश की संस्कृति को दर्शाती हैं, जबकि सेना और सुरक्षा बल भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हैं. राष्ट्रपति इस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, क्योंकि वे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं. 

15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फर्क है?

लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है? दरअसल, दोनों ही दिन राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग है.

  • 15 अगस्त को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली.
  • 26 जनवरी को भारत ने अपना संविधान अपनाया. 

ध्वज कार्यक्रम

  • 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं
  • 26 जनवरी को राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं
  • 15 अगस्त संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है
  • 26 जनवरी संविधान और लोकतंत्र की ताकत दिखाता है

बहरहाल, हर साल गणतंत्र दिवस हमें हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाता है. यही वजह है कि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की पहचान है. 

