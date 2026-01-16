BMC चुनाव नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर 'रसमलाई' क्यों बनी चर्चा का विषय? भाजपा नेता कस रहे राज ठाकरे पर तंज

महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुती की बड़ी जीत के बाद सोशल मीडिया पर ‘रसमलाई’ ट्रेंड कर रही है. आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा .. आखिर क्यों बीजेपी के नेता राज ठाकरे पर तंज कस रहे हैं.

महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक तंज और मीम्स की बाढ़ आ गई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर अचानक ‘रसमलाई’ ट्रेंड करने लगी. अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि, आखिर पूरा माजरा क्या है? दरअसल, यह ट्रेंड किसी मिठाई से नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान हुई जुबानी जंग से जुड़ा है. तमिलनाडु बीजेपी नेता अन्नामलाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच पुराने बयान अब चुनाव नतीजों के बाद नए सिरे से चर्चा में आ गए हैं.

सोशल मीडिया पर ‘रसमलाई’ शब्द ट्रेंड कर रहा है

बीएमसी और अन्य निकाय चुनावों में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को मिली बंपर जीत के बाद सोशल मीडिया पर ‘रसमलाई’ शब्द ट्रेंड कर रहा है. इसकी जड़ें चुनाव प्रचार के दौरान हुए एक विवाद से जुड़ी हैं. दरअसल, मुंबई में प्रचार के दौरान तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई ने मुंबई को अंतरराष्ट्रीय शहर बताया था. इस बयान पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अन्नामलाई पर तंज कसते हुए उन्हें ‘रसमलाई’ कह दिया था. राज ठाकरे ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि तमिलनाडु से एक ‘रसमलाई’ मुंबई आया है और उसका यहां क्या संबंध है.

अन्नामलाई ने तमिल समुदाय का अपमान बताया था

इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया था. अन्नामलाई ने इस टिप्पणी को तमिल समुदाय का अपमान बताया और कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा था कि मुंबई को वैश्विक शहर कहना महाराष्ट्र के योगदान को कम नहीं करता, ठीक वैसे ही जैसे के. कामराज जैसे नेताओं की तारीफ करने से उनकी तमिल पहचान खत्म नहीं होती. चुनाव नतीजों के बाद यही पुराना विवाद फिर से चर्चा में आ गया. बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने एक्स पर रसमलाई की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने ‘कुछ रसमलाई मंगवाई है’ और इसके साथ बीएमसी चुनाव नतीजों का जिक्र किया.

यह भी पढ़ें: वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन

बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया

A sweet 'Rasmalai' victory for @BJP4Mumbai in the Brihanmumbai Municipal Corporation Election.



Congratulations to CM Shri @Dev_Fadnavis Ji and all dedicated karyakartas for their tireless efforts in this victory.



The Triple Engine Sarkar, under the leadership of PM Shri… pic.twitter.com/20XvXoTEGd — Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) January 16, 2026

वहीं, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी पोस्ट कर कहा कि बीजेपी ने मुंबई के लिए ‘मीठी रसमलाई जैसी जीत’ हासिल की है. जिसके बाद इन पोस्ट्स को राज ठाकरे पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्रेंड अब चुनावी जीत का नया तरीका बनते जा रहे हैं. बताते चलें, इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ‘जलेबी’ को लेकर भी इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिला था. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया.

