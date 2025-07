भारत

Alert: क्यों बंद होंगे पोस्ट ऑफिस के ये 5 एकाउंट्स, PPF-SSY और SCSS समेत कई और खाते होंगे सीज

Post Office Going to Freeze Some Savings Accounts : डाकघर विभाग ने निष्क्रिय बचत खातों को फ्रीज करने का फैसला किया है. पीपीएफ, एससीएसएस, किसान विकास पत्र, एनएससी खाते तीन साल तक निष्क्रिय रहने पर फ्रीज कर दिए जाएँगे. खाते को दोबारा खोलने के लिए आवेदन करना होगा.

पोस्ट ऑफिस के ये 5 खाते जल्दी होंगे फ्रीज