PM Modi Japan-China Visit: टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की जापान-चीन यात्रा क्यों अहम, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, मैं अगले कुछ दिनों विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जापान और चीन में रहूंगा. यह यात्रा वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं. बता दें कि पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे और यहाँ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इसके बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन की यात्रा पर रहेंगे. यहाँ पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस यात्रा से जुड़ी कई अहम बातें साझा की हैं.

जापान की यात्रा में क्या विशेष होगा?

पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया कि, अगले कुछ दिनों में मैं विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जापान और चीन में रहूंगा. जापान में, मैं 15वें वार्षिक भारत-जापान शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ वार्ता करूंगा. इस दौरान, हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहरा करने और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. मैं सेंडाइ में एक सेमीकंडक्टर कारखाने का दौरा करूंगा. जहां मैं उभरती प्रौद्योगिकियों, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के भविष्य के आयामों पर चर्चा करूंगा. यह यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का भी अवसर होगी, जो हमारे लोगों को जोड़ते हैं.

चीन यात्रा में क्या विशेष होगा?

पीएम मोदी ने कहा, "मैं चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा. यह एक ऐसा मंच है जहां भारत ने हमेशा सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाई है. भारत विभिन्न साझेदारी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एससीओ सदस्यों के साथ काम करना जारी रखेगा. मैं शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करूंगा."

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "मुझे विश्वास है कि जापान और चीन की मेरी यात्रा हमारे राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास को आगे बढ़ाने में उपयोगी सहयोग बनाने में योगदान देगी."

