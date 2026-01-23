FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

बसंत पंचमी पर हजरत निजामुद्दीन दरगाह में क्यों खेली जाती है फूलों की होली? जानिए 500 साल से भी पुराने इस अनोखे रिवाज का इतिहास

देश के ज्यादातर हिस्सों में बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा, पीले वस्त्र और पतंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है. लेकिन दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में इस दिन का रंग और अंदाज बिल्कुल अलग होता है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 23, 2026, 05:11 PM IST

बसंत पंचमी पर हजरत निजामुद्दीन दरगाह में क्यों खेली जाती है फूलों की होली? जानिए 500 साल से भी पुराने इस अनोखे रिवाज का इतिहास

हजरत निजामुद्दीन दरगाह में क्यों खेली जाती है फूलों की होली? (Image Source: AI-Generated)
 

‘सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे, टेसू फूले, कोयल बोले डार-डार…’ यह सूफी गीत हाल ही में फिल्म हीरामंडी में सुनाई दिया और खूब सराहा गया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गीत का इतिहास करीब 700 साल पुराना है. अमीर खुसरो द्वारा रचा गया यह गीत आज भी हर बसंत पंचमी पर दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में गूंजता है, जहां फूलों की होली के साथ बसंत का स्वागत किया जाता है. दरअसल, देश के ज्यादातर हिस्सों में बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा, पीले वस्त्र और पतंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है. लेकिन दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में इस दिन का रंग और अंदाज बिल्कुल अलग होता है. यहां बसंत पंचमी फूलों, सूफी गीतों और एक सदियों पुराने रिवाज के साथ मनाई जाती है, जिसे ‘फूलों की होली’ कहा जाता है. 

कैसे हुई इसकी शुरुआत? 

इस अनोखी परंपरा की शुरुआत सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो से जुड़ी है. इतिहास के अनुसार, एक समय हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने भांजे की मृत्यु के बाद गहरे शोक में डूब गए थे. वह लंबे समय तक खामोश रहने लगे थे. अपने गुरु को इस हालत में देखकर अमीर खुसरो व्यथित थे और किसी तरह उनके मन को हल्का करना चाहते थे. इसी दौरान खुसरो ने देखा कि बसंत पंचमी के अवसर पर लोग पीले कपड़े पहनकर, गाते-बजाते खुशी मना रहे हैं. प्रकृति में भी हर तरफ बदलाव नजर आ रहा था. सरसों खिल रही थी, पेड़ों पर नए फूल आ रहे थे. इसी दृश्य से प्रेरित होकर अमीर खुसरो ने ‘सकल बन फूल रही सरसों’ जैसा गीत रचा. 

यह भी पढ़ें: Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती

दरगाह में बसंत पंचमी मनाने की परंपरा शुरू हुई

कहा जाता है कि अमीर खुसरो पीले वस्त्र पहनकर, हाथों में फूल लिए और बसंत का यह गीत गाते हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचे. जैसे ही उन्होंने गीत गाया और फूल अर्पित किए, गुरु की उदासी टूट गई. उनकी आंखों में आंसू आए और चेहरे पर मुस्कान लौट आई. उसी दिन से दरगाह में बसंत पंचमी मनाने की परंपरा शुरू हुई. आज भी हर साल बसंत पंचमी के दिन हजरत निजामुद्दीन दरगाह को पीले फूलों से सजाया जाता है. कव्वाल अमीर खुसरो की रचनाएं गाते हैं और श्रद्धालु एक-दूसरे पर फूल बरसाकर बसंत का स्वागत करते हैं. यहां हर धर्म और समुदाय के लोग शामिल होते हैं. यह त्योहार सिर्फ ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और साझा संस्कृति का प्रतीक बन चुका है. 

