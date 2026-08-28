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भारत

 सोनिया गांधी की आत्मकथा 'BELONGING' छापने से क्यों किया इनकार? पेंगुइन इंडिया ने बताई ये वजह

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि वह पुस्तक प्रकाशित करने के लिए इच्छुक और उत्सुक था, लेकिन लेखकों की फैक्ट-चेक करना और उन्हें सुझाव देना प्रकाशन प्रक्रिया के सामान्य हिस्से के रूप में उसका विशेषाधिकार और जिम्मेदारी है.

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Rishi Kant

Updated : Aug 28, 2026, 03:42 PM IST

 सोनिया गांधी की आत्मकथा 'BELONGING' छापने से क्यों किया इनकार? पेंगुइन इंडिया ने बताई ये वजह

सोनिया गांधी की आत्मकथा छापने से पेंगुइन का इनकार!

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  • पेंगुइन इंडिया कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging' नहीं छापेगी.
  • पेंगुइन से जुड़ी कंपनी अल्फ्रेड ने घोषणा की थी कि Belonging 10 नवंबर को प्रकाशित होगी.
  • सोनिया गांधी की आत्मकथा में इटली से लेकर भारत की राजनीति तक से जुड़े हुए फैक्ट हैं.

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging: a Journey of Love ' के छापने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' ने शुक्रवार (28 अगस्त) को बयान जारी कर कहा कि वह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा का भारत में प्रकाशक नहीं है. पेंगुइन का ये बयान अमेरिकी प्रकाशक 'अल्फ्रेड ए. नॉफ' की ओर से ये घोषणा किए जाने के कुछ सप्ताह बाद आया है कि पुस्तक 10 नवंबर को प्रकाशित होगी. अल्फ्रेड ए. नॉफ, पेंगुइन रैंडम हाउस का ही एक प्रकाशन संस्थान है.

पेंगुइन इंडिया ने बयान जारी कर क्या कहा?

कंपनी ने कहा, 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया भारत में 'Belonging' का प्रकाशक नहीं है. यह कहना बिलकुल भी ठीक नहीं है कि लेखिका (सोनिया गांधी) द्वारा संपादकीय बदलावों को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसे प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया है.' पेंगुइन की ओर से बयान अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' की उस रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि सोनिया गांधी द्वारा पांडुलिपि में 'संपादकीय बदलाव' करने से इनकार करने के बाद प्रकाशक पीछे हट गया.

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि वह पुस्तक प्रकाशित करने के लिए इच्छुक और उत्सुक था, लेकिन लेखकों की फैक्ट-चेक करना और उन्हें सुझाव देना प्रकाशन प्रक्रिया के सामान्य हिस्से के रूप में उसका विशेषाधिकार और जिम्मेदारी है. कंपनी ने कहा, 'संबंधित चर्चाओं के दौरान पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का रुख यही था कि हम पुस्तक प्रकाशित करने के लिए इच्छुक और उत्सुक बने हुए हैं. हम लेखिका के साथ हुई गोपनीय बातचीत पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.' 

कौन छापेगा सोनिया गांधी की आत्मकथा?

पेंगुइन की ओर से बयान जारी करने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि भारत में सोनिया गांधी की आत्मकथा कौन-सा प्रकाशक छापेगा. हालांकि ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन के एक पेज पर 'Belonging' का ई-बुक संस्करण 2,615 रुपये में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध दिखाई दे रहा है. ई-कॉमर्स वेबसाइट के अनुसार, ई-बुक का पब्लिशर हार्पर कॉलिन्स यूके का एक प्रकाशन संस्थान विलियम कॉलिन्स है. 

सोनिया गांधी की आत्मकथा में क्या-क्या है?

अल्फ्रेड ए. नॉफ की घोषणा के बाद से ही भारत में पुस्तक के प्रकाशन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. अल्फ्रेड ए. नॉफ द्वारा कुछ दिनों पहले कहा गया था कि सोनिया गांधी अपनी आत्मकथा में भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवारों में से एक में विवाह के बाद अपने जीवन, पति राजीव गांधी की हत्या के दुखद दौर और 2004 में प्रधानमंत्री पद अस्वीकार करने सहित कई निजी अनुभव साझा करेंगी. सार्वजनिक रूप से अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कम ही बात करने वालीं 79 वर्षीय सोनिया ने इस किताब में 'युद्ध के बाद के इटली में अपने बचपन से लेकर अपने लव-अफेयर और उसकी वजह से भारत आने तक की कहानी का वर्णन किया है.

पेंगुइन कब-कब आया विवादों में?

करीब दो महीने पहले ही पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पत्रकार और लेखक जो सैको के 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित ग्राफिक उपन्यास 'द वंस एंड फ्यूचर रियोट' को छापने से इनकार कर दिया था. कंपनी ने इसके पीछे स्थानीय कानूनी, नियामकीय, वाणिज्यिक और बाजारी संबंधी परिस्थितियों का हवाला दिया था. खबरों में दावा किया गया था कि प्रकाशक ने 'गलत मानचित्र' के कारण पुस्तक के वितरण से हाथ खींच लिया था और मूल प्रकाशक की ओर से 'कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.' बाद में इस उपन्यास को नई दिल्ली के लेफ्टवर्ड बुक्स ने नक्शे को सुधारकर और फैक्ट्स सही करके छापने का फैसला किया.

इस साल फरवरी में भी प्रकाशक उस समय सुर्खियों में आया था, जब उसने कहा था कि उसने पूर्व सेना प्रमुख एम. एम. नरवणे के संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को प्रिंट नहीं किया है. यह बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में इस पुस्तक की एक कॉपी दिखाए जाने के कुछ दिन बाद आया था. इतना ही नहीं, इस बुक के कई फैक्ट भी सार्वजनिक हो गए थे, जिस पर काफी हंगामा मचा था. 

ये भी पढ़ें- CJP बना विपक्ष की नई सियासी जंग का मैदान? राहुल गांधी का सड़क पर उतरना क्या इशारा करता है

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