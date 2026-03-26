केरल में 'नाम जुड़वां' बने उम्मीदवारों के लिए परेशानी का सबब, क्या बिगाड़ेंगे चुनावी खेल?

Kerala Election 2026: सीएम पिनाराई विजयन केरल की धर्मदम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके खिलाफ विजयन AM नाम के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन किया है, जिसके बाद 'नाम जुड़वां' की चर्चा तेज हो गई है.

केरल विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है. सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार में जुटी हैं. कैंपेन के दौरान कुछ उम्मीदवार एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, जो उनके चुनावी खेल को बिगाड़ सकती है. ये समस्या 'एक जैसे नाम' और मिलते-जुलते नामों को लेकर है. राज्य की कई विधानसभा सीटों पर ऐसे कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिनका नाम CPI (M), बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से मिलते-जुलते हैं.

केरल की राजनीतिक भाषा में ऐसे उम्मीदवारों को 'अपरंपार' या 'नाम जुड़वां' कहा जाता है. राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि उम्मीदवारों के एक जैसे नाम वोटर्स को कन्फ्यूज कर सकते हैं और उसके करीबी मुकाबलों पर असर डाल सकते हैं.

दरअसल, केरल की राजनीति में यह मामला इसलिए ज्यादा गरमाया गया, क्योंकि धर्मदम (Dharmadam) सीट से चुनाव लड़ रहे सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ उन्हीं के नाम जैसे एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया. इस उम्मीदवार का नाम विजयन AM है, जो कन्नूर के चेडिचेरी का रहने वाला है. CPI (M) वकर्स को डर सताने लगा है कि कहीं उसके वोटर्स वोटिंग के दौरान EVM पर एक जैसे नाम देखकर कन्फ्यूज न हो जाएं.

इस वजह से सीपीआई (एम) कार्यकर्ता अपने सभी कैंपेन में सीएम विजयन के नाम के साथ पार्टी के सिंबल को भी हाईलाइट कर रहे हैं. जिससे मतदाता वोटिंग के दौरान नाम को लेकर कोई असमंजस न रहे. बता दें, सीएम विजयन के खिलाफ बीजेपी ने के. रंजीत को मैदान में उतारा है. वहीं, कांग्रेस ने अदूर प्रकाश को टिकट दिया है.

ऐसा ही हाल बेपोर विधानसभा सीट का है, जहां वर्तमान विधायक और CPI (M) पी ए मोहम्मद रियास फिर से चुनावी मैदान में हैं. लेकिन मोहम्मद रियास पीसी और मोहम्मद रियास टीटी नाम के दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने उनकी भी टेंशन बढ़ा दी है. उनको भी मतदाताओं के कन्फ्यूज होने का खतरा लग रहा है. आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार एडवोकेट के.पी. प्रकाश बाबू के इशारे पर सेम नाम के निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा किया जा रहा है. ताकि वोट बट सके.

बीजेपी भी इस ट्रेंड से नहीं बच सकी

वहीं, बीजेपी भी इस ट्रेंड से नहीं बच सकी. नेमोम विधानसभा सीट से NDA उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से GS राजीव कुमार नाम के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है. भाजपा केरल के प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन (K. Surendran) भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना कर रहे हैं. वह मंजेश्वरम से चुनाव लड़ रहे हैं. 2016 के चुनाव में सुरेंद्रन एक जैसे नाम वाले कैंडिडेट्स की वजह से सिर्फ 89 वोट से हार गए थे.

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला?

2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें एक जैसे नाम के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि अगर किसी के माता-पिता ने मिलता-जुलता नाम रखा है, तो वह चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता. उसके चुनाव लड़ने पर रोक कैसे लगाई जा सकती है.

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