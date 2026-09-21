मायावती ने छोटे भतीजे ईशान आनंद पर क्यों जताया भरोसा.... क्या अब आकाश की कभी नहीं होगी BSP में एंट्री?

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने उठा पटक जारी है. अब मायावती ने ईशान आनंद पर भरोसा जाता है. वहीं आकाश आनंद को अब पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं देने का ऐलान किया है. ऐसे में आइए जानते हैं की बसपा सुप्रीमो ने ईशान आनंद पर क्यों भरोसा जताया है.

मायावती ने अब ईशान आनंद पर भरोसा जाता है

उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है

ईशान आनंद, आकाश आनंद के छोटे भाई है

वहीं आकाश को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी



यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पारिवारिक चक्रव्यूह में फंस गई हैं. 23 सितंबर को पार्टी की होने वाली अखिल भारतीय बैठक से पहले उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी या पद नहीं देने की घोषणा की है. वहीं उन्होंने अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद पर अब भरोसा जताया है. आइए जानते हैं कि बीएसपी में ईशान की एंट्री और आकाश की नोएंट्री के क्या मायने हैं और मयावती ईशान पर क्यों दांव खेलने वाली हैं?

बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आकाश आनंद और उनकी बहन को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. वहीं उन्होंने कुछ दिनों पहले भतीजी दीपिका आनंद को पार्टी में आने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने अब वापस से लिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी अब परिवार से उनके छोटे भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान आनंद को ही आगे जाएगी.

मायावती ने ईशान आनंद पर क्यों जताया भरोसा?

मायावती के अनुसार उन्हें यह तय करने में दुविधा थी कि उनके भाई आनंद कुमार के परिवार से किसे राजनीतिक जिम्मेदारी दी जाए. अब उन्होंने सिर्फ ईशान आनंद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ईशान को आकाश और उनकी बहन जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

वहीं मायावती ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. अगर ईशान भी कोई पार्टी विरोधी गतिविधि करते हैं तो उन्हें भी BSP से बाहर किया जा सकता है. यानी ईशान को मौका जरूर दिया जा रहा है, लेकिन उनके लिए भी अभी कोई स्थायी पारिवारिक राजनीतिक अधिकार तय नहीं किया गया है.

क्या अब आकाश की नहीं होगी BSP में वापसी?

मायावती के मौजूदा बयान के आधार पर आकाश आनंद की पार्टी में तत्काल वापसी का रास्ता बंद हो गया है. बीएसी सुप्रीमो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आकाश और दीपिका को पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और इस फैसले में बदलाव नहीं होगा.

उन्होंने ने कहा कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में पूरी तरह उलझ गए हैं. उन्हें पार्टी में वापस लाना नीतियों के खिलाफ होगा और इसकी वह अनुमति नहीं देंगी.

इससे पहले भी आकाश को लेकर मायावती का रुख बदलता रहा है. कई बार आकाश को पार्टी में जिम्मेदारियां दी गई हैं और बाद में वापस भी ले ली गई हैं.

23 सितंबर की बैठक पर नजर

BSP की 23 सितंबर को होने वाली अखिल भारतीय बैठक में पार्टी संगठन, आगामी चुनावों और सार्वजनिक मुद्दों के साथ परिवार की भूमिका पर भी चर्चा होने वाली है. उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिहाज से भी यह बैठक महत्वपूर्ण है.

ऐसे में ईशान आनंद की जिम्मेदारी को लेकर भी बैठक में फैसला हो सकता है. उन्हें पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी देने का भी ऐलान किया जा सकता है. अब सब की नजर पार्टी की होने वाली अखिल भारतीय बैठक पर है.

कौन है ईशान आनंद?

ईशान आनंद, मायावती के भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे हैं. हाल में मायावती ने उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलवाया था और वह पार्टी की बैठक में भी शामिल हुए थे. 27 वर्षीय ईशान ने वेस्टमिंस्टर से लाॅ ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें पार्टी में 'चीफ सेक्टर इंचार्ज के तौर पर अहम पद दिया गया है. उन्हें लगभग 15 राज्यों में पार्टी के कामकाज और संगठनात्मक गतिविधियों की बारीकी से समीक्षा करने का काम भी सौंपा गया है.