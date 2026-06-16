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'सिर्फ चुनाव में याद आते हैं मुसलमान', ओवैसी के तीखे सवालों ने घेरा ममता बनर्जी का 'वोट बैंक' मॉडल

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'सिर्फ चुनाव में याद आते हैं मुसलमान', ओवैसी के तीखे सवालों ने घेरा ममता बनर्जी का 'वोट बैंक' मॉडल

एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी की हार के कारण बताए हैं. साथ ही उन्होंने टीएमसी पर मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 16, 2026, 05:40 PM IST

'सिर्फ चुनाव में याद आते हैं मुसलमान', ओवैसी के तीखे सवालों ने घेरा ममता बनर्जी का 'वोट बैंक' मॉडल

असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी पर निशाना (Image Source- IANS)

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस (TMC) को मिली करारी शिकस्त पर सियासी गलियारों में मंथन का दौर लगातार जारी है. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी की इस ऐतिहासिक हार का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है.

ओवैसी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी पर जनता से कट जाने का आरोप लगाया और चार ऐसी बड़ी वजहें गिनाईं, जिन्होंने बंगाल में सत्ता की बाजी पूरी तरह पलट दी. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आखिर क्यों जनता का भरोसा ममता सरकार से उठ गया था. 

भ्रष्टाचार से उपजा भारी जन आक्रोश

असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (16 जून 2026) को कहा कि ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे. इन घोटालों और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने आम जनता के भीतर सरकार के खिलाफ एक गहरा गुस्सा भर दिया था. चुनाव में वोटरों ने इसी गुस्से को ईवीएम का बटन दबाकर साफ जाहिर कर दिया.

खराब शासन व्यवस्था

ओवैसी का मानना है कि राज्य का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया था. टीएमसी की सरकार जनता की बुनियादी उम्मीदों और जरूरतों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई थी. इस खराब गवर्नेंस ने लोगों को टीएमसी से दूर कर दिया और विपक्ष को मजबूत होने का मौका दे दिया.

मुस्लिम समुदाय के साथ हुआ धोखा

बंगाल की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका हमेशा से बेहद अहम रही है. ओवैसी ने ममता पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मुसलमानों के असल मुद्दों, उनकी शिक्षा और तरक्की पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. उनके साथ सिर्फ वादाखिलाफी हुई. मुसलमान सिर्फ चुनाव में याद आते हैं. ओवैसी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राजनीतिक दलों को मुसलमानों को सिर्फ एक 'वोट बैंक' की तरह इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए और उन्हें बराबर हक वाले नागरिक के तौर पर सम्मान देना चाहिए.

एसआईआर का विवाद

ओवैसी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि राज्य में चल रहा एसआईआर का मुद्दा भी टीएमसी के गले की फांस बन गया. इस विवाद ने स्थानीय लोगों के बीच गहरा असंतोष पैदा किया, जिसका सीधा नुकसान टीएमसी को भुगतना पड़ा.

चुनाव नतीजों ने चौंकाया, बीजेपी ने मारी बाजी

इस बार के चुनावी मुकाबले ने बंगाल के पुराने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए थे. भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से रिकॉर्ड 206 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की थी और बाद में हुए उपचुनाव को मिलाकर यह आंकड़ा 207 तक पहुंच गया. दूसरी तरफ, जो टीएमसी पिछले चुनाव में 212 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में खड़ी थी, वह इस बार महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई.

इस करारी हार का असर सिर्फ सीटों के नुकसान तक सीमित नहीं रहा, चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के भीतर भी भारी कलह शुरू हो गई है और पार्टी के कई विधायक अब बगावती सुर अख्तियार कर चुके हैं. ओवैसी का कहना है कि जब सरकार जनता की नब्ज पहचानना बंद कर देती है, तो उसका ऐसा ही अंजाम होता है.

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