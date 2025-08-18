'Add DNA as a Preferred Source'
Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ

Maha TAIT Result 2025: महा टीएआईटी रिजल्ट mscepune.in पर हुआ जारी, ऐसे करें चेक

टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी

कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं

CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह

Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?

UPI यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने कहा; पैसे लेन-देन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज

Bad Cholesterol Signs: हाई कॉलेस्ट्रॉल और नसों में जमी गंदगी का संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, ये काम करते ही हेल्दी रहेगा हार्ट

नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, घर की छत पर मिला ड्रम, लव एंगल का मामला ?

CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह

अब लग रहा है कि सी पी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर पीएम मोदी ने ऐसी चाल चल दी है जिससे इंडिया ब्लॉक को अपनी एकता बनाए रखने में तो मुश्किल आएगी ही, राज्यों में भी सियासी भविष्य की नई तस्वीरें सामने आ सकती हैं...

आदित्य पूजन

Updated : Aug 18, 2025, 04:02 PM IST

CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह

बमुश्किल एक सप्ताह हुए हैं जब शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में जानकारी मांगी थी. राउत को चिंता थी कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ गायब हैं. राउत को धनखड़ का पता तो नहीं चला, लेकिन उनकी जगह अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इसकी जानकारी जरूर मिल गई. ताज्जुब ये कि धनखड़ को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर तंज कस रहे राउत अब उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित उसके उम्मीदवार की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं. एनडीए की इस चाल ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक में हलचल मचा दी है. 

कोई आश्चर्य नहीं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन की कुछ बड़ी पार्टियां एनडीए के साथ खड़ी नजर आएं. इसका अंदेशा पहले से था कि ये चुनाव सरकार से ज्यादा विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अब लग रहा है कि सी पी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर पीएम मोदी ने ऐसी चाल चल दी है जिससे इंडिया ब्लॉक को अपनी एकता बनाए रखने में तो मुश्किल आएगी ही, राज्यों में भी सियासी भविष्य की नई तस्वीरें सामने आ सकती हैं. सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए भी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का विरोध करना आसान नहीं होगा. 

राउत की शुभकामना के मायने

सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के कद्दावर बीजेपी नेता हैं. दो बार कोयंबटूर से सांसद रहने के अलावा संगठन का लंबा अनुभव उनके पास है. पार्टी में मोदी-शाह का भरोसेमंद होने के साथ राधाकृष्णन की बेदाग छवि उनका मजबूत पक्ष है. वे फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. शनिवार को उनके नाम की घोषणा होते ही विपक्ष की ओर से पहली बड़ी प्रतिक्रिया भी इसी राज्य से आई. संजय राउत ने राधाकृष्णन को गैर-विवादित शख्सियत बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं. तभी से अटकलें लगने लगीं कि राउत की पार्टी राधाकृष्णन के पक्ष में वोटिंग कर सकती है. इसकी वजह भी है. राज्यपाल बनने के बाद से राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों को नाराज होने का कोई मौका नहीं दिया है. इससे पहले राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ तो विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा था. 

ठाकरे ब्रदर्स पर टिकी निगाहें

राधाकृष्णन के प्रति शिवसेना (यूबीटी) के सॉफ्ट एटीट्यूड की एक और वजह है. दरअसल, महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं. इनमें ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे की पार्टियां एक साथ लड़ेंगी. उनके प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी हैं. खासकर बीजेपी की जो एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना नेताओं के खिलाफ लगातार बढ़ती शिकायतों से परेशान है. बाल ठाकरे की पार्टी को तोड़ने में बीजेपी की चाहे जो भूमिका रही हो, लेकिन अब ठाकरे नाम वाली शिवसेना के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं. उद्धव ठाकरे भी कमोबेश ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस का साथ उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक शायद ही पहुंचा सके. उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन का समर्थन कर वे बीजेपी को एक इनडायरेक्ट मैसेज दे सकते हैं. यदि ऐसा हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बड़े बदलावों की शुरुआत हो सकती है. 

डीएमके की दुविधा

राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने इंडिया ब्लॉक की एक और बड़ी पार्टी डीएमके को भी दुविधा में डाल दिया है. राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. अरसे बाद किसी तमिल के उपराष्ट्रपति बनने की संभावना बनी है. तमिल सेंटिमेंट के खिलाफ जाकर राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का विरोध करना डीएमके के लिए जोखिम भरा हो सकता है. खासकर इसलिए भी कि सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके का राधाकृष्णन के पक्ष में वोटिंग करना करीब-करीब तय है. डीएमके के रुख का अंदाजा पार्टी प्रवक्ता के बयान से मिलता है. टीकेएस एलंगोवन ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के एनडीए के फैसले का स्वागत किया है.

राहुल की ओबीसी राजनीति पर सवाल

दुविधा तो कांग्रेस के साथ भी है क्योंकि राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले करीब दो साल से जिस जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, उसके केंद्र में ओबीसी वोट बैंक ही है. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पूरे देश में ओबीसी वोट बैंक काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो चुका है. राहुल जातिगत जनगणना के जरिए इस गोलबंदी को तोड़ना चाहते हैं. वे अपने भाषणों में सरकारी पदों पर ओबीसी की कम संख्या को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं. अब जबकि एक ओबीसी के उपराष्ट्रपति बनने की संभावना है, राहुल के लिए इसका विरोध करना मुश्किल हो सकता है. 

इंडिया ब्लॉक की चुनौती

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मत उम्मीदवार हो सकते हैं, जिसके लिए बीजेपी ने कोशिश शुरू कर दी है और राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खरगे से बात की है? इसके आसार ज्यादा दिख रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह इंडिया ब्लॉक की अंदरूनी हालत है. इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ऐसा उम्मीदवार ढूंढना है जो सबको स्वीकार हो. 

यदि शिवसेना (यूबीटी) और डीएमके जैसी पार्टियां राधाकृष्णन का समर्थन कर देती हैं तो इंडिया ब्लॉक की छोटी पार्टियों के लिए उनके विरोध का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा. वैसे भी, संसद में संख्या बल एनडीए के पक्ष में है और राधाकृष्णन की जीत तय है. अपना उम्मीदवार खड़ाकर भी इंडिया ब्लॉक कुछ खास हासिल नहीं कर सकता. ऐसे में अपने अंतर्विरोधों को छिपाने के लिए यह गठबंधन राधाकृष्णन के पक्ष मे मतदान करने का फैसला ले सकता है.

