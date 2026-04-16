महिला आरक्षण के विरोध में सपा...क्यों अखिलेश का रुख लोहिया-आंबेडकर के विचारों के खिलाफ?

सपा की मुख्य मांग है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी वर्गीकरण शामिल किया जाए. यह विरोध केवल प्रक्रियात्मक नहीं है, बल्कि गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है.

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) को अब संशोधन के माध्यम से लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. संसद के विशेष सत्र में सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किए हैं. इनके माध्यम से 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई (33 प्रतिशत) आरक्षण देने का रास्ता साफ करने का प्रयास किया जा रहा है.

समाजवादी पार्टी (सपा) इन विधेयकों का तीखा विरोध कर रही है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद में बिल का विरोध करते हुए पूछा कि ‘इसे लागू करने की इतनी जल्दी क्यों है?’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति जनगणना से बचने के लिए जल्दबाजी कर रही है, ताकि ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण न देना पड़े. सपा की मुख्य मांग है कि बिल में ओबीसी वर्गीकरण शामिल किया जाए.

यह विरोध केवल प्रक्रियात्मक नहीं है, बल्कि गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है. सपा इस बिल को देरी करवाकर या संशोधित करवाकर महिलाओं को जातीय आधार पर विभाजित करना चाहती है. जबकि सपा के आदर्श और समाजवादी चिंतक राममनोहर लोहिया और भीमराव अंबेडकर जैसी महान हस्तियों ने महिलाओं को समग्र रूप से पिछड़े वर्ग का अभिन्न हिस्सा मानकर उनके समग्र सशक्तिकरण की वकालत की थी.

सपा का विरोध: देरी या विभाजन की रणनीति?

अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी की ‘छुपी हुई साजिश’ का विरोध कर रही है. उन्होंने दावा किया कि बिना नई जनगणना और परिसीमन के बिल लाकर ओबीसी महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है. धर्मेंद्र यादव ने सदन में कहा कि ये विधेयक संविधान को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश हैं. सपा का तर्क है कि अगर परिसीमन हो रहा है, तो जाति जनगणना के आंकड़ों को भी शामिल किया जाए, ताकि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिल सके.

विपक्षी दलों का यह रुख 2023 के मूल बिल के समय भी देखा गया था, जहां कुछ दलों ने मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग की थी. सरकार का स्पष्ट मत है कि 2023 का कानून पहले से पास है; अब केवल इसे प्रभावी बनाने के लिए संशोधन जरूरी हैं, ताकि 2029 से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

सपा की मांग को देखें तो यह महिलाओं के बीच जातीय खाई पैदा करने वाली है. महिला आरक्षण का मूल उद्देश्य समग्र नारी शक्ति को बढ़ावा देना है, न कि उन्हें यादव, दलित, ब्राह्मण आदि श्रेणियों में बांटना. यदि ओबीसी सब-कोटा जोड़ा गया, तो आगे एससी, एसटी और अन्य वर्गों की महिलाओं की भी मांग उठेगी, जिससे आरक्षण की पूरी व्यवस्था जटिल और विवादास्पद हो जाएगी.

राममनोहर लोहिया का दृष्टिकोण: महिलाएं पिछड़े वर्ग का अभिन्न अंग

समाजवादी विचारधारा के प्रणेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने महिलाओं को जाति और लिंग की दोहरी विषमताओं से मुक्त करने की जोरदार वकालत की थी. उन्होंने महिलाओं को ‘पिछड़े वर्ग’ का हिस्सा मानते हुए कहा कि भारत की 85 प्रतिशत से अधिक आबादी (महिलाएं, हरिजन, शूद्र, आदिवासी आदि) उच्च पदों पर मात्र 5-10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रखती है. लोहिया ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण की मांग की थी. लोहिया ने लिखा है: पुरुष और महिला के बीच असमानता शायद सभी अन्य असमानताओं की आधारशिला है. अगर एकमात्र आधार नहीं भी है, तो समाज की अन्याय की नींवों में लिंग असमानता सबसे मजबूत स्तंभ है. गरीबी के खिलाफ लड़ाई झूठी है, जब तक कि जाति और लिंग की इन दो विभाजनों के खिलाफ सचेत और निरंतर युद्ध न हो.

लोहिया महिलाओं को उत्पादक शक्ति मानते थे और उन्हें घर-बाहर दोनों जगह समान अधिकार देते थे. उन्होंने पिछड़ी जातियों की महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया, लेकिन उन्हें अलग-अलग खंडों में नहीं बांटा. उनके अनुसार, महिलाओं की मुक्ति के बिना राष्ट्र की नैतिक उन्नति संभव नहीं.

भीमराव अंबेडकर: महिलाओं की प्रगति ही समुदाय की प्रगति

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को समान नागरिक अधिकार देने के लिए संविधान में मजबूत प्रावधान किए. उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार दिलाने का प्रयास किया. अंबेडकर का प्रसिद्ध कथन है:

'मैं किसी समुदाय की प्रगति को उसकी महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं'

अंबेडकर जाति और लिंग की विषमताओं को आपस में गहराई से जुड़ा मानते थे. उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया. उनके अनुसार, शिक्षित और सशक्त महिलाएं ही अंधविश्वासों, कुरीतियों और असमानताओं को तोड़ सकती हैं. उन्होंने गरीब, अशिक्षित और दलित महिलाओं की दुर्दशा पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन समाधान को समग्र सामाजिक न्याय से जोड़ा, न कि जातीय सब-आरक्षण से.



नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का उद्देश्य भारत की आधी आबादी को राजनीतिक मुख्यधारा में लाना है. सपा का विरोध और ओबीसी सब-कोटा की मांग महिलाओं को जातीय आधार पर बांटने की कोशिश है, जो लोहिया और अंबेडकर की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है. दोनों महान चिंतकों ने महिलाओं को पिछड़े वर्ग का अभिन्न हिस्सा माना और उनके समग्र सशक्तिकरण पर बल दिया.

लोहिया की तरह हमें समझना चाहिए कि लिंग असमानता अन्य सभी असमानताओं की जड़ है. अंबेडकर की तरह महिलाओं की प्रगति को ही राष्ट्र और समुदाय की प्रगति मानना चाहिए. यदि हम महिलाओं को जाति के चश्मे से देखेंगे, तो नारी शक्ति का वंदन अधूरा रह जाएगा.

समय आ गया है कि राजनीति ऊंची सोच अपनाए और महिलाओं को एकजुट शक्ति के रूप में सशक्त बनाए, न कि उन्हें विभाजित करके कमजोर करे. लोहिया और अंबेडकर की दूरदर्शिता हमें याद दिलाती है कि सच्चा सामाजिक न्याय तब तक अधूरा है, जब तक नारी शक्ति को जाति की दीवारों से मुक्त न कर दिया जाए.

(लेखक भावेष पांडेय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं. राजनीतिक समाजिक मुद्दों पर लेखन करते रहते हैं.)

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