क्यों खास है INSV Kaundinya की यात्रा? पांचवीं सदी के जहाज की तर्ज पर बना 'कौंडिन्य' ओमान हुआ रवाना, PM मोदी ने दिया खास संदेश

एकतरफा कहानी चलाई... उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का बड़ा बयान, समझिए पूरा मामला

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस गेंदबाज ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने इकलौते खिलाड़ी

नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल

भारत

क्यों खास है INSV Kaundinya की यात्रा? पांचवीं सदी के जहाज की तर्ज पर बना 'कौंडिन्य' ओमान हुआ रवाना, PM मोदी ने दिया खास संदेश

INSV Kaundinya: भारतीय नौसेना का पारंपरिक, इंजन-रहित जहाज INSV कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ. यह यात्रा भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास, व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से जीवंत करेगी.

राजा राम

Updated : Dec 29, 2025, 11:02 PM IST

INSV कौंडिन्य (Image- X/@narendramodi)

INSV Kaundinya: भारतीय नौसेना का पारंपरिक समुद्री जहाज INSV कौंडिन्य सोमवार को अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ. यह जहाज बिना इंजन और बिना लोहे की कीलों के बनाया गया है. पांचवीं सदी के प्राचीन जहाजों की तर्ज पर तैयार कौंडिन्य भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और पुराने व्यापारिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है. यह यात्रा भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को नई पहचान दे रही है.

अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू कर दी

भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री इतिहास को जीवंत करते हुए एक अनोखी पहल की है. पारंपरिक तकनीक से बने इंजन-रहित जहाज INSV कौंडिन्य ने पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू कर दी है. यह जहाज अरब सागर पार करते हुए लगभग 1,400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और उन प्राचीन समुद्री मार्गों से गुजरेगा, जिनका उपयोग सदियों पहले भारत और अरब क्षेत्र के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के लिए किया जाता था. INSV कौंडिन्य को खास बनाने वाली सबसे बड़ी बात इसका निर्माण तरीका है. यह जहाज पूरी तरह से प्राचीन ‘स्टिच्ड-प्लैंक’ तकनीक से बनाया गया है, जिसमें लकड़ी के तख्तों को लोहे की कीलों की जगह नारियल के रेशों से सिला गया है. जहाज में किसी भी तरह की धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ है. इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक रेजिन से बने सीलेंट का उपयोग किया गया है. यह तकनीक जहाज को समुद्री लहरों के दबाव को सहने में सक्षम बनाती है.

इंजन-रहित जहाज INSV कौंडिन्य

हजारों साल पुरानी समुद्री परंपरा की कहानी

जहाज का डिजाइन महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं में बने पांचवीं सदी के एक भित्ति चित्र से प्रेरित है. नौसेना के वास्तुकारों ने पुराने चित्रों, गणितीय आकलन और ऐतिहासिक शोध के आधार पर इस प्राचीन स्वरूप को आधुनिक समुद्री यात्रा के योग्य बनाया. जहाज पर बने प्रतीक और आकृतियां भारत की हजारों साल पुरानी समुद्री परंपरा की कहानी कहती हैं. INSV कौंडिन्य का नाम प्राचीन भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है. दरअसल, मान्यता है कि कौंडिन्य ने पहली शताब्दी में भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा की थी और फुनान साम्राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी. आज भारतीय नौसेना का दल उन्हीं ऐतिहासिक रास्तों पर चलते हुए भारत की समुद्री विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है.

सांस्कृतिक संबंधों को फिर से जीवंत करेगी

कुल 17 सदस्यीय दल सवार

इस जहाज पर कुल 17 सदस्यीय दल सवार है, जिसमें 4 अधिकारी और 13 नौसैनिक शामिल हैं. जहाज की कमान कमांडर विकास शेरोन संभाल रहे हैं, जबकि इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी कमांडर वाई हेमंत कुमार के पास है. नौसेना के अनुसार, यह यात्रा दल के साहस, कौशल और पारंपरिक नौवहन तकनीकों की वास्तविक परीक्षा भी है. INSV कौंडिन्य का निर्माण सितंबर 2023 में शुरू हुआ था. मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन के नेतृत्व में कारीगरों की एक टीम ने महीनों तक मेहनत कर इसे तैयार किया. फरवरी 2025 में गोवा के होडी शिपयार्ड में इस जहाज को लॉन्च किया गया था. 21 मई को कारवार नौसेना अड्डे पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इसे औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया.

ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ

पीएम मोदी ने दी बधाई 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ऐतिहासिक यात्रा पर खुशी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि INSV कौंडिन्य का पोरबंदर से मस्कट के लिए रवाना होना भारत और खाड़ी क्षेत्र के ऐतिहासिक संबंधों को फिर से जीवंत करने वाला कदम है. प्रधानमंत्री ने चालक दल को सुरक्षित और यादगार यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं.

यह भी पढ़ें: कुलदीप सिंह सेंगर पर फैसले से पहले CJI ने क्यों किया हवलदार और पटवारी का जिक्र? यहां समझें पूरा पेच

सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करने का प्रयास

यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और निजी शिपयार्ड के सहयोग से तैयार हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक समुद्री यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और ‘सॉफ्ट पावर’ को मजबूत करने का प्रयास भी है. मस्कट में कौंडिन्य का स्वागत भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने भरोसे, मित्रता और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये
8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल
2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल
दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते
अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी
दुनिया का सबसे कीमती हीरा श्रापित क्यों माना गया है? अंग्रेजों ने कोहिनूर को किसी पुरुष उत्तराधिकारी को क्यों नहीं पहनने दिया?
सपने में बार-बार पानी के बीच फंसना-तैरना या डरना क्या संकेत देता है? स्वप्न शास्त्र में है इसके पीछे गहरा मतलब
इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
