क्यों खास है INSV Kaundinya की यात्रा? पांचवीं सदी के जहाज की तर्ज पर बना 'कौंडिन्य' ओमान हुआ रवाना, PM मोदी ने दिया खास संदेश

INSV Kaundinya: भारतीय नौसेना का पारंपरिक, इंजन-रहित जहाज INSV कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ. यह यात्रा भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास, व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से जीवंत करेगी.

INSV Kaundinya: भारतीय नौसेना का पारंपरिक समुद्री जहाज INSV कौंडिन्य सोमवार को अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ. यह जहाज बिना इंजन और बिना लोहे की कीलों के बनाया गया है. पांचवीं सदी के प्राचीन जहाजों की तर्ज पर तैयार कौंडिन्य भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और पुराने व्यापारिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है. यह यात्रा भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को नई पहचान दे रही है.

अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू कर दी

भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री इतिहास को जीवंत करते हुए एक अनोखी पहल की है. पारंपरिक तकनीक से बने इंजन-रहित जहाज INSV कौंडिन्य ने पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू कर दी है. यह जहाज अरब सागर पार करते हुए लगभग 1,400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और उन प्राचीन समुद्री मार्गों से गुजरेगा, जिनका उपयोग सदियों पहले भारत और अरब क्षेत्र के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के लिए किया जाता था. INSV कौंडिन्य को खास बनाने वाली सबसे बड़ी बात इसका निर्माण तरीका है. यह जहाज पूरी तरह से प्राचीन ‘स्टिच्ड-प्लैंक’ तकनीक से बनाया गया है, जिसमें लकड़ी के तख्तों को लोहे की कीलों की जगह नारियल के रेशों से सिला गया है. जहाज में किसी भी तरह की धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ है. इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक रेजिन से बने सीलेंट का उपयोग किया गया है. यह तकनीक जहाज को समुद्री लहरों के दबाव को सहने में सक्षम बनाती है.

हजारों साल पुरानी समुद्री परंपरा की कहानी

जहाज का डिजाइन महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं में बने पांचवीं सदी के एक भित्ति चित्र से प्रेरित है. नौसेना के वास्तुकारों ने पुराने चित्रों, गणितीय आकलन और ऐतिहासिक शोध के आधार पर इस प्राचीन स्वरूप को आधुनिक समुद्री यात्रा के योग्य बनाया. जहाज पर बने प्रतीक और आकृतियां भारत की हजारों साल पुरानी समुद्री परंपरा की कहानी कहती हैं. INSV कौंडिन्य का नाम प्राचीन भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है. दरअसल, मान्यता है कि कौंडिन्य ने पहली शताब्दी में भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा की थी और फुनान साम्राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी. आज भारतीय नौसेना का दल उन्हीं ऐतिहासिक रास्तों पर चलते हुए भारत की समुद्री विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है.

कुल 17 सदस्यीय दल सवार

इस जहाज पर कुल 17 सदस्यीय दल सवार है, जिसमें 4 अधिकारी और 13 नौसैनिक शामिल हैं. जहाज की कमान कमांडर विकास शेरोन संभाल रहे हैं, जबकि इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी कमांडर वाई हेमंत कुमार के पास है. नौसेना के अनुसार, यह यात्रा दल के साहस, कौशल और पारंपरिक नौवहन तकनीकों की वास्तविक परीक्षा भी है. INSV कौंडिन्य का निर्माण सितंबर 2023 में शुरू हुआ था. मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन के नेतृत्व में कारीगरों की एक टीम ने महीनों तक मेहनत कर इसे तैयार किया. फरवरी 2025 में गोवा के होडी शिपयार्ड में इस जहाज को लॉन्च किया गया था. 21 मई को कारवार नौसेना अड्डे पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इसे औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया.

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ऐतिहासिक यात्रा पर खुशी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि INSV कौंडिन्य का पोरबंदर से मस्कट के लिए रवाना होना भारत और खाड़ी क्षेत्र के ऐतिहासिक संबंधों को फिर से जीवंत करने वाला कदम है. प्रधानमंत्री ने चालक दल को सुरक्षित और यादगार यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं.

Wonderful to see that INSV Kaundinya is embarking on her maiden voyage from Porbandar to Muscat, Oman. Built using the ancient Indian stitched-ship technique, this ship highlights India's rich maritime traditions. I congratulate the designers, artisans, shipbuilders and the… pic.twitter.com/bVfOF4WCVm — Narendra Modi (@narendramodi) December 29, 2025

सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करने का प्रयास

यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और निजी शिपयार्ड के सहयोग से तैयार हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक समुद्री यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और ‘सॉफ्ट पावर’ को मजबूत करने का प्रयास भी है. मस्कट में कौंडिन्य का स्वागत भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने भरोसे, मित्रता और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा.

