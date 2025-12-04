IND vs SA: 2nd ODI में मिली हार का असली जिम्मेदार कौन, जानें कहां हुई भारतीय टीम से गलती?

IND vs SA: पहले वनडे में जीत के बाद भारतीय टीम को दूसरे मुकाबलें में हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी कर ते हुए टीम ने 358 रन बनाएं थे. लेकिन साउथ अफ्रीका ने चार विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज1-1 से बराबर कर ली है.

IND vs SA के दूसरे ODI में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 358 रन बनाएं थे. इसमें विराट कोहली और गायकवाड़ का शतक भी शामिल है. लेकिन सलामी बल्लेबाज एडेन मारक्रम के शतक के बाद मैथ्यू ब्रीट्जके और डेवाल्ड ब्रेविस के अर्धशतक से दक्षिण अफ्रीका ने विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ शतकों पर पानी फेरते हुए भारत को यहां दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में चार विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज1-1 से बराबर कर ली है. भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए थे इसके बाद भारतीय गेंदबाज इतने बड़े टारगेट को बचा नहीं पाए और आखिर में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

टीम इंडिया की हार का कारण

इस हार के बाद अब भारतीय फैंस टीम की हार के कारण गिना रहे हैं. किसी ने यशस्वी जायसवाल को हार की वजह बताया है तो किसी ने गौतम गंभीर की प्लेइंग इलेवन के चुनाव को लेकर निशाना साधा है. ऐसे में जानते हैं तो आखिर दूसरे वनडे में भारत की हार का असली मुजरिम कौन है. कुछ लोगों को मानना ये है कि इस मैच में मिली हार कि असली वजह गौतम गंभीर की रणनीति भी हैं. टीम में स्पेशलिस्ट गेंदबाज़ों की कमी दिख रही है. सिराज और शमी जैसे गेंदबाज़ों को दरकिनार कर दिया गया है.

गेंदबाजों में कमी

ये ऐसे गेंदबाज है जो कि डेथ ओवरों में फंसा हुआ मैच निकालने और विकेट दिलवाने ज्यादा सक्षम है. लेकिन वन डे मैचों में प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा पर विश्वास जताना हार का कारण बनता जा रहा है. भले ही हर्षित राणा आपको विकेट लाकर दे रहे हैं लेकिन 70 रन देने के बाद. वरुण चक्रवर्ती का क्लास भी निराश करने वाला है. जडेजा या सुंदर को इसलिए खिला रहे है कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं लेकिन यदि आप 350 रन बनाकर मैच हार रहे हैं तो इसका सीधा सा कारण है कि टीम के पास मैच विनर बॉलर की कमी है.

