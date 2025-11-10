FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

RSS ने अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? मोहन भागवत ने बताई सबसे बड़ी वजह!

उस छत्र संगठन का नेतृत्व कौन करता है, जो सत्तारूढ़ भाजपा का मूल संगठन है और जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने से पहले ही सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू कर दिए थे? आयकर विभाग और अदालतों ने फैसला दिया है कि आरएसएस व्यक्तियों का एक संगठन है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 10, 2025, 07:08 AM IST

RSS ने अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? मोहन भागवत ने बताई सबसे बड़ी वजह!

देश में विपक्षी दल अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज तक आरएसएस का पंजीकरण क्यों नहीं कराया. इसे लेकर अक्सर आरोप-प्रत्यारोप भी होते रहते हैं. लेकिन एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरएसएस का पंजीकरण न होने के सवाल का जवाब दिया है. कर्नाटक के बेंगलुरु में आरएसएस की यात्रा के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने इस पर टिप्पणी की.

भागवत ने पूछा, "आप जानते हैं कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी. क्या हम ब्रिटिश सरकार के साथ पंजीकरण की उम्मीद करते हैं? वह भी उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ हम काम कर रहे थे?" इसके अलावा, आज़ादी के बाद, आज़ाद भारत के क़ानून पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाते.

मोहन भागवत ने कहा, "अपंजीकृत संगठनों को भी कानूनी दर्जा दिया गया है. इसलिए हमें इस श्रेणी में रखा गया है और एक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है. हम पर तीन बार प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन फिर भी सरकार ने हमें मान्यता दी."

अदालतों ने हर बार प्रतिबंध हटा दिया 
"अगर हम न होते, तो वे किस पर प्रतिबंध लगाते? हर बार अदालतों ने प्रतिबंध हटा दिया और आरएसएस को एक वैध संगठन के रूप में मान्यता दी. संसद और अन्य जगहों पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन कानूनी तौर पर हम एक संगठन हैं, इसलिए हम असंवैधानिक नहीं हैं." कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं. यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है. भागवत ने भी स्पष्ट किया.

मोहन भागवत ने कहा, "उस छत्र संगठन का नेतृत्व कौन करता है, जो सत्तारूढ़ भाजपा का मूल संगठन है और जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने से पहले सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू किए थे? आयकर विभाग और अदालतों ने आरएसएस को व्यक्तियों का संगठन घोषित किया है और उन्हें कर से छूट दी है."
 
मोहन भागवत ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, "अगर हम न होते, तो वे किस पर प्रतिबंध लगाते?" सभी जानते हैं कि इस संगठन का नेतृत्व कौन करता है, जो सत्तारूढ़ भाजपा का मूल संगठन है और जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने से पहले ही अपना सार्वजनिक जीवन शुरू कर दिया था. आयकर विभाग और अदालतों ने आरएसएस को व्यक्तियों के संगठन के रूप में मान्यता दी है और कर में छूट भी दी है.

संघ में शामिल होने वालों की जाति या धर्म पर विचार नहीं किया जाता.
पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में भागवत ने कहा, "संघ में शामिल होने वालों की जाति या धर्म नहीं देखा जाता. संघ किसी भी जाति, ब्राह्मण, मुस्लिम या ईसाई को अलग से प्रवेश नहीं देता. संघ में केवल हिंदू समुदाय के लोग ही आते हैं. संघ में शामिल होने वाले लोग अपनी अलग पहचान छोड़कर एक हिंदू समुदाय के रूप में काम करते हैं."

