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भारत

एक्सपर्ट क्यों नहीं बता पा रहे गुजरात में कैसे फैल रहा चांदीपुरा वायरस? 35 दिनों में हुई 25 लोगों की मौत

Chandipura Virus Gujarat: गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं राज्य सरकार ने 39 बच्चों में भी वायरस की पुष्टि की है. अब तक एक्पसर्ट यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह वारयस कैसे राज्य में लगातार फैल रहा है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 13, 2026, 02:55 PM IST

एक्सपर्ट क्यों नहीं बता पा रहे गुजरात में कैसे फैल रहा चांदीपुरा वायरस? 35 दिनों में हुई 25 लोगों की मौत

सांकेतिक फोटो ( इमेज क्रेडिट- AI)

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  • गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है 
  • सैंडफ्लाई की बड़े पैमाने पर की गई जांच में वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं
  • राज्य में 39 बच्चे भी वायरस की चपेट में है. सरकार ने इसकी पुष्टि की है 
  • 2024 में भी राज्य में चांदीपुरा वायरस फैला था और 28 बच्चों की मौत हुई थी

Chandipura Virus Gujarat: गुजरात इन दिनों चांदीपुरा वायरस की चपेट में है. इस वायरस के कारण राज्य में पिछले 35 दिनों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक्सपर्ट अभी तक यह नहीं बता पा रहे हैं कि यह वायरस राज्य में कैसे फैला. जिन कारण से यह वायरस फैलता है उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है. 2024 में भी जब यह वायरस फैला था तो उस समय भी स्थिति यही हुई थी और जांच के बाद भी वायरस फैलने का कारण नहीं पता चल सका था. 

30 जून को फैले संक्रमण के बाद हजारों सैंडफ्लाई की बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की गई और बाद में इसे उन मच्छरों और टिक्स तक भी बढ़ाया गया, जिनसे वायरस फैलाने की आशंका थी. इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई. राज्य सरकार ने 25 मौतों के अलावा 39 बच्चों में भी वायरस की पुष्टि की है. 

कहां से फैल रहा वायरस? परेशान हैं रिसर्चर्स 

वायरस कहां से पनप रहा है और कैसे राज्य में यह फैल रहा है. इस बात से रिसर्चर्स भी परेशान हैं. 2024 के संक्रमण के दौरान भी ऐसी ही स्क्रीनिंग के बाद उन्हें वायरस के फैलने का कोई सुराग नहीं मिला था. उस समय वायरस से संक्रमित 78 बच्चों में से 28 की मौत हो गई थी.

यह वायरस मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और इससे एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम होता है. अब तक गुजरात और राजस्थान में इससे कई लोगों की मौत हो चुकी हैं.

पश्चिमी गुजरात में क्यों पाए जा रहे मरीज?

चिंता की बात यह है कि सैंडफ्लाई (रेत की मक्खियां) पूर्वी गुजरात में ही पाई जाती हैं, लेकिन संक्रमित मरीज पश्चिमी गुजरात सौराष्ट्र में भी मिले हैं. इससे यह शुरुआती अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीमारी फैलाने वाला कीड़ा एक से ज्यादा हो सकता है. 

नहीं मिला वायरस का निशान

गुजरात और राजस्थान में 2024 और मौजूदा 2026 के आउटब्रेक के दौरान इकट्ठा किए गए सैंडफ्लाई और दूसरे वेक्टर के एक हजार से ज्यादा सैंपल में नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम के तहत काम कर रहे गुजरात और 5 नेशनल इंस्टिट्यूट के रिसर्चर को वायरस का कोई निशान नहीं मिला है. इससे राज्य सरकार की चिंता और बढ़ गई है. 

इन जिलों में है संक्रमित मरीज 

वायरस से संक्रमित मरीज गुजरात के 12 जिलों और राजस्थान के 3 जिलों में पाए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 5 मामले पाटन जिले में और 4 मामले साबरकांठा जिले में सामने आए हैं. 2018 में फैले संक्रमण के दौरान सैंडफ्लाई को वायरस फैलाने वाले मेन वेक्टर के तौर पर पहचाना गया था. इस बीमारी की पहचान और जानकारी सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुर नाम के छोटे से गांव में हुई थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, सैंडफ्लाई, मच्छर और टिक्स की जांच के नतीजे नेगेटिव आने के बाद अब मवेशियों, बकरियों और दूध के सैंपल की भी जांच की जा रही है.

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