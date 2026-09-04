EOS-05 सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में क्यों किया गया स्थापित, कैसे देगा यह रियल टाइम इमेज?

EOS-05 Satellite: भारत ने अपना पहला इमेजिंग सैटेलाइट EOS-05 सफलतापूर्वक लाॅन्च कर दिया है. यह स्पेस के सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित हो गया है. इसरो ने इसे GSLV-F17 राॅकेट से लाॅन्च किया. आइए जानते हैं कि यह सैटेलाइट कैसे रियल टाइम इमेज देगा.

भारत ने अपना इमेजिंग सैटेलाइट सफलतापूर्वक लाॅन्च कर दिया है

EOS-05 सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित हो गया है

इसे पृथ्वी से करीब 36000 की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है

आइए जानते हैं कि यह रियल टाइम इमेज कैसे उपलब्ध कराएगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बड़ी कामयाबी हासिल की. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV-F17 रॉकेट ने आज सुबह तड़के 2:55 बजे सफल उड़ान भरी. रॉकेट अपने साथ अत्याधुनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 लेकर रवाना हुआ.

लॉन्च के कुछ ही समय बाद सैटेलाइट को उसकी निर्धारित सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (Sub-Geosynchronous Transfer Orbit) में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया. यह भारत की पहली इमेजिंग सैटेलाइट है. अब आइए जानते हैं कि इस सैटेलाइट को सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में क्यों स्थापित किया गया और यह कैसे रियल टाइम इमेज देगा.

Sub-GTO में क्यों स्थापित किया गया EOS-05 सैटेलाइट?

सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, स्पेस का एक ऐसा अस्थायी ट्रांसफर ऑर्बिट है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के सबसे दूर के प्वाइंट लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई से कम होता है. इस सैटेलाइट को पृथ्वी से करीब 36000 की ऊंचाई पर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में इसलिए स्थापित कियाा गया है कि वह इतनी ऊंचाई से पृथ्वी के बड़े हिस्से की लगातार और नियमित निगरानी कर सके. जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का उपयोग सीमा, मौसम, चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी के लिए किया जाता है. इसलिए इसरो ने सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में स्थापित किया है.

EOS-05 सैटेलाइट कैसे देगा रियल टाइम इमेज?

यह सैटेलाइट EOS-05 सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में रहकर पृथ्वी की गति से तालमेल मिलाकर उसके आप-पास के एरिया पर लंबे समय तक निगरानी रखता है. जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट एक बड़े इलाके को लगातार देख सकता है.

जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट एक बड़े इलाके को लगातार देख सकता है इस सफल लॉन्च के साथ ISRO ने देश की अर्थ ऑब्जर्वेशन और अंतरिक्ष तकनीक क्षमताओं में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ दी है.

EOS-05 सैटेलाइट से देश को होगा ये बड़ा फायदा

इस सैटेलाइट की मदद से भारत पाकिस्तान और चीन बाॅर्डर पर लगातार आसमान से निगरानी कर सकेंगा और सीमा पर हो रही हर गतिविधि की 24 घंटे निगरानी की जा सकेगी. वहीं खेतों और फसलों की निगरानी कर फसल आकलन, सूखे की पहचान और कृषि योजना बनाने में मदद मिलेगी.

इससे देश के अलग-अलग हिस्सों में भूमि, जल और पर्यावरण से जुड़े बदलावों पर नजर रखना आसान होगा.साथ ही इस सैटेलाइट की मदद से भारत सीमावर्ती इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेगा.

GSLV-F17 ने रचा नया रिकॉर्ड

GSLV-F17 की ऊंचाई करीब 51.7 मीटर है और इसका लिफ्ट-ऑफ मास करीब 420.5 टन है. इसे भारत के सबसे बड़े ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स में गिना जाता है. मिशन डायरेक्टर थॉमस कुरियन के मुताबिक, यह GSLV का 19वां सफल मिशन है. उन्होंने कहा कि EOS-05 अब तक GSLV के जरिए GTO या सब-GTO ऑर्बिट में भेजा गया सबसे भारी सैटेलाइट है.

क्या कहा ISRO प्रमुख ने?

ISRO प्रमुख डॉ. वी. नारायणन ने मिशन की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि GSLV-F17 ने EOS-05 को उसकी निर्धारित और जरूरी ऑर्बिट में सफलतापूर्वक और सटीकता के साथ स्थापित किया है. उन्होंने मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत की सराहना की और इसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.

अब गगनयान की बारी

EOS-05 की सफल लॉन्चिंग के बाद ISRO प्रमुख ने गगनयान मिशन को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि इस कैलेंडर वर्ष में गगनयान के पहले बिना क्रू वाले मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं.

गगनयान भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रोग्राम है. इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भविष्य में अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा रही है. बिना क्रू वाला मिशन इस दिशा में एक अहम परीक्षण होगा.

लॉन्च होंगे 6 और सैटेलाइट

ISRO प्रमुख ने बताया कि इस साल नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 समेत 6 और लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है. यानी EOS-05 के सफल प्रक्षेपण के बाद भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मिशन थमने वाला नहीं है.

EOS-05 की सफल लॉन्चिंग न केवल अर्थ ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में भारत की क्षमता को मजबूत करती है, बल्कि आने वाले गगनयान मिशन और अन्य महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण आधार तैयार करती है.