AUS vs SL Highlights: पथुम निसांका के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया, 8 विकेट से जीतकर सुपर-8 में किया क्वालिफाई

Horoscope 17 February: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा सावधानी बरतें?

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

भारत

भारत

शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने क्यों कहा सावधानी बरतें?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर महिला उसके साथ दुबई क्यों गई? अगर वो शादी को लेकर गंभीर थीं, तो शादी से पहले उसे आरोपी के साथ नहीं जाना चाहिए था.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 16, 2026, 10:40 PM IST

शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने क्यों कहा सावधानी बरतें?
शादी से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं. ऐसे में यह समझ से परे है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुई की. कोर्ट ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी.

दरअसल, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच एक ऐसे शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 30 साल की महिला को यह भरोसा दिलाकर फिजिकल रिलेशन बनाए कि वह उससे शादी करेगा. जबकि वह पहले से शादीशुदा था. बाद में उसने दूसरी महिला से भी शादी कर ली.

'भले ही हमारे विचार लगें पुराने'
जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि हो सकता है कि हम पुराने विचारों के हो लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की अजीब होते है. उनका रिश्ता चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, पर हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वो शादी से पहले कैसे सम्बंध बना लेते हैं. हमारी बातें पुराने विचारों की लग सकती है. पर ऐसे मामलों में  सावधान रहना चाहिए. शादी से पहले किसी पर इतना विश्वास ठीक नहीं है.

पुलिस को दी शिकायत में 30 साल की महिला ने बताया कि 2022 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी. महिला का कहना है कि आरोपी के कहने पर वह उसके साथ दुबई गई, जहां उसने शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उसकी सहमति के बिना उसकी निजी वीडियो भी रिकॉर्ड की. इसके बाद महिला को पता चला है कि आरोपी ने 19 जनवरी 2024 को पंजाब में दूसरी शादी कर ली.


'आरोपी के साथ दुबई क्यों गई?'
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि आखिर महिला उसके साथ दुबई क्यों गई? अगर वो शादी को लेकर गंभीर थीं, तो शादी से पहले उसे आरोपी के साथ नहीं जाना चाहिए था.

कोर्ट ने मामला मध्यस्थता के लिए भेजा
बेंच ने कहा कि ऐसे मामले जहां संबंध आपसी सहमति से बने हों, उनमे तथ्यों को देखना होता है. वो हर मामला मुकदमेबाजी और सजा के लायक नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट अब मामले की सुनवाई बुधवार (18 फरवरी) को करेगा.

