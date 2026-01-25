FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था...' नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आखिर क्यों छोड़ा कांग्रेस का 'हाथ'?

'ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था...' नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आखिर क्यों छोड़ा कांग्रेस का 'हाथ'?

प्रयागराज: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बवाल, लाठी-डंडे लेकर जबरन घुसे उपद्रवी, सेवकों के साथ मारपीट

प्रयागराज: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बवाल, लाठी-डंडे लेकर जबरन घुसे उपद्रवी, सेवकों के साथ मारपीट

'चीन के लिए नहीं बनने दूंगा ड्रॉप ऑफ पोर्ट...', कनाडा पर आखिर क्यों भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप?

'चीन के लिए नहीं बनने दूंगा ड्रॉप ऑफ पोर्ट...', कनाडा पर आखिर क्यों भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब   

Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

Homeभारत

भारत

'ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था...' नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आखिर क्यों छोड़ा कांग्रेस का 'हाथ'?

नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती के करीबी हुआ करते थे. 8 साल पहले उन्होंने बसपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 25, 2026, 12:29 AM IST

'ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था...' नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आखिर क्यों छोड़ा कांग्रेस का 'हाथ'?

Naseemuddin Siddiqui

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है. लेकिन उससे पहले ही सियासी खेल शुरू हो गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शनिवार को पार्टी से अचानक इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे ने यूपी के राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. उनका जाना कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस यूपी चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटी है.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा. उन्होंने कहा, 'मैं कभी नाराज नहीं था. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे सम्मान और काम चाहिए. मेरे लिए फैसला लेना आसान नहीं था. मैं आठ साल पहले कांग्रेस में शामिल हुआ था. मैं जमीनी स्तर से काम करने वाला इंसान हूं. जब भी काम किया. कभी ईद-दीपावली घरों में नहीं मनाई, बल्कि गांव-देहात में मनाई.'

सिद्दिकी ने कहा, 'पिछले आठ सालों में मुझे लगा कि मेरे ग्रासरूट स्तर पर काम करने के तरीके का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा था. दूसरे शब्दों में कहूं तो मुझे लगा कि मेरे काम और मेरी काबिलियत पर जंग लग रही है.'

उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा यह समय बताएगा. फिलहाल कोई संगठन या किसी दूसरी पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोचा है. मुझे किसी से जलन नहीं है, न ही कोई नाराजगी है. अच्छा हुआ कि उन्हें राज्यसभा की सीट मिली. अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो मुझे खुशी होगी.

मायावती के रहे करीबी

बता दें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती के करीबी हुआ करते थे. 8 साल पहले उन्होंने बसपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था. उस समय उनका यह कदम बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा गया था. क्योंकि बड़ा मुस्लिम वोट बैंक बसपा से छिटकर कांग्रेस की तरफ चला गया था. लेकिन पिछले कुछ सालों में यूपी में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय
Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय
Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब   
Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब
'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?
'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 
मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे
Today Horoscope 23 January: आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
MORE
Advertisement