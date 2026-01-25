'ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था...' नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आखिर क्यों छोड़ा कांग्रेस का 'हाथ'?

नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती के करीबी हुआ करते थे. 8 साल पहले उन्होंने बसपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था.

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है. लेकिन उससे पहले ही सियासी खेल शुरू हो गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शनिवार को पार्टी से अचानक इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे ने यूपी के राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. उनका जाना कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस यूपी चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटी है.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा. उन्होंने कहा, 'मैं कभी नाराज नहीं था. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे सम्मान और काम चाहिए. मेरे लिए फैसला लेना आसान नहीं था. मैं आठ साल पहले कांग्रेस में शामिल हुआ था. मैं जमीनी स्तर से काम करने वाला इंसान हूं. जब भी काम किया. कभी ईद-दीपावली घरों में नहीं मनाई, बल्कि गांव-देहात में मनाई.'

सिद्दिकी ने कहा, 'पिछले आठ सालों में मुझे लगा कि मेरे ग्रासरूट स्तर पर काम करने के तरीके का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा था. दूसरे शब्दों में कहूं तो मुझे लगा कि मेरे काम और मेरी काबिलियत पर जंग लग रही है.'

उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा यह समय बताएगा. फिलहाल कोई संगठन या किसी दूसरी पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोचा है. मुझे किसी से जलन नहीं है, न ही कोई नाराजगी है. अच्छा हुआ कि उन्हें राज्यसभा की सीट मिली. अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो मुझे खुशी होगी.

मायावती के रहे करीबी

बता दें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती के करीबी हुआ करते थे. 8 साल पहले उन्होंने बसपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था. उस समय उनका यह कदम बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा गया था. क्योंकि बड़ा मुस्लिम वोट बैंक बसपा से छिटकर कांग्रेस की तरफ चला गया था. लेकिन पिछले कुछ सालों में यूपी में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं रही है.

