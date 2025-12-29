FacebookTwitterYoutubeInstagram
BPSC की परीक्षा स्थगित | बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा स्थगित

भारत

कुलदीप सिंह सेंगर पर फैसले से पहले CJI ने क्यों किया हवलदार और पटवारी का जिक्र? यहां समझें पूरा पेच

कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के फैसले पर रोक लगा दी है. इस मामले में दिल्ली HC के फैसले के बाद Public Servant की परिभाषा पर बहस छिड़ गई है.

Kusum Lata

Updated : Dec 29, 2025, 07:15 PM IST

कुलदीप सिंह सेंगर पर फैसले से पहले CJI ने क्यों किया हवलदार और पटवारी का जिक्र? यहां समझें पूरा पेच

कुलदीप सिंह सेंगर

कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सज़ा पर मिली राहत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. नाबालिग से रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सज़ा दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी थी. इसके खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 23 दिसंबर को सेंगर की उम्र कैद की सज़ा पर रोक लगाई थी. कुलदीप सिंह सेंगर रेप और पीड़िता के पिता की हत्या से जुड़े मामले में सज़ायाफ्ता है. दोषी साबित हो चुके एक व्यक्ति की सज़ा पर रोक के फैसले ने सड़क और सोशल मीडिया दोनों जगहों पर हंगामा मचाया, एक वर्ग इस फैसले के खिलाफ खड़ा दिखा, वहीं दूसरा वर्ग कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में भी आया. इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस आर्टिकल में हम एक-एक करके जानेंगे.

कुलदीप सिंह सेंगर कौन है और किस मामले में सज़ा काट रहा है?

कुलदीप सिंह सेंगर पूर्व बीजेपी विधायक है. उन्नाव से. कुलदीप सिंह सेंगर को दो मामलों में दोषी पाया गया है. पहला है उन्नाव रेप केस और दूसरा है रेप पीड़िता के पिता की हत्या में इन्वॉल्वमेंट. घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिगों को यौन अपराध से बचाने वाले कानून POCSO की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ. अपराध के वक्त कुलदीप सिंह सेंगर विधायक था, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को POCSO Act के सेक्शन 5 (c) के तहत रेप का दोषी पाया. इसके तहत सेंगर को उम्र कैद की सज़ा दी गई. वहीं पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई गई. 

कुलदीप सिंह सेंगर

क्या है POCSO Act का सेक्शन 5(c)?

POCSO एक्ट नाबालिगों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया कानून है. इस कानून में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के खिलाफ कड़ी सज़ा का प्रावधान है. POCSO एक्ट का सेक्शन 5 एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पर बात करता है. अगर आरोपी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के मुंह, एनस या योनि में अपना प्राइवेट पार्ट डाले या बच्चे से ऐसा करवाए तो वह पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आता है. वहीं, अग्रावेटेड का मतलब है गंभीर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. एक्ट का सेक्शन 5 (c) कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी नाबालिग का रेप करे तो वो अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा. POCSO के सेक्शन 5 (c) के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल और अधिकतम मौत की सज़ा का प्रावधान है. इसके तहत उम्र कैद की सज़ा का भी प्रावधान है, POCSO एक्ट में ये साफ लिखा गया है कि उम्र कैद का मतलब ये है कि दोषी अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर ही बिताएगा. 

Delhi HC ने कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देते हुए क्या तर्क दिया?

दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया था. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तर्क दिया था कि विधायक पब्लिक सर्वेंट में नहीं गिने जाते. इसलिए इस मामले में POCSO का सेक्शन 5 (C) लागू नहीं होता. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि POCSO एक्ट में ये साफ-साफ परिभाषित नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होगा. ट्रायल कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के आधार पर सेंगर को पब्लिक सर्वेंट माना था. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में IPC के आधार पर तय होगा कि पब्लिक सर्वेंट कौन है.

सड़क और सोशल मीडिया दोनों जगहों पर हंगामा मचाया

क्या विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं होते?

भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, विधायक, सांसद, बैंक कर्मी, जज और कोर्ट ऑफिशियल्स, मंत्री आदि पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के लिए IPC, CrPC, Juvinile Justice Act या फिर IT एक्ट की पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है. IPC  के सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित किया गया है. इसके मुताबिक, आर्म्ड फोर्स के कर्मचारी, जज, कोर्ट के अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस, चुनाव से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी, टैक्स अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है या अपनी सर्विस के बदले सरकार से वेतन पाता है या सरकारी ड्यूटी पर तैनात है वो पब्लिक सर्वेंट है. इस परिभाषा में विधायक के पद का जिक्र नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने AR अंतुले केस में 1984 में माना था कि विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं. हालांकि, 29 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े मामले में ऐसा नहीं माना जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

23 दिसंबर के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ़ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की. CJI सूर्य कांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता CBI की तरफ से पेश हुए. उन्होंने कहा- हम उस पीड़िता के लिए जवाबदेह हैं जिसकी उम्र अपराध के वक्त 15 साल थी. तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे मामलों में पब्लिक सर्वेंट ऐसे शख्स को भी माना जा सकता है जो विक्टिम के मुकाबले पावरफुल पोज़िशन पर हो. इस मामले में सेंगर की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा कि मामला IPC की रेप की धाराओं में दर्ज हुआ था. इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने सवाल किया कि HC ने सज़ा पर रोक तो इस आधार पर लगाई है कि दोषी पब्लिक सर्वेंट नहीं है. 

यह भी पढ़ें: जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सिंह सेंगर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक

तो हवलदार और पटवारी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे?

CJI सूर्यकांत ने कहा- 'अगर इस व्याख्या को मान लिया जाए तो हवलदार और पटवारी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे लेकिन सांसद विधायक नहीं और उन्हें छूट मिल जाएगी.' सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'आमतौर पर जब कन्विक्ट या अंडरट्रायल कैदी ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट से मिली बेल पर रिहा हो चुके होते हैं तो उनकी बात सुने बिना इस तरह के फैसले पर स्टे नहीं लगाया जाता. हालांकि, इस मामले में संबंधित व्यक्ति कन्विक्टेड हैं और एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं. हम आदेश पर रोक लगता हैं. संबंधित व्यक्ति को हाई कोर्ट को फैसले के आधार पर रिहा नहीं किया जाएगा.' कोर्ट ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर पीड़िता अलग से स्पेशल लीव पेटिशन फाइल कर सकती हैं. अगर उन्हें चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी की तरफ से उन्हें मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

