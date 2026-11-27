सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चली पहली बैठक 20 मिनट में खत्म हो गई थी.

अभी सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है

सीट शेयरिंग चर्चा के बीच सपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तल्खी बढ़ गई है. कांग्रेस 100 से 120 सीटें मांग रही है, जबकि सपा ने 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है. सीटों के बंटवारे को लेकर हुई पहली बैठक में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा को शामिल होना था, लेकिन वह नहीं पहुंची. सपा की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव पहुंचे थे. 27 नवंबर (शुक्रवार) को दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे दौर की बैठक होगी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कांग्रेस 2 विधायकों को दम पर इतनी सीटें क्यों मांग रही है.



दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि यूपी कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष और एमपी इमरान मसूद के यहां तक कह दिया कि हम गठबंधन में हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं. वहीं इसी बीच सपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिससे दोनों दलों के बीच तकरार और बढ़ गया.

सपा क्यों नहीं देना चाहती ज्यादा सीटें?

कांग्रेस ने सीट बंटवारे की बातचीत में करीब 120 सीटों की मांग रखी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 26 सीटें देने का प्रस्ताव दिया. सपा 6 और सीटें देने को भी तैयार बताई जा रही है. इनमें कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों की सीटें और 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही चार सीटें शामिल हैं. सपा को आशंका है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से उसका चुनावी नुकसान हो सकता है.

कांग्रेस क्यों मांग रही 120 सीटें?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने बताया कि यूपी में मौजूदा समय में कांग्रेस के केवल दो विधायक हैं. कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि वह अधिक सीटें जीत सकती है. ऐसे में वह 120 के करीब सीटों की मांग कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस की यह भी भरोसा है कि जहां उसका उम्मीदवार होगा, वहां सपा के समर्थकों के वोट ट्रांसफर हो सकते हैं.

पहली बैठक में नहीं पहुंची प्रियंका गांधी

सीट शेयरिंग की पहली बैठक में समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव शामिल हुए थे. सपा ने पहले ही उन्हें प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपने की जानकारी दी थी. दूसरी ओर, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में बातचीत होने की बात कही गई थी, लेकिन वह पहली बैठक में नहीं पहुंचीं. बैठक करीब 20 मिनट में ही खत्म हो गई.

क्या सपा को मुस्लिम वोट बंटने का है डर?

राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि सपा को मुस्लिम वोटों के बंटने का भी डर है. 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा सपा से दूर होकर कांग्रेस की तरफ गया था. इसी आशंका के चलते सपा कांग्रेस को साथ रखना चाहती है.

कितना सफल होगा अखिलेश का PAD प्लान?

अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया है. सपा को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि जातीय समीकरण बनाने भर से दलित वोट उसके पक्ष में आ जाएगा. 1993 में सपा और बसपा ने पिछड़े, दलित और मुस्लिम समीकरण के आधार पर गठबंधन किया था, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिला. इसी तरह 2019 में सपा, बसपा और आरएलडी साथ आए, लेकिन गठबंधन का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा.

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