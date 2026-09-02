FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Railway Rules: क्या रेलवे स्टेशन पर बिता सकते हैं पूरी रात या लग जाएगा जुर्माना? जान लें क्या हैं नियम 

Railway Rules: क्या रेलवे स्टेशन पर बिता सकते हैं पूरी रात या लग जाएगा जुर्माना? जान लें क्या हैं नियम

क्या है प्रोजेक्ट C430L, जिसमें रूस ने की ईरान की सीक्रेट मदद? अमेरिका-इजरायल की बढ़ जाएगी टेंशन!

क्या है प्रोजेक्ट C430L, जिसमें रूस ने की ईरान की सीक्रेट मदद? अमेरिका-इजरायल की बढ़ जाएगी टेंशन!

साउथ जोन ने 24वीं बार दलीप ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह, जानें अब तक कितनी बार जीता खिताब

साउथ जोन ने 24वीं बार दलीप ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह, जानें अब तक कितनी बार जीता खिताब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CM विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट में क्यों दिए सनग्लासेस? कीमत जान उड़ जाएंगे होश

सीएम विजय ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात की और बातचीत के बाद उन्होंने महिला को सनग्लासेस गिफ्ट में दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सीएम की ओर से बुजुर्ग महिला को दिए गए सनग्लासेस की जमकर चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि उसकी कीमत कितनी है.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Sep 02, 2026, 03:46 PM IST

CM विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट में क्यों दिए सनग्लासेस? कीमत जान उड़ जाएंगे होश

सीएम विजय के साथ सनग्लासेस पहने बुजुर्ग महिला (इमेज क्रेडिट- instagram)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • सीएम विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है 
  • वीडियो में वह एक बुजुर्ग महिला से बात करते नजर आ रहे हैं 
  • बातचीत के बाद उन्होंने महिला को गिफ्ट में सनग्लासेस दिए 
  • सीएम विजय के गिफ्ट में जमकर चर्चा हो रही है

तमिलनाडु सीएम सी. जोसेफ विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है. वीडियो में मुख्यमंत्री विजय एक बुजुर्ग महिला से बातचीत करते और बाद में उन्हें गिफ्ट में सनग्लासेस देते नजर आ रहे हैं. ऐसे में सीएम की ओर से दिए गए इस गिफ्ट की चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि सीएम विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट में सनग्लासेस क्यों दिए और इसकी कीमत कितनी है?

CM विजय को कहां मिली  बुगुर्ज महिला?

मुख्यमंत्री विजय हाल ही में तमिलनाडु के सलेम दौरे पर गए थे. वह मेट्टूर बांध के गेट खोलने और कावेरी डेल्टा क्षेत्र में सांबा धान की खेती के लिए पानी छोड़ने के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे.

पावर स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद विजय सड़क किनारे स्थित एक फार्महाउस पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात चेलम नाम की एक बुजुर्ग महिला से हुई. बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने उनसे बड़े प्यार से बातचीत की और उनके खाने-पीने और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली.

सीएम ने क्यों दिए सनग्लासेस?

बुजुर्ग महिला ने बाद में मुलाकात के बारे में बताया कि मुख्यमंत्री विजय ने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने कुछ खाया है. महिला ने जवाब दिया कि वह उनसे मिलने का इंतजार कर रही थीं और इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था.

बताया जाता है कि विजय ने इसके बाद उन्हें खाना खाने के लिए कहा. उन्होंने बुजुर्ग महिला का नाम पूछा और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली. इसी दौरान विजय ने पहने हुए सनग्लासेस उतारे और बुजुर्ग महिला को गिफ्ट में दे दिए. शुरुआत में महिला इसे लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन विजय के कहने पर बाद उन्होंने सनग्लासेस ले लिए.

कितनी है सनग्लासेस की कीमत?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विजय ने जो सनग्लासेस बुजुर्ग महिला को दिए वह मशहूर लग्जरी फैशन ब्रांड Christian Dior के हैं. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस सनग्लासेस की कीमत करीब 490 डॉलर यानी 46,450 रुपये है.

सनग्लासेस में काले रंग का पतला फ्रेम, मेटल टेंपल्स और ब्रांड का सिग्नेचर डिजाइन शामिल है. इसे इटली में बनाया गया है और इनमें UVA/UVB प्रोटेक्शन भी दिया गया है.

क्या बोली बुजुर्ग महिला?

विजय से मुलाकात के बाद बुजुर्ग महिला बहुत खुश थी. उन्होंने कहा कि सीएम बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे वह अपनी फिल्मों में नजर आते थे. विजय के व्यवहार से प्रभावित होकर महिला ने मजाकिया और भावुक अंदाज में कहा कि अगर कभी कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह उनका बचाव करेंगी.

वहीं महिला ने बाद में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत और मुलाकात में वह इतनी खुश और उत्साहित हो गई थीं कि अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के बारे में बताना ही भूल गईं. दौरे के दौरान विजय ने कार्यक्रम करने वाले परिवार को पारंपरिक धोती और साड़ियां भी भेंट कीं. उन्होंने स्थानीय लोगों से खेती और क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की.

ये भी पढ़ें - नेपाल क्यों और किससे कर रहा क्लाइमेट कंपनसेशन की मांग? चीन-अमेरिका के साथ भारत पर भी लगाया ये आरोप

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement