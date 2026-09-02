CM विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट में क्यों दिए सनग्लासेस? कीमत जान उड़ जाएंगे होश

सीएम विजय ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात की और बातचीत के बाद उन्होंने महिला को सनग्लासेस गिफ्ट में दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सीएम की ओर से बुजुर्ग महिला को दिए गए सनग्लासेस की जमकर चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि उसकी कीमत कितनी है.

सीएम विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

वीडियो में वह एक बुजुर्ग महिला से बात करते नजर आ रहे हैं

बातचीत के बाद उन्होंने महिला को गिफ्ट में सनग्लासेस दिए

सीएम विजय के गिफ्ट में जमकर चर्चा हो रही है

तमिलनाडु सीएम सी. जोसेफ विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है. वीडियो में मुख्यमंत्री विजय एक बुजुर्ग महिला से बातचीत करते और बाद में उन्हें गिफ्ट में सनग्लासेस देते नजर आ रहे हैं. ऐसे में सीएम की ओर से दिए गए इस गिफ्ट की चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि सीएम विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट में सनग्लासेस क्यों दिए और इसकी कीमत कितनी है?

CM विजय को कहां मिली बुगुर्ज महिला?

मुख्यमंत्री विजय हाल ही में तमिलनाडु के सलेम दौरे पर गए थे. वह मेट्टूर बांध के गेट खोलने और कावेरी डेल्टा क्षेत्र में सांबा धान की खेती के लिए पानी छोड़ने के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे.

पावर स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद विजय सड़क किनारे स्थित एक फार्महाउस पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात चेलम नाम की एक बुजुर्ग महिला से हुई. बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने उनसे बड़े प्यार से बातचीत की और उनके खाने-पीने और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली.

सीएम ने क्यों दिए सनग्लासेस?

बुजुर्ग महिला ने बाद में मुलाकात के बारे में बताया कि मुख्यमंत्री विजय ने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने कुछ खाया है. महिला ने जवाब दिया कि वह उनसे मिलने का इंतजार कर रही थीं और इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था.

बताया जाता है कि विजय ने इसके बाद उन्हें खाना खाने के लिए कहा. उन्होंने बुजुर्ग महिला का नाम पूछा और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली. इसी दौरान विजय ने पहने हुए सनग्लासेस उतारे और बुजुर्ग महिला को गिफ्ट में दे दिए. शुरुआत में महिला इसे लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन विजय के कहने पर बाद उन्होंने सनग्लासेस ले लिए.

कितनी है सनग्लासेस की कीमत?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विजय ने जो सनग्लासेस बुजुर्ग महिला को दिए वह मशहूर लग्जरी फैशन ब्रांड Christian Dior के हैं. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस सनग्लासेस की कीमत करीब 490 डॉलर यानी 46,450 रुपये है.

सनग्लासेस में काले रंग का पतला फ्रेम, मेटल टेंपल्स और ब्रांड का सिग्नेचर डिजाइन शामिल है. इसे इटली में बनाया गया है और इनमें UVA/UVB प्रोटेक्शन भी दिया गया है.

क्या बोली बुजुर्ग महिला?

विजय से मुलाकात के बाद बुजुर्ग महिला बहुत खुश थी. उन्होंने कहा कि सीएम बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे वह अपनी फिल्मों में नजर आते थे. विजय के व्यवहार से प्रभावित होकर महिला ने मजाकिया और भावुक अंदाज में कहा कि अगर कभी कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह उनका बचाव करेंगी.

वहीं महिला ने बाद में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत और मुलाकात में वह इतनी खुश और उत्साहित हो गई थीं कि अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के बारे में बताना ही भूल गईं. दौरे के दौरान विजय ने कार्यक्रम करने वाले परिवार को पारंपरिक धोती और साड़ियां भी भेंट कीं. उन्होंने स्थानीय लोगों से खेती और क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की.

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