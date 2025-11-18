FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

मक्का-मदीना में बस एक्सीडेंट में मारे गए उमरा यात्रियों का शव भारत क्यों नहीं लाया जा सकता है?

क्या आपको पता है कि मक्का-मदीना में बस एक्सीडेंट में मारे गए उमरा यात्रा पर गए हाजियों का शव भारत को क्यों नहीं लाया जा सकता है?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 18, 2025, 10:17 AM IST

मक्का-मदीना में बस एक्सीडेंट में मारे गए उमरा यात्रियों का शव भारत क्यों नहीं लाया जा सकता है?

मक्का-मदीना में मारे गए उमरा यात्रियों का शव भारत क्यों नहीं लाया जा सकता है?

सऊदी अरब के मक्का-मदीना हाईवे पर उमरा यात्रा पर गए भारतीयों की बस का एक्सीडेंट हो गया था और भीषण आग लग गई थी. इस हादसे में 45 भारतीय उमरा यात्रियों की मौत हो गई थी. इस गम में और दर्द देने वाली खबर ये है कि इनमें से एक ही परिवार के 18 सदस्य शामिल थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इस हादसे ने न सिर्फ परिवारों, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है—इन भारतीयों के शव भारत क्यों नहीं लाए जा रहे हैं?

सऊदी से क्यों नहीं आ सकता है शव भारत? 

सऊदी अरब में उमरा या हज के दौरान किसी भी यात्री की मृत्यु होने पर उसके शव को वहीं दफनाया जाता है. यह कोई प्रशासनिक मजबूरी नहीं, बल्कि सऊदी का आधिकारिक कानून है. उमरा मंत्रालय यात्रियों से यात्रा शुरू होने से पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाता है. इसमें साफ लिखा होता है कि, यात्रा के दौरान मृत्यु होने पर शव को सऊदी में ही दफनाया जाएगा. उसे किसी भी देश वापस नहीं भेजा जाएगा. 

इस फॉर्म पर साइन किए बिना कोई भी हाजियों को मक्का-मदीना के लिए रवाना नहीं हो सकता. इसी नियम के कारण हादसे में मारे गए सभी भारतीय नागरिकों का अंतिम संस्कार सऊदी की जमीन पर, उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाएगा.

कब लौटाया जा सकता है शव?

यदि कोई भारतीय सऊदी में नौकरी या निजी काम से रहता है और वहां उसकी मौत होती है, तो उसके परिवार की इच्छा के अनुसार शव को भारत वापस भेजा जा सकता है या सऊदी में भी दफनाया जा सकता है. लेकिन हज या उमरा यात्रियों के मामले में नियम स्पष्ट और अनिवार्य है कि शव किसी का भी उसके देश वापस नहीं भेजे जाएगा.

डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिलता है?

मृत्यु की सूचना सबसे पहले हज मंत्रालय द्वारा संबंधित देश के हज मिशन को दी जाती है.
इसके बाद हज दफ्तर या मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट और जरूरी कागजात तैयार कर दिए जाते हैं. भारत में परिजनों को इन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर आगे की औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

