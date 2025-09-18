Add DNA as a Preferred Source
CJI बीआर गवई के किस बयान लेकर हो रहा विवाद, लोग क्यों कर रहे उनके खिलाफ महाभियोग की मांग? समझें

यह विवाद UNESCO की विश्व धरोहरों में शामिल खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को पुननिर्माण की याचिका को खारिज करने के बाद हुआ है.

रईश खान

Updated : Sep 18, 2025, 09:55 PM IST

CJI बीआर गवई के किस बयान लेकर हो रहा विवाद, लोग क्यों कर रहे उनके खिलाफ महाभियोग की मांग? समझें

खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है. सीजीआई के खिलाफ महाभियोग की मांग वाले हैशटैग चलाए जा रहे हैं. आलोचनाओं के बीच CJI गवई ने बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं. उनकी सोच में किसी भी धर्म के प्रति कोई अवमानना नहीं है.'

इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस का समर्थन करते हुए कहा कि सोशल मीडिया अब एक बेलगाम घोड़ा बन चुका है, जिसका खामियाजा हम सभी रोजाना भुगत रहे हैं. सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे की गई टिप्पणियां और अभद्रता समाज में बिखराव बढ़ा रही हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह विवाद UNESCO की विश्व धरोहरों में शामिल खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को पुननिर्माण की याचिका को खारिज करते समय उनके द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर हुआ है. हरियाणा के रहने वाले राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने दावा किया कि खजुराहो मंदिर की भगवान विष्णु की मूर्ति मुगल आक्रमणों के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी. इसे पुनर्निर्माण और पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया जाए.

सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि खजुराहो मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है. इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती. अगर आपको मूर्ति का पुननिर्माण करना है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से अनुमति लेनी होगी, आप वहां जा सकते हैं.

इसपर याचिकाकर्ता बहस करने लगा कि आपको निर्देश देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सविंधान के तहत मिले पूजा के अधिकार का हनन है. मैं भगवना विष्णु का कट्टर भक्त हूं. इसपर CJI गवई ने कहा, 'जब आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो उनसे प्रार्थना कीजिए. उनसे कुछ करने के लिए कहिए. यह पुरातात्किवक स्थल है. इसकी इजाजत ASI दे सकता है. हम इसमें दखल नहीं दे सकते.'

सॉलिसिटर जनरल ने भी किया समर्थन
चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ गुरुवार को कर्नाटक में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी. इसी दौरान चीफ जस्टिस ने अपनी बात रखी की वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि वे मुख्य न्यायाधीश को पिछले 10 वर्षों से जानते हैं और उनकी निष्ठा और संवेदनशीलता को पहचानते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

