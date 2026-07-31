जम्मू-कश्मीर की गर्म होती रातें उत्तर भारत के लिए क्यों हैं खतरे की घंटी? IIT की स्टडी ने दी गंभीर चेतावनी

जम्मू-कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों में हालात ऐसे बन रहे हैं कि कई इलाकों में रात का तापमान दिन की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने समझाया इससे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा किस तरह का खतरा...

IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों की रिसर्च ने चौंकाया

तेजी से पिघल रहे हैं हिमालयी इलाकों के बर्फ और ग्लेशियर

ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में निचले इलाकों के मुकाबले बढ़ रहा तापमान

ग्लोबल वॉर्मिंग से उत्तर भारत की नदियों पर गंभीर असर

ग्लोबल वॉर्मिंग का असर भारत के पहाड़ी इलाकों पर तेजी से दिखाई देने लगा है. इसका प्रभाव अब सिर्फ प्राकृतिक संतुलन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि खेती, जल संसाधनों और लोगों की आजीविका पर भी पड़ रहा है. जम्मू-कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों में हालात ऐसे बन रहे हैं कि कई इलाकों में रात का तापमान दिन की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. इस बदलाव ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों की एक स्टडी ने हिमालयी इलाकों में जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेतों की ओर ध्यान दिलाया है.



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IIT खड़गपुर के रिसर्च में क्या आया सामने?

आईआईटी खड़गपुर के सेंटर फॉर ओशन, रिवर, एटमॉस्फियर एंड लैंड साइंसेज (CORAL) के वैज्ञानिकों की स्टडी में पाया गया कि जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों का औसत तापमान पिछले दो दशकों में करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है. स्टडी के मुताबिक, ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में तापमान बढ़ने की रफ्तार निचले इलाकों की तुलना में ज्यादा है. वैज्ञानिक इसे एलिवेशन-डिपेंडेंट वार्मिंग (ऊंचाई के साथ तेज होती गर्मी) का प्रभाव मानते हैं. यह स्थिति हिमालयी ग्लेशियरों, बर्फ से आबाद होने वाली नदियों, जल सुरक्षा, कृषि और पूरे उत्तर भारत के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है.

क्यों तेजी से पिघल रहे हैं जम्मू-कश्मीर के ग्लेशियर?

यह स्टडी 1980 से 2024 तक के जमीनी मौसम से जुड़े आंकड़ों और वायुमंडलीय री-एनालिसिस डेटा के विश्लेषण पर आधारित है. 'वॉर्मिंग ऑफ द हाई-माउंटेनियस क्लाइमेट सेंसिटिव जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड 1980-2024' के शीर्षक से छपे इस रिसर्च को आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिक जयनारायणन कुट्टीप्पुरथ, जीएस गोपीकृष्णन और वीएम प्रणव चंद्रन ने तैयार किया है. रिसर्च में कहा गया है कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण जम्मू-कश्मीर के हिमालयी इलाकों में बर्फ और ग्लेशियर पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं.

क्या है फीडबैक लूप जिसने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता?

आईआईटी खड़गपुर के एसोसिएट प्रोफेसर जयनारायणन कुट्टीप्पुरथ के अनुसार, जैसे-जैसे ग्लेशियर और बर्फ पिघलते हैं, उनकी जगह चट्टानें और जमीन खुलने लगती हैं. बर्फ सूर्य की रोशनी का बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती है, जबकि खुली जमीन और चट्टानें ज्यादा गर्मी सोखती हैं. बाद में यही गर्मी वायुमंडल में वापस निकलती है जिससे तापमान और बढ़ने लगता है. इसे वैज्ञानिक भाषा में पॉजिटिव फीडबैक लूप कहा जाता है. यह ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया को और तेज कर देता है.

बढ़ते तापमान के साथ वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ती है. जलवाष्प एक ग्रीनहाउस गैस भी है और वातावरण में गर्मी को रोकने में बड़ी भूमिका निभाती है. जब वातावरण में नमी बढ़ती है तो बादल बनने और कम समय में बहुत अधिक बारिश होने की संभावना भी बढ़ जाती है. इस वजह से हिमालयी इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है.

पहाड़ों का बर्फ पिघलना उत्तर भारत में कैसे बढ़ाएगा परेशानी?

एक्सपर्ट का कहना है कि शुरुआती साल में तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के कारण नदियों में कुछ समय के लिए पानी अधिक दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबे समय में जब ग्लेशियर सिकुड़ जाएंगे तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल प्रवाह पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा. इसका असर पीने के पानी की उपलब्धता, सिंचाई, कृषि, जलविद्युत परियोजनाओं और यहां तक की पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा. उत्तर भारत की करोड़ों आबादी इन नदियों पर निर्भर है, इसलिए यह चिंता केवल पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित नहीं है.



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