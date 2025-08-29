Modi Successor: प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नामों में किसे मिला ज्यादा वोट?

Who will be Next contender after Prime Minister Mod: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल पूरे कर लेंगे. क्या मोदी पार्टी के नियमों का पालन करते हुए रिटायर होंगे या अपना कार्यकाल जारी रखेंगे. अगर रिटायर हुए तो भाजपा से अगल पीएम का दावेदार कौन होगा? यानी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा?

इस समय देश भर में इस बात पर चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा. इसकी वजह भाजपा में 75 साल की सेवानिवृत्ति का नियम है. फ़िलहाल इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि क्या यह नियम मोदी पर लागू होगा या नहीं. अब एक सर्वे ने राजनीतिक जगत में एक नई चर्चा छेड़ दी है. आइए जानें कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद पार्टी में भी प्रधानमंत्री पद के लिए किन नेताओं को पसंद किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल सितंबर में 75 साल पूरे कर लेंगे . ऐसे में, यह सवाल कई लोगों को परेशान कर रहा है कि क्या मोदी पार्टी के नियमों का पालन करते हुए रिटायर होंगे या अपना कार्यकाल जारी रखेंगे. इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी बार-बार यह स्पष्ट करती रही है कि नरेंद्र मोदी 75 साल पूरे करने के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रखेंगे और 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. हालांकि, अब सामने आए एक सर्वेक्षण ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है.



अगर मोदी 75 साल पूरे करने के बाद रिटायर होते हैं, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? यह सवाल उठ रहा है. कई लोगों ने कई नाम सुझाए हैं. हालांकि, अब इंडिया टुडे सी वोटर नामक संस्था ने इस पर एक सर्वे किया है. आइए जानें कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसे सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है.



इस सर्वे में जनता ने अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी में से अमित शाह को सबसे ज़्यादा पसंद किया है.

28 प्रतिशत लोगों ने मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पसंद किया है.



दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लोगों ने पसंद किया है. 26 प्रतिशत लोगों ने मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में योगी आदित्यनाथ को पसंद किया है.

7 प्रतिशत लोगों ने नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पसंद किया है.

इसलिए, जो सर्वेक्षण सामने आया है, उसके अनुसार, यह स्पष्ट है कि मोदी के बाद लोगों के मन में अमित शाह प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार होने चाहिए.

