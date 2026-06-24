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कौन था सीरियल रेपिस्ट सत्तू? कितने मामलों में थी तलाश, जानिए एनकाउंटर में मारे गए इस अपराधी की पूरी क्राइम कुंडली

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन था सीरियल रेपिस्ट सत्तू? कितने मामलों में थी तलाश, जानिए एनकाउंटर में मारे गए इस अपराधी की पूरी क्राइम कुंडली

मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान इस मोस्ट वॉन्टेड अपराधी की मौत हो गई.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 24, 2026, 04:54 PM IST

कौन था सीरियल रेपिस्ट सत्तू? कितने मामलों में थी तलाश, जानिए एनकाउंटर में मारे गए इस अपराधी की पूरी क्राइम कुंडली

एनकाउंटर में ढेर हुआ सीरियल रेपिस्ट सतपाल उर्फ सत्तू (Image Source- Social Media)

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई एक खबर ने इस समय पूरे राज्य और देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में चार राज्यों का मोस्ट वॉन्टेड और कुख्यात सीरियल रेपिस्ट सतपाल उर्फ सत्तू घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस खबर के सामने आने के बाद से ही लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर सतपाल उर्फ सत्तू कौन था और उसका खौफ किस कदर फैला हुआ था. सत्तू कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि कानून और समाज के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था. आपको इस खूंखार अपराधी की पूरी कहानी बताते हैं. 

कौन था सतपाल उर्फ सत्तू? 

पंजाब के चंडीगढ़ का रहने वाला सतपाल उर्फ सत्तू, मुन्नू राम का बेटा और कुख्यात छोटा राजन गैंग का सक्रिय शूटर था. वह अपराध की दुनिया में लंबे समय से सक्रिय था. पुलिस के अनुसार, उसने 2010 में मेरठ में धागे से भरे ट्रक लूटे और मुजफ्फरनगर के एक व्यापारी की हत्या की, जिसके चलते वह मुजफ्फरनगर और मेरठ की जेलों में 11 साल बंद रहा. साल 2024 में जमानत पर बाहर आते ही उसने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी, क्योंकि उसने दोनों का एक वीडियो देख लिया था. 

पुलिस कस्टडी से हो गया था फरार

इस हत्याकांड के बाद पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लुधियाना जेल भेज दिया, जहां उसने 5 साल गुजारे. हालांकि, 6 फरवरी 2026 को वह पुलिस कस्टडी से चकमा देकर फरार हो गया और मुजफ्फरनगर व आसपास के जिलों में छिपकर रहने लगा. 60 साल का सतपाल उर्फ सत्तू पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुका था. ये खुद को रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्लेयर भी बताया करता था.

किशोरियों का अपहरण करने के बाद करता था दुष्कर्म

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सत्तू के खिलाफ केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत देश के चार प्रमुख राज्यों में मुकदमे दर्ज थे. इस फरारी के दौरान उसने उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से 6 से अधिक किशोरियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया. वह लंबे समय से कानून को चकमा देकर फरार चल रहा था. बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था.

30 से ज्यादा संगीन मामलों का आरोपी

सत्तू के गुनाहों की फेहरिस्त बहुत लंबी और डरावनी है. पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों और जांच रिपोर्ट के मुताबिक, उसके खिलाफ हत्या, लूटपाट, जबरन वसूली, अपहरण और महिलाओं के साथ क्रूरता और सीरियल रेप के करीब 30 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे. उसकी कार्यप्रणाली इतनी खौफनाक थी कि वह राह चलती महिलाओं या सुनसान इलाकों में लोगों को अपना निशाना बनाता था. अपहरण और लूट के साथ-साथ दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम देने के कारण ही उसे सीरियल रेपिस्ट कहा जाने लगा. 

मुठभेड़ और मौत की पूरी कहानी

मुजफ्फरनगर पुलिस को काफी समय से सत्तू की तलाश थी. खुफिया तंत्र से मिली एक पक्की जानकारी के आधार पर पुलिस ने सत्तू को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. पुलिस ने जब उसे सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने खुद को घिरा हुआ देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें सत्तू गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस उसे नजदीकी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज शुरू किया गया. हालांकि, चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया. 

 

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