Chaudhary Santokh Singh: भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ संतोख सिंह चौधरी का निधन, जानिए हैं कौन

डीएनए हिंदी: कांग्रेस (Congress) सांसद चौधरी संतोख सिंह (Santokh Singh) का शनिवार को निधन हो गया. वह पंजाब के फिल्लौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे. इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें एंबुलेंस से तत्काल फिल्लौर के विर्क अस्पताल में भर्ती कराया गया. तबीयत संभली नहीं और उनका निधन हो गया. कांग्रेस नेता राणा गुरजीत सिंह और विजय इंदर सिंगला ने कहा है कि संतोख सिंह नहीं रहे.

उनके निधन के बाद राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा रुक गई है. पंजाब कांग्रेस की राजनीति में संतोख सिंह का कद बेहद ऊंचा है. वह पार्टी के कई अहम पदों पर रहे हैं. वह हमेशा चर्चा के केंद्र में भी रहे हैं. पैदल मार्च का पंजाब चरण बुधवार को फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद से शुरू हुआ था.



Bharat Jodo Yatra के दौरान खराब हुई तबीयत, कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन

कौन थे संतोख सिंह?

संतोख सिंह पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे. वह जालंधर लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे. प्रचंड मोदी लहर के बीच चौधरी संतोख सिंह ने 2014 और 2019 के आम चुनाव जीते. जालंधर में उनकी सियासी पकड़ बेहद मजबूत थी. आसपास के लोकसभा क्षेत्रों पर भी संतोख सिंह की पकड़ मानी जाती है.

#WATCH | Punjab: Congress MP Santokh Singh Chaudhary was taken to a hospital in an ambulance in Ludhiana, during Bharat Jodo Yatra. Details awaited.



(Earlier visuals) pic.twitter.com/upjFhgGxQk