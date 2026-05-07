कौन थे चंद्रनाथ रथ? सुवेंदु अधिकारी के PA, जिनकी कोलकाता में हत्या कर दी गई

पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या कर दी गई. उनके PA 6 मई की रात को अपने घर लौट रहे थे, इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं. इस घटना ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल शुरू कर दिया है.

BJP लीडर सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई. 6 मई की रात को उनकी हत्या नॉर्थ कोलकाता के मध्यमग्राम इलाके में हुई. पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने सफेद रंग की एक कार से उनका पीछा किया और फिर उन पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं. स्थानीय लोगों ने चंद्रनाथ रथ को अस्पताल पहुंचाया लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

कौन थे चंद्रनाथ रथ?

चंद्रनाथ रथ बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट थे. वह 41 साल के थे. वह पूर्वी मिदनापुर के चंडीपुर के रहने वाले थे. काम के चलते वह मध्यमग्राम में एक फ्लैट में अकेले रहते थे. वह शुरुआत से ही पढ़ाई में तेज़ थे. उन्होंने शॉर्ट टर्म सर्विस में वायुसेना जॉइन की थी. कुछ साल वायुसेना में सेवाएं देने के बाद उन्होंने वॉलन्टरी रिटायरमेंट ले लिया और सुवेंदु अधिकारी के साथ काम करने लगे. वह सुवेंदु के साथ साए की तरह रहते थे. वह सुवेंदु अधिकारी के पूरे शिड्यूल और अपॉइंटमेंट्स का ध्यान रखते थे. साल 2020 में जब सुवेंदु अधिकारी TMC छोड़कर BJP में शामिल हुए, तब भी चंद्रनाथ ने उनका साथ नहीं छोड़ा. साल 2026 के चुनाव में सुवेंदु अधिकारी के इलेक्शन कैम्पेन में चंद्रनाथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

चंद्रनाथ रथ के परिवार में कौन-कौन?

चंद्रनाथ रथ के पिता का कुछ समय पहले निधन हो गया था. उनके परिवार में उनकी 69 वर्षीय मां हासिरानी रथ, छोटा भाई और उनका परिवार है. इस घटना के बाद से उनकी मां सदमे में हैं और वो बात कर पाने की स्थिति में नहीं हैं.

कैसे हुई सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या?

6 मई की रात को चंद्रनाथ अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से मध्यमग्राम स्थित अपने फ्लैट में लौट रहे थे. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक सफेदर रंग की कार उनका पीछा कर रही थी. वो अपने घर से महज 200 मीटर दूर थे, तभी उस कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की. रथ की कार धीमी हुई, तभी हमलावर सफेद कार से उतरे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के बाद हमलावर कार वहीं छोड़कर मोटरसाइकिलों से फरार हो गए. चंद्रनाथ रथ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में बढ़ी हिंसा

इस साल जब पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हुई तो ये पहली बार था जब चुनाव के दौरान राज्य में कोई हिंसा नहीं हुई. हालांकि, चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं आनी शुरू हुईं. पश्चिम बंगाल चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं 15 साल से सत्ता में काबिज TMC की इस चुनाव में हार हुई है. नतीजों के बाद से राज्य में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं. चंद्रनाथ रथ पर हुए हमले से पहले 6 मई को ही सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की थी. उन्होंने आश्वासन दिया था कि हिंसा में शामिल हर व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.