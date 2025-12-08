FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

लखनऊ: कफ सिरप रैकेट के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि, DGP का बयान- बांग्लादेश और नेपाल में भी सप्लाय होने की आशंका | 1500 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एक्टर सोनू सूद और पहलवान द ग्रेट खली को कानपुर पुलिस ने भेजा नोटिस | विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गज़ल होटल मामले में हाईकोर्ट ने दोनों भाईयों की अंतरिम राहत 22 जनवरी 2026 तक बढ़ाई

Herbal Tea: आलस-थकान भगाने के लिए कैफीन नहीं, पिएं ये हर्बल-टी, दिमाग होगा रिफ्रेश और तेज होगी याददाश्त

क्या 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के बंद हो गए? RBI ने इस कनफ्यूजन को लेकर दिया बड़ा अपडेट

टी20 सीरीज से पहले ICC ने टीम इंडिया के खिलाफ लिया एक्शन, इस वजह से ठोका जुर्माना; जानिए पूरा मामला

वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा

साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड

भारत

'कराची में किसने की थी जिन्ना की तारीफ?', PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पूछे ये 3 सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए की जिन्ना की तारीफ में कसीदे किसने पढ़े थे? बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और जयवंत सिंह के बारे में उनको बताना चाहिए.

रईश खान

Updated : Dec 08, 2025, 04:20 PM IST

'कराची में किसने की थी जिन्ना की तारीफ?', PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पूछे ये 3 सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर 1937 को जब मोहम्मद अली जिन्नाह ने वंदे मातरम् का विरोध किया तो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू इसका करारा जवाब नहीं दिया. पीएम मोदी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए की जिन्ना की तारीफ में कसीदे किसने पढ़े थे? बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और जयवंत सिंह के बारे में उनको बताना चाहिए. कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, 'पंडित नेहरू पर तुष्टिकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों का जवाब देंगे?

सवाल: वह कौन-से भारतीय नेता थे जिन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में बंगाल में उस व्यक्ति के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी, जिसने मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था?
जवाब: श्यामा प्रसाद मुखर्जी.

सवाल: वह कौन-से भारतीय नेता थे जिन्होंने जून 2005 में कराची में जिन्ना की ख़ुलकर तारीफ़ की थी?
जवाब: लाल कृष्ण आडवाणी.

सवाल: वह कौन-से भारतीय नेता थे जिन्होंने अपनी 2009 में प्रकाशित पुस्तक में जिन्ना की प्रशंसा की थी?
जवाब: जसवंत सिंह.

PM मोदी ने सुनाई 'वंदे मातरम्' की गौरव गाथा
बता दें कि संसद के मानसून सत्र में भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर चर्चा चल रही है. इस दौरान पीएम मोदी ने वंदे मातरम् की गौरव यात्रा को याद किया. उन्होंने बताया कि अंग्रेजों की साजिश के खिलाफ वंदे मातरम् गाया गया था. पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गीत के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा, "वंदे मातरम् की इस यात्रा की शुरुआत बकीमचंद्र जी ने 1875 में की थी. गीत ऐसे समय में लिखा गया था, जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी और कई तरह के जुल्म कर रही थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy
साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
