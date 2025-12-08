'कराची में किसने की थी जिन्ना की तारीफ?', PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पूछे ये 3 सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए की जिन्ना की तारीफ में कसीदे किसने पढ़े थे? बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और जयवंत सिंह के बारे में उनको बताना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर 1937 को जब मोहम्मद अली जिन्नाह ने वंदे मातरम् का विरोध किया तो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू इसका करारा जवाब नहीं दिया. पीएम मोदी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए की जिन्ना की तारीफ में कसीदे किसने पढ़े थे? बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और जयवंत सिंह के बारे में उनको बताना चाहिए. कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, 'पंडित नेहरू पर तुष्टिकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों का जवाब देंगे?

सवाल: वह कौन-से भारतीय नेता थे जिन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में बंगाल में उस व्यक्ति के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी, जिसने मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था?

जवाब: श्यामा प्रसाद मुखर्जी.

सवाल: वह कौन-से भारतीय नेता थे जिन्होंने जून 2005 में कराची में जिन्ना की ख़ुलकर तारीफ़ की थी?

जवाब: लाल कृष्ण आडवाणी.

सवाल: वह कौन-से भारतीय नेता थे जिन्होंने अपनी 2009 में प्रकाशित पुस्तक में जिन्ना की प्रशंसा की थी?

जवाब: जसवंत सिंह.

PM मोदी ने सुनाई 'वंदे मातरम्' की गौरव गाथा

बता दें कि संसद के मानसून सत्र में भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर चर्चा चल रही है. इस दौरान पीएम मोदी ने वंदे मातरम् की गौरव यात्रा को याद किया. उन्होंने बताया कि अंग्रेजों की साजिश के खिलाफ वंदे मातरम् गाया गया था. पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गीत के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा, "वंदे मातरम् की इस यात्रा की शुरुआत बकीमचंद्र जी ने 1875 में की थी. गीत ऐसे समय में लिखा गया था, जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी और कई तरह के जुल्म कर रही थी.

