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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन हैं PM मोदी से पर्सनल सेक्रेटरी सतीशचंद्र शाह और निधि तिवारी... UP और गुजरात से क्या है कनेक्शन?

पीएम मोदी की हेल्प के लिए दो पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं. दोनों के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है. खास बात यह है कि दोनों पीएम मोदी के पसंदीदा और भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल हैं. आइए जानते हैं दोनों के बारे में

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Manoj Mishra

Updated : Aug 14, 2026, 10:44 AM IST

कौन हैं PM मोदी से पर्सनल सेक्रेटरी सतीशचंद्र शाह और निधि तिवारी... UP और गुजरात से क्या है कनेक्शन?

 पीएम मोदी के साथ हार्दिक सतीशचंद्र शाह और निधि तिवारी (इमेज क्रेडिट - AI)
 

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  • IFS निधि तिवारी और  IAS सतीशचंद्र शाह पीएम मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं 
  • दोनों अधिकारी सिविल सेवा में आने से पहले दूसरी नौकरी करते थे. 
  • निधि तिवारी साइंटिस्ट थी, तो सतीशचंद्र शाह जूनियर इंजीनियर थे 
  • दोनों की गिनती पीएम मोदी के भरोसेमंद अधिकारियों में की जाती है

आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को पीएम मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. इससे पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां  वह विदेश मामलों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को संभालती थी. वहीं IAS अधिकारी हार्दिक सतीशचंद्र शाह भी पीएम मोदी के पर्सलन सेक्रेटरी हैं. इन दोनों अधिकारियों का यूपी और गुजरात से गहरा नाता है. आइए जानते हैं इन दोनों अधिकारियों के बारे में. 

क्या होता है PM मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी का काम?

इन दोनों अधिकारियों को पीएम मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का समन्वयन, बैठकों का आयोजन और सरकारी विभागों के कामकाज में तालमेल बिठान, नीतिगत फैसले, शासन की गतिविधियों और महत्वपूर्ण बैठकों का समन्वय करना होता है. इसके अलावा भी अन्य कई महत्वपूर्ण काम भी पर्सनल सेक्रेटरी के जिम्मे होता है. 

कौन हैं IFS निधि तिवारी, यूपी से क्या है कनेक्शन?

निधि तिवारी ने साल 2013 में 96वीं रैंक से यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी. उनका चयन भारतीय विदेश सेवा के लिए किया गया था. वह 2014 बैच की IFS अधिकारी हैं. इससे पहले वह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) में साइंटिस्ट के तौर पर काम करती थी. वह मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हैं. उन्होंने अपने गृह जिले से ही ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की है. बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने  बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में गोल्ड मेडल के साथ पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री हासिल की.

नौकरी छोड़ शुरू की थी UPSC की तैयारी 

उन्होंने 2008 में BARC की नौकरी छोड़ दी थी और यूपीएससी की तैयारी करने लगीं. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2012 में उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया था. 2013 में फिर से उन्होंने UPSC की परीक्षा दी और 96वीं रैंक से एग्जाम क्रैक किया और IFS अधिकारी बनीं. 

PMO में शामिल होने से पहले क्या करती थीं काम?

निधि तिवारी पीएमओ में शामिल होने से पहले विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले देखती थीं. नवंबर 2022 में वह अंडर सेक्रेटरी के तौर पर PMO में शामिल हुईं और बाद में उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट किया गया. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी काम किया है.

कौन हैं IAS हार्दिक सतीशचंद्र शाह?

हार्दिक सतीशचंद्र शाह 2010 बैच गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं. साल 2024 में उन्हें पीएम मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था. उन्होंने एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में बीई और एमई की पढ़ाई की है. उनके पास एलएलबी और पीएचडी की भी डिग्री है.

इसके अलावा उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में फेलोशिप की. सिविल सर्विस में आने से पहले वह गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (GPCB) में जूनियर इंजीनियर के तौर पर नौकरी करते थे. 

ये भी पढ़ें - चमोली ही नहीं सिलक्यारा टनल में भी हुआ था ऐसा ही हादसा... फंस गए थे 41 मजदूर, कहानी 17 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन की

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