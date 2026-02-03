FacebookTwitterYoutubeInstagram
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उलटफेर कर दुनिया को हैरान कर सकता है आयरलैंड, जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? जो बनेंगे मणिपुर के नए बॉस, जानिए उनका अब तक का राजनीतिक सफर

दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! होली और दिवाली पर इन परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

भारत

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? जो बनेंगे मणिपुर के नए बॉस, जानिए उनका अब तक का राजनीतिक सफर

Manipur New CM: बीजेपी ने युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का नया मुख्यमंत्री चुना है. अनुभवी नेता माने जाने वाले खेमचंद से राज्य में स्थिरता और बेहतर प्रशासन की उम्मीद की जा रही है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 03, 2026, 08:14 PM IST

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? जो बनेंगे मणिपुर के नए बॉस, जानिए उनका अब तक का राजनीतिक सफर

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? 

Manipur New CM: हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे मणिपुर को आखिरकार नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है. राजधानी इंफाल में हुई बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक में युमनाम खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से नेता चुना गया. इसके साथ ही राज्य में नेतृत्व को लेकर चल रहा लंबा इंतजार खत्म हो गया है. पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि खेमचंद सिंह के अनुभव और शांत नेतृत्व से मणिपुर में हालात सामान्य होंगे और प्रशासन को नई दिशा मिलेगी. 

राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे

मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने नए नेतृत्व के रूप में युमनाम खेमचंद सिंह पर भरोसा जताया है. इंफाल में करीब डेढ़ घंटे तक चली बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगी. बैठक में पार्टी के नॉर्थ ईस्ट समन्वयक संबित पात्रा, राज्य प्रभारी अजीत गोपछड़े और केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुघ मौजूद रहे. सूत्रों के अनुसार, खेमचंद सिंह जल्द ही राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. 

एक अनुभवी और संतुलित नेता के तौर पर जाना जाता है

दरअसल, युमनाम खेमचंद सिंह को एक अनुभवी और संतुलित नेता के तौर पर जाना जाता है. वे सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इससे पहले मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) रह चुके हैं. स्पीकर के रूप में उनकी पहचान निष्पक्ष फैसलों और शांत कार्यशैली के लिए रही है. मौजूदा सरकार में वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे अहम विभागों को संभाल चुके हैं, जिससे उन्हें जमीनी प्रशासन का अच्छा अनुभव है. 

खेल जगत से भी जुड़े रहे हैं

राजनीति में आने से पहले खेमचंद सिंह खेल जगत से भी जुड़े रहे हैं. वे ताइक्वांडो के अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं और इस खेल को मणिपुर में आगे बढ़ाने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई. इसी वजह से युवाओं के बीच भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. उनकी छवि ऐसे नेता की है जो स्थानीय समस्याओं को समझता है और अलग-अलग समुदायों के साथ संवाद बना सकता है. गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. यह अवधि 12 फरवरी को समाप्त होने वाली है. 

यह भी पढ़ें: भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, टैरिफ कटौती को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर

आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल की तस्वीर होगी साफ

60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, फिलहाल निलंबित अवस्था में है. विधानसभा में बीजेपी के 37 विधायक हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी दल एनपीपी और एनपीएफ के पास क्रमशः छह और पांच विधायक हैं. तीन निर्दलीय विधायक भी एनडीए को समर्थन दे रहे हैं. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि खेमचंद सिंह के नेतृत्व में राज्य को स्थिर सरकार मिलेगी और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भरोसा बहाल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. आने वाले दिनों में उनके मंत्रिमंडल की तस्वीर भी साफ होने की संभावना है. 

