पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार: 7 में 6 Exit Polls में जीत रही BJP, क्या सिमट जाएगी TMC?

बंगाल विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही एग्जिट पोल्स आ चुके हैं. सात में से 6 एग्जिट पोल्स में बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है. बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 है, ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी के खाते में बहुमत के आसपास सीटें जाती दिख रही हैं.

ज्यादातर एग्जिट पोल्स में अनुमान लगाया गया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है. फोटो- PTI

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों एग्जिट पोल आ चुके हैं. पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल्स पर सभी की नज़र है. Exit Polls के अनुमान बंटे हुए हैं. कुछ में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, वहीं कुछ में TMC की वापसी की संभावना नज़र आ रही है. बता दें कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 294 सीटें हैं. यहां बहुमत के लिए 148 सीटों की ज़रूरत है.

बंगाल चुनाव को लेकर क्या कह रहे Exit Polls

चाणक्य स्ट्रेटजी ने TMC के लिए 130 से 140 सीटों का अनुमान लगाया है. वहीं, BJP के लिए 150 से 160 सीटों का अनुमान है. अन्य पार्टियों के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं.

पीपल्स पल्स के सर्वे में TMC को 117 से 187 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. BJP को 95 से 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने की संभावना है.

मैट्रिज के एग्जिट पोल में TMC को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि BJP 146 से 161 सीटों के साथ बढ़त में दिखाई गई है. अन्य दलों को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं.

पी-मार्क के सर्वे में TMC को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि BJP को 150 से 175 सीटें मिल सकती हैं. अन्य दलों को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है.

एबीपी न्यूज-सी वोटर के एग्जिट पोल में भी TMC को 118 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि BJP को 150 से 175 सीटें मिलती दिख रही हैं. अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं.

पोल डायरी के अनुमान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में TMC को 99 से 127 सीटें, भाजपा को 142 से 171 सीटें, कांग्रेस को तीन से पांच, लेफ्ट गठबंधन को दो से तीन और अन्य के खाते में एक सीटें जाने का अनुमान है.

प्रजा पोल के सर्वे के अनुसार, TMC को 85 से 110 सीटें, भाजपा को 178 से 208 सीटें और अन्य को 0 से पांच सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे. यहां दो चरणों में- पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल, को चुनाव संपन्न हुए. यहां पहले चरण में 93.19 प्रतिशत मतदान हुआ था, वहीं, दूसरे चरण में 89.99 प्रतिशत वोटिंग हुई.

कुल मिलाकर अधिकतर एग्जिट पोल्स में भाजपा को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि कुछ सर्वे टीएमसी को भी मजबूत स्थिति में दिखा रहे हैं. अब सभी की नजर मतगणना के दिन आने वाले वास्तविक नतीजों पर टिकी है.

