कौन हैं भारत के सीनियर अधिकारी विवेक अग्रवाल जो चुने गए FATF के वाइस प्रेसिडेंट? पाकिस्तान पर अब और कसेगा शिकंजा

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सीनियर अधिकारी विवेक अग्रवाल को एक साल के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है.

सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल बने FATF के वाइस प्रेसिडेंट.

इस पद पर एक साल के लिए बने रहेंगे विवेक अग्रवाल.

यह पहली बार है जब कोई भारतीय FATF में इतने बड़े पद पर नियुक्त हुआ है.

भारत के सीनियर अधिकारी विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है. इसे एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत माना जा रही है. मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली इस ग्लोबल संस्था के साथ पाकिस्तान का इतिहास काफी विवादित रहा है. पेरिस में स्थित FATF आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करती है. इसलिए इसकी कड़ी नजर हमेशा पाकिस्तान पर रहती है. विदेश मंत्रालय ने विवेक अग्रवाल के इस अहम पद पर चुने जाने को देश के लिए एक बड़ी जीत बताया है और कहा है कि इससे आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो-टॉलरेंस' रुख को और मजबूती मिलती है.

विवेक अग्रवाल कौन हैं?

पेरिस में 17-19 जून को हुई FATF की बैठक में भारत के सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को एक साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करने का ऐलान किया गया. वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन की जगह लेंगे. थॉमसन जुलाई 2025 से इस पद पर थे. यह पहली बार है जब कोई भारतीय अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अंतर-सरकारी संस्था FATF में टॉप लीडरशिप पदों में से एक पर काबिज होगा.

विवेक अग्रवाल 1994 बैच के सीनियर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश कैडर से हैं. वे अप्रैल 2025 से भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं. इससे पहले, उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव के तौर पर काम किया है. राजस्व विभाग में उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट – इंडिया (FIU-IND) के निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी थी. विवेक अग्रवाल ने FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के तौर पर भी काम किया है.

इस बड़ी कामयाबी पर विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस नीति का समर्थन करता रहा है. ऐसे में, यह नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर-कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने पर हमारे लगातार फोकस को और मजबूत करती है.

कैसे पाकिस्तान पर शिकंजा करेगा?

पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग (आतंकवाद के लिए पैसे की फंडिंग) को रोकने की अपनी कोशिशों को लेकर FATF की कड़ी जांच का सामना करना पड़ा है. आतंक को पालने-पोसने के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है. संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी समूहों के फाइनेंशियल नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में कमियों के कारण पाकिस्तान को तीन बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है. ऐसा 2018 से 2022 के बीच ऐसा हुआ था. अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन वह अभी भी अंतरराष्ट्रीय निगरानी में है. बता दें कि FATF में फैसले सदस्य देशों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन और आम सहमति के आधार पर मिलकर लिए जाते हैं. FATF की लीडरशिप में भारत के चुने जाने से भारत के पास किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालने की ताकत नहीं मिलती है. फिर भी संगठन की लीडरशिप में भारत की मौजूदगी से आतंक के वित्तपोषण से जुड़ों मुद्दों पर देश की आवाज मजबूत होगी.

FATF में 40 सदस्य हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल शामिल हैं. यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पालन पर नजर रखता है और रणनीतिक कमियों वाले देशों की ग्रे और ब्लैक लिस्ट बनाए रखता है. वाइस प्रेसिडेंट संगठन के एजेंडे को दिशा देने में FATF प्रेसिडेंट की मदद करने के अलावा नियमों के पालन से जुड़े मामलों पर भी अहम भूमिका निभाते हैं.