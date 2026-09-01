कौन हैं विहान शेडगे? जिन्होंने फिल्म 'हनुमान अंश' में निभाया नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार

Hanuman Ansh: 7 अगस्त को रिजील हुई फिल्म 'हनुमान अंश' ने अब तक करीब 45 करोड़ से अधिक की कमाई की है. फिल्म करीब दो करोड़ रुपये में बनी है और इसमें विहान शेडगे ने नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार निभाया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों चर्चा में है.

फिल्म नीम करौली बाबा के जीवन और अध्यात्म पर आधारित है

फिल्म में विहान शेडगे ने उनके बचपन का किरदार निभाया है

वहीं शोभिनव सत्य ने नीम करौली बाबा का किरदार निभाया है

Hanuman Ansh: नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों दर्शकों के बीच बहुत चर्चा में है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसकी स्टार कास्ट की भी जमकर चर्चा हो रही है. खासतौर पर विहान शेडगे की, जिन्होंने फिल्म में नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार निभाया है. आइए जानते हैं विहान के बारे में.

फिल्म में अभिनेता शोभिनव सत्य ने नीम करौली बाबा का किरदार निभाया है, जबकि विहान शेडगे ने उनके बचपन. फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की आध्यात्मिक यात्रा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी मां को खोने के बाद ईश्वर की तलाश में निकल पड़ता है. अपनी यात्रा के दौरान उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास होता है और अंततः वह सेवा, प्रेम और मानवता को अपने जीवन का मकसद बना लेता है. फिल्म को नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित बायोग्राफिकल ड्रामा के रूप में पेश किया गया है.

कौन हैं विहान शेडगे?

फिल्म हनुमान अंश में विहान शेडगे ने नीम करौली बाबा के बचपन का किरदार निभाया है. विहान फिल्म में 13 वर्षीय महाराज जी के किरदार में है, जो नीम करौली बाबा के बचपन से प्ररेति है. विहान चाइल्ड आर्टिस्ट हैं. वह 2025 में आई मराठी फिल्म फिल्म झापूक झुपूक में भी नजर आए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने पुणे के एक्ट प्लेनेट एक्टिंग एकेडमी से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है.

कौन हैं शोभिनव सत्य? निभाया बचपन का रोल

शोभिनव सत्य ने फिल्म में नीम करौली बाबा का रोल किया है. बतौर एक्टर यह उनकी पहली फिल्म है. इससे पहले वह स्क्रिप्ट और कंटिन्यूटी डिपार्टमेंट में काम किया साथ ही असिस्टेंट और सेकंड-यूनिट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है. उन्होंने पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII) से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

25 स्क्रीन से 700 स्क्रीन तक पहुंची फिल्म

फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के अनुसार 'हनुमान अंश' की शुरुआत काफी सीमित स्तर पर हुई थी. फिल्म को देशभर में करीब 25 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था. रिलीज के शुरुआती दो हफ्तों में इसे फ्लॉप तक करार दे दिया गया था.

इसके बाद फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिला, जो लगातार धीरे-धीरे बढ़ता गया. अब यह फिल्म देशभर में करीब 700 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है. उन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर दर्शकों की आस्था और भावनाएं भी देखने को मिल रही हैं. कई जगहों पर दर्शक फिल्म देखने से पहले जूते-चप्पल उतार रहे हैं. कुछ सिनेमा हॉल में दर्शक बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं.

फिल्म ने अब तक कितनी की कमाई?

यह फिल्म करीब 2 करोड़ रुपये में बनी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने अब तक करीब 45 करोड रुपये से अधिक की कमाई की है. पहले यह फिल्म 31 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया था.

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