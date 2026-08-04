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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन हैं उदयनिधि स्टालिन जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने लिया हिरासत में? जानिए क्या है मामला

अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर दिए गए कथित अभद्र और डबल मीनिंग बयान के मामले में पुलिस ने तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले लिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 04, 2026, 12:16 PM IST

कौन हैं उदयनिधि स्टालिन जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने लिया हिरासत में? जानिए क्या है मामला

एक्ट्रेस तृषा कृष्णन पर टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन विवादों में (Images- IANS)

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तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है. राज्य में विपक्ष के नेता और द्रमुक के बड़े चेहरे उदयनिधि स्टालिन विवादों के घेरे में आ गए हैं. एक सार्वजनिक रैली के दौरान अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर दिए गए कथित अभद्र और डबल मीनिंग बयान के बाद मंगलवार (4 अगस्त 2026) को तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.  

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क्या है पूरा मामला? 

ये पूरा वाकया उस वक्त हुआ जब उदयनिधि स्टालिन कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में जनता को संबोधित कर रहे थे. अपने भाषण के दौरान वे राज्य के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख विजय पर लगातार हमला बोल रहे थे. वे कावेरी नदी के पानी के सही प्रबंधन को लेकर सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना कर रहे थे. 

तृषा कृष्णन को लेकर दिया विवादित बयान

तभी रैली में मौजूद भीड़ में से कुछ लोगों ने जोर-जोर से 'तृषा, तृषा' के नारे लगाने शुरू कर दिए. नारे सुनते ही उदयनिधि मंच पर रुके, मुस्कुराए और भीड़ से पूछ बैठे कि वे तृषा का नाम क्यों ले रहे हैं? इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर एक अभद्र इशारा किया और डबल मीनिंग टिप्पणी कर दी. 

 

तृषा और सीएम विजय हैं अच्छे दोस्त

दरअसल, अभिनेत्री तृषा और मुख्यमंत्री विजय कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं. सोशल मीडिया पर भी दोनों को लेकर अक्सर तरह-तरह की बातें होती रहती हैं. इसी बात को लेकर उदयनिधि ने तंज कसा था, जो अब उनके गले की फांस बन गया है.  

कौन हैं उदयनिधि स्टालिन?

उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवारों में से एक से आते हैं. वे तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं. राज्य की प्रमुख पार्टी द्रमुक में उनका काफी प्रभाव है. राजनीति में आने से पहले वे तमिल सिनेमा में बतौर अभिनेता और निर्माता भी सक्रिय रह चुके हैं. अपनी बयानबाजी के लिए वे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार अभिनेत्री पर की गई टिप्पणी ने उन्हें कानूनी और राजनीतिक मुसीबत में डाल दिया है. 

चौतरफा घिरे उदयनिधि, माफी की मांग

उदयनिधि स्टालिन के इस बयान का वीडियो सामने आते ही उनकी चौतरफा आलोचना शुरू हो गई. राज्य की सत्ताधारी टीवीके पार्टी ने इस बयान पर बेहद कड़ा ऐतराज जताया है और उनसे तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. टीवीके के वरिष्ठ नेता अधव अर्जुन ने उदयनिधि पर हमला बोलते हुए कहा कि इस तरह के अश्लील और घटिया बयानों से राजनीति का स्तर गिर रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके नेता अपनी ओछी भाषा और इशारों से न सिर्फ एक महिला का अपमान कर रहे हैं, बल्कि द्रविड़ आंदोलन और सी.एन. अन्नादुरई जैसी महान हस्तियों की साख और सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहे हैं. इस विवाद के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है.
 

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