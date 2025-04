Pahalgam attack Muslim person: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरान इलाके में बीते मंगलवार जिस तरह पर्यटकों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, उसकी पूरा देश निंदा कर रहा है. आतंकवादियों ने मासूम पर्यटकों को अपनी गोली का निशाना बनाया. इस गोलीबारी में ज्यादातर हिंदू मारे गए. वहीं एक स्थानीय मुसलमान घुड़सवार और गाइड सैयद हुसैन आदिल शाह की भी जान चली गई.

जानकारी के अनुसार, शाह पहलगाम के पास अश्मुकाम में रहते थे. वे घोड़ा चलाते थे और टूरिस्ट गाइड भी थे. पहलगाम घटना से जुड़े जितने वीडियोज सामने आ रहे हैं जिसमें पीड़ित खुद कह रहे हैं कि उनसे उनका नाम पूछा गया फिर हमला किया गया. इस तरह से कहा जा रहा है कि धर्म को देखते हुए हमला किया गया. एक तरफ जहां आतंकवादी मासूम पर्यटकों को निशाना बना रहे थे तो दूसरी तरफ सैयद हुसैन शाह, जो पर्यटकों के साथ घोड़े पर सवार थे, ने कथित तौर पर हमलावरों को रोकने की कोशिश की. उन्होंने हमलावरों से विनती करते हुए कहा कि पर्यटक निर्दोष हैं. कश्मीरियों के मेहमान हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो.'

बंदूकधारी आतंकवादी जब शाह की बातों से नहीं माने तो हाथापाई हुई. शाह ने उनकी आतंकवादियों की राइफल छीनने की कोशिश की. इसी हाथापाई में गोली चल गई और शाह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जान चली गई. शाह के करीबियों का कहना है कि आदिल ने बड़ी बहादुरी दिखाई, अगर वे नहीं लड़ते तो मरने वालों की संख्या इससे अधिक हो सकती थी.

#WATCH | J&K | Mother of the Anantnag resident Syed Hussain Shah, who lost his life in the #PahalgamTerroristAttack, gets emotional, says, "He was the only bread earner of the family..." pic.twitter.com/W7BgzeVOEC