कौन हैं वो मुस्लिम पुलिस अधिकारी जिन्होंने 'जय श्री राम' बोलकर भीड़ को किया शांत? फैन हुआ सोशल मीडिया

ग्वालियर की CSP हिना खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जय श्री राम के नारे लगाती दिखाई दे रही है, जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

ग्वालियर की पुलिस अधिकारी हिना खान को एक उग्र भीड़ को संभालने के दौरान उनके शांत व्यवहार को लेकर जमकर तारीफ मिल रही है. मुस्लिम होने के नाते कुछ लोगों ने उन्हें सनातन विरोधी करार दे दिया जबकि वह एसडीएम के आदेशों का पालन कर रही थीं.

कौन हैं हिना खान?

हिना खान मध्य प्रदेश के गुना जिले की रहने वाली हैं और वर्तमान में ग्वालियर जिले में तैनात हैं. वह 2018 में मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल हुई थीं. हिना खान 2016 बैच की मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिकारी हैं और ग्वालियर में यूनिवर्सिटी एरिया की मुख्य पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं. उन्होंने फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन किया है.

क्या है पूरा मामला?

अंबेडकर की एक मूर्ति को लेकर हुए विवाद के बाद ग्वालियर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. इसके जवाब में पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी गई है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. इस बिगड़े हालात के बीच बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा और उनके समर्थकों ने सिद्धेश्वर मंदिर में सुंदर कांड का पाठ करने की योजना बनाई. लेकिन जब सीएसपी हिना खान ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो तनाव भड़क गया.

यहां देखें वीडियो-

ग्वालियर में एक वकील अनिल मिश्रा अपनी भीड़ लेकर सड़क पर जन्मदिन मनाने के लिए टेंट लगा दिया।



CSP हिना खान ने जब टेंट हटाने को कहा तो अनिल मिश्रा और उसके गुंडों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी।



जब हिना खान ने पलट कर नारे लगा दिए तो सब चुप हो गए।



धार्मिक नारों से गुंडई की जा रही है pic.twitter.com/fgBZr7ODxl October 15, 2025

अनिल मिश्रा ने हिना पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया और जय श्री राम के नारे लगाने लगे. स्थिति को बिगड़ता देखकर हिना खान ने अद्भुत संयम और परिपक्वता के साथ इसे संभाला. शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे अंदाज़ में उन्होंने भी जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिया और भीड़ को बेकाबू होने से बचा लिया. अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

