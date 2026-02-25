₹590 करोड़ की हेराफेरी... कौन है हरियाणा में IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Haryana IDFC First Bank scam: एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) इस बात की जांच करने में जुटी है कि आरोपियों ने फंड किन-किन अकाउंट्स में ट्रांसफर किया था.

रईश खान

Updated : Feb 26, 2026, 12:02 AM IST

हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में IDFC फर्स्ट बैंक की शाखा से 590 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड पूर्व शाखा प्रबंधक रिभव ऋषि है. उसे भी पुलिस ने धर दबोचा है. सभी आरोपियों को पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) इस बात की जांच करने में जुटी है कि आरोपियों ने फंड किन-किन अकाउंट्स में ट्रांसफर किया. क्योंकि गलत तरीके से इस्तेमाल की गई रकम की पूरी रिकवरी के लिए आरोपियों का मुंह खोलना जरूरी है. एसीबी आरोपियों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी.

पुलिस को 4 मार्च को कोर्ट के सामने पेश करना होगा. हरियाणा विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में कथित ₹590 करोड़ के हाई-प्रोफाइल फ्रॉड के सिलसिले में एक पूर्व ब्रांच हेड समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था.

घोटाले में कौन-कौन था शामिल?
ACB के डायरेक्टर जनरल अर्शिंदर सिंह चावला ने कहा कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी फंड का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पूर्व बैंक मैनेजर रिभव ऋषि, जो साजिश का कथित मास्टरमाइंड है. अभय जो एक पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर और मुख्य सहयोगी है. स्वाति सिंगला, जो अभय की पत्नी है और एक प्राइवेट कंपनी की डायरेक्टर है और उसके भाई अभिषेक के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर साजिश में मदद की थी.

इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात को कन्फर्म किया कि IDFC फर्स्ट बैंक में फ्रॉड में गंवाए गए 578 करोड़ रुपये में राज्य के डिपार्टमेंट और बोर्ड के फंड भी शामिल थे. 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से रिकवर कर लिए गए, जिसमें 556 करोड़ रुपये जमा किए गए और 22 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट वापस किया गया.

उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी गठित की गई है. सीएम ने कहा कि जो रकम रकम डूबी, जिसमें हरियाणा सरकार के कुछ डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के फंड भी शामिल थे. वह 24 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट में वापस जमा कर दी गई. इस मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

