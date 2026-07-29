FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'...ऐसी लड़कियों को रेप में मजा आता है', कौन हैं TG मोहनदास जिनके बयान पर सोशल मीडिया पर फूटा महिलाओं का गुस्सा?

'...ऐसी लड़कियों को रेप में मजा आता है', कौन हैं TG मोहनदास जिनके बयान पर सोशल मीडिया पर फूटा महिलाओं का गुस्सा?

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ अब तक कौन सा केस चल रहा था जिसे SC ने किया बंद?

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ अब तक कौन सा केस चल रहा था जिसे SC ने किया बंद?

EPFO 3.0: जैसे UPI से दोस्त को भेजते हो पैसे, बिल्कुल इसी तरह काम करेगी PF-UPI लिंक सर्विस? कब हो रही शुरू, जानें नई तारीख

EPFO 3.0: जैसे UPI से दोस्त को भेजते हो पैसे, बिल्कुल इसी तरह काम करेगी PF-UPI लिंक सर्विस? कब हो रही शुरू, जानें नई तारीख

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'...ऐसी लड़कियों को रेप में मजा आता है', कौन हैं TG मोहनदास जिनके बयान पर सोशल मीडिया पर फूटा महिलाओं का गुस्सा?

दिल्ली के जंतर-मंतर के प्रोटेस्टर्स को लेकर पॉलिटिकल कमेंटेटर टीजी मोहनदास की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर विवाद बढ़ गया है. सोशल मीडिया पर कई महिलाओं ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है, जानें कौन हैं टीजी मोहनदास और क्या है आरएसएस से उनका कनेक्शन...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 29, 2026, 03:17 PM IST

'...ऐसी लड़कियों को रेप में मजा आता है', कौन हैं TG मोहनदास जिनके बयान पर सोशल मीडिया पर फूटा महिलाओं का गुस्सा?

टीजी मोहनदास के बयान पर सोशल मीडिया पर उबाल. (Image: TG Mohandas X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • टीजी मोहनदास के लड़कियों पर विवादित बयान पर सोशल मीडिया पर गुस्सा
  • केरल पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर
  • RSS ने विवादित बयान के बाद टीजी मोहनदास से बनाई दूरी
  • टीजी मोहनदास का आरएसएस से पुराना कनेक्शन

टीजी मोहनदास की जंतर-मंतर की महिला प्रदर्शनकारियों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी बेहद चिंताजनक है. जो समाज महिलाओं की आवाज, संघर्ष और सम्मान का आदर नहीं करता, वह समानता और स्वतंत्रता की बात कैसे कर सकता है? ये बातें सिंधू नाम की एक महिला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखीं. 

दिल्ली के जंतर-मंतर के प्रोटेस्टर्स को लेकर केरल के पॉलिटिकल कमेंटेटर टीजी मोहनदास की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर विवाद बढ़ गया है. सोशल मीडिया पर कई महिलाओं ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है और इसे महिलाओं तथा प्रदर्शनकारियों के सम्मान के खिलाफ बताया है. एक और यूजर हेमलता ने लिखा- 'छात्राओं के प्रति ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.' 

वहीं, अंशी यादव ने कहा- 'लड़कियों को लेकर इस तरह का बयान देने वालों पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मंगवानी चाहिए.' सोशल मीडिया पर सामने आ रहे इन रिएक्शन्स से साफ है कि मोहनदास की टिप्पणी को लेकर महिलाओं और युवाओं में काफी नाराजगी है.

टीजी मोहनदास ने क्या कहा जिसपर हुआ विवाद?

इस विवाद की शुरुआत टीजी मोहनदास के एक वीडियो से हुई, जिसे यूट्यूब चैनल 'Pathrika' पर शेयर किया गया था. वीडियो में उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर बेहद विवादित बातें कहीं. उन्होंने कहा कि अगर उनके पास प्रदर्शन को संभालने की जिम्मेदारी होती तो वह जंतर-मंतर के आसपास करीब चार किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगाते, प्रदर्शनकारियों को तीन बार वहां से हटने के लिए कहते और नहीं मानने पर गोली चलाने का आदेश देते. 

उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों को लेकर भी बेहद अपमानजनक टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल कुछ लड़कियां रेप पसंद करती हैं और ऐसी स्थिति में शिकायत भी नहीं करेंगी. इन टिप्पणियों के सामने आने के बाद उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

केरल पुलिस ने क्या लिया एक्शन?

केरल पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने भी मोहनदास के खिलाफ सख्त कदम उठाया है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192 और 353(1)(b), इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 और केरल पुलिस एक्ट की धारा 120(o) के तहत एफआईआर दर्ज किया है. 

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन NEET और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों और युवाओं की ओर से किया जा रहा था. अब टीजी मोहनदास की टिप्पणियों ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया. उनके बयान को सोशल मीडिया पर लोगों ने आड़े हाथों लिया. लोगों ने कहा कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक मतभेद के बावजूद प्रदर्शनकारियों खासकर महिलाओं के खिलाफ रेप जैसी हिंसा को लेकर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती. 

टीजी मोहनदास को लेकर आरएसएस से उनके संबंधों पर भी बहस शुरू हो गई. बाद में  आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी केबी श्रीकुमार ने बताया कि वह फिलहाल आरएसएस के किसी पद पर नहीं हैं और संघ उनके विचारों से सहमत नहीं है और उनके बयान की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए. 

कौन हैं टीजी मोहनदास?

टीजी मोहनदास केरल के लेखक, पॉलिटिकल कमेंटेटर और पब्लिक स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग और कानून की पढ़ाई की है. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम से बीटेक के बाद उन्होंने एर्नाकुलम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से पढ़ाई की थी. वह पत्रकारिता से भी जुड़े हैं और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं.

मोहनदास का नाम बीजेपी और आरएसएस से जुड़े विचारधारा वाले हलकों में लिया जाता रहा है. वह बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के केरल राज्य संयोजक रह चुके हैं. इसके अलावा, वह भारतीय विचार केंद्रम से भी जुड़े रहे हैं. पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वह 1997 में इसके महासचिव और 2006 में उपाध्यक्ष रहे. उन्होंने आरएसएस से जुड़े अयोध्या प्रिंटर्स में महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है. 

टीजी मोहनदास की जंतर-मंतर के प्रोटेस्टर्स और महिला प्रदर्शनकारियों पर दिए गए बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस के दौरान भाषा की मर्यादा की सीमा क्या होनी चाहिए. राजनीतिक असहमति अपनी जगह है, लेकिन किसी भी आंदोलन या उसमें शामिल महिलाओं को रेप जैसी गंभीर हिंसा से जोड़कर टिप्पणी करना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इससे समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल उठते हैं.

यह भी पढ़ें- Jantar Mantar Protest: छात्र प्रदर्शन के दौरान नजर आई 'नीली वर्दी' वाली फोर्स कौन?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement