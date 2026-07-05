कौन है हाफिज सईद का बेटा तल्हा? जिसके हाथों में होगी लश्कर की कमान

भारत के खिलाफ सीमा पार से साजिश रचने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में हुए बड़े फेरबदल के बाद तल्हा सईद एक बार फिर सुर्खियों में है.

लश्कर-ए-तैयबा ने हाफिज सईद के बेटे तल्हा को अपना नया ऑपरेशनल कमांडर बनाया

मोस्ट वांटेड आतंकी तल्हा सईद को भारत ने अप्रैल 2022 में आतंकवादी घोषित किया था

आईएसआई के इशारे पर लश्कर ने अपनी रणनीति बदलते हुए पूरे नेटवर्क को तीन प्रांतीय कमानों में बांट दिया

BLA और TTP के हमलों से घिरी पाकिस्तानी सेना को बचाने के लिए लश्कर के आतंकियों को आगे किया

सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पिछले साल भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस आतंकी संगठन की कमर तोड़ दी थी. लेकिन अब खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि लश्कर खुद को नए सिरे से खड़ा करने की छटपटाहट में है. हफ्तों तक चली अंदरूनी खींचतान और बैठकों के बाद, लश्कर ने अपने संस्थापक हाफिज सईद के बेटे, तल्हा सईद को अपना नया ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त किया है.

इस बदलाव में ध्यान देने वाली बात यह है कि लश्कर के पुराने और वफादार धड़े के दबाव के चलते उम्रदराज हाफिज सईद को पूरी तरह बाहर नहीं किया गया है. वह संगठन में केवल एक मार्गदर्शक और वैचारिक प्रमुख के तौर पर बना रहेगा, जबकि आतंकी संगठन की कमान उसके बेटे तल्हा के पास होगी.

कौन है तल्हा सईद?

आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा के आका और मुंबई में हुए 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक मोस्ट वांटेड आतंकी है. भारत के गृह मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में सख्त कदम उठाते हुए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के अंतर्गत तल्हा सईद को औपचारिक रूप से आतंकवादी घोषित कर दिया था. वह लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचने, आतंकी वारदातों के लिए पैसा इकट्ठा करने और युवाओं को भड़काकर लश्कर में शामिल करने जैसे काले कारनामों में सीधे तौर पर शामिल रहा है.

तीन हिस्सों में बंटा लश्कर का ढांचा

भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे इनपुट्स के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लश्कर ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है।.लश्कर ने पाकिस्तान के भीतर अपने नेटवर्क को तीन अलग-अलग प्रांतीय कमानों में बांट दिया है- बलूचिस्तान विंग, खैबर पख्तूनख्वा विंग और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) विंग.

अपनी ही सेना को बचाने के लिए लश्कर का इस्तेमाल

इस समय पाकिस्तानी सेना खुद भारी संकट में है. उसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमलों का सामना करना पड़ रहा है. हालात इतने बदतर हैं कि कई जगहों पर पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए हैं. इस मोर्चे पर अपनी फौज को ढाल देने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने लश्कर के आतंकियों को बीएलए और टीटीपी के खिलाफ जंग में आगे कर दिया है.

अलग-अलग क्षेत्रीय कमान बनाने के पीछे लश्कर का मकसद स्थानीय आतंकियों की भर्ती करना है, क्योंकि वे वहां के रास्तों और भूगोल को बेहतर समझते हैं. लश्कर इन प्रतिबंधित विद्रोही गुटों के भीतर अपने स्लीपर सेल भी घुसपैठ कराने की फिराक में है ताकि उनकी अंदरूनी खबरें लीक की जा सकें.

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