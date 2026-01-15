करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां... CM योगी के करीबी, कौन हैं सतुआ बाबा? माघ मेले में क्यों बने चर्चा का केंद्र

Satua Baba: माघ मेला 2026 में इन दिनों लग्जरी जीवनशैली और राजनीतिक संबंधों के कारण चर्चा में हैं. सुपरकारों से लेकर सत्ता के गलियारों तक, उनकी मौजूदगी ने मेले को अलग पहचान दी है.

प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 में संगम स्नान और धार्मिक आयोजनों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. जी हां! हम बात कर रहे हैं सतुआ बाबा की. हर बड़े धार्मिक आयोजन की तरह इस बार भी एक संत सुर्खियों में आए हैं, लेकिन वजह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है. साधु-संतों की भीड़ के बीच सतुआ बाबा अपनी अलग पहचान, लग्जरी गाड़ियों और राजनीतिक पहुंच के कारण श्रद्धालुओं से लेकर सोशल मीडिया तक में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

सतुआ बाबा का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में

दरअसल, माघ मेला 2026 में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम घाट पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचे हैं. साधु-संतों के शिविरों से लेकर प्रवचनों तक, हर ओर आध्यात्मिक माहौल है. इसी बीच सतुआ बाबा का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है. उन्हें मेला क्षेत्र में सबसे बड़ा आश्रम आवंटित किया गया है. सतुआ बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के ललितपुर में संतोष तिवारी के रूप में हुआ था. उन्होंने महज 11 साल की उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया. वर्षों की साधना और सेवा के बाद, 2012 में विष्णु स्वामी संप्रदाय में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली और वे 57वें आचार्य बने.

युवाओं के बीच भी खासे लोकप्रिय

महाकुंभ 2025 में उन्हें ‘जगतगुरु’ की उपाधि मिलने के बाद उनकी पहचान और मजबूत हुई. माघ मेले में उनका आश्रम भीतर से बेहद साधारण है, लेकिन बाहर खड़ी उनकी लग्जरी गाड़ियां. करीब 2 करोड़ रुपये की पोर्श 911 टर्बो और 3 करोड़ से अधिक कीमत की लैंड रोवर डिफेंडर सबका ध्यान खींच रही हैं. ब्रांडेड चश्मे और आधुनिक अंदाज के कारण वे युवाओं के बीच भी खासे लोकप्रिय हैं. उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है.

अध्यात्म और आधुनिकता साथ चल सकते हैं

मीडिया से बातचीत करते हुए, सतुआ बाबा ने कहा कि, आज के दौर में अध्यात्म और आधुनिकता साथ चल सकते हैं. उनके मुताबिक, संसाधनों का इस्तेमाल सेवा और प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए. काशी के मणिकर्णिका घाट के पास स्थित उनका स्थायी आश्रम भी इसी सोच का उदाहरण है, जहां बटुकों को वैदिक शिक्षा दी जाती है. बताते चलें, धार्मिक प्रभाव के साथ-साथ सतुआ बाबा की राजनीतिक पहुंच भी चर्चा में है. वे अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं. दिसंबर 2025 में प्रयागराज के डीएम का उनके कैंप में रोटियां बनाते वीडियो वायरल होने के बाद यह मुद्दा और गर्मा गया था. हालांकि सतुआ बाबा आलोचनाओं से बेपरवाह दिखते हैं और कहते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ सेवा और सनातन धर्म का प्रचार है.

