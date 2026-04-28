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गुटखा बेचते-बेचते आया ड्रग्स बनाने का आइडिया, सलीम डोला कैसे बना हजारों करोड़ के ड्रग तस्करी नेटवर्क का सरगना

ड्रग माफिया सलीम डोला को भारत लाया गया है. दिल्ली में लैंड करते ही सलीम डोला को नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के हवाले कर दिया गया. सलीम डोला को दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी बताया जाता है. वह 26 अप्रैल को तुर्की में गिरफ्तार हुआ था, 28 अप्रैल को उसे भारत लाया गया.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 28, 2026, 12:58 PM IST

गुटखा बेचते-बेचते आया ड्रग्स बनाने का आइडिया, सलीम डोला कैसे बना हजारों करोड़ के ड्रग तस्करी नेटवर्क का सरगना

सलीम डोला हजारों करोड़ के ड्रग तस्करी नेटवर्क का सरगना है.

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ड्रग माफिया सलीम डोला को भारत लाया गया है. दिल्ली में लैंड करते ही सलीम डोला को नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के हवाले कर दिया गया. सलीम डोला को दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी बताया जाता है. वह 26 अप्रैल को तुर्की में गिरफ्तार हुआ था, 28 अप्रैल को उसे भारत लाया गया.

कौन है सलीम डोला?

59 साल का सलीम डोला मुंबई के डोंगरी का रहने वाला है. लगभग एक दशक पहले वह भारत से फरार हो गया था, तब से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. सलीम डोला भारत के कई राज्यों में ड्रग तस्करी का नेटवर्क चलाता था. विदेशी ड्रग नेटवर्क्स से भी सलीम डोला जुड़ा हुआ था. आरोप है कि वह दाऊद इब्राहिम और सलीम मिर्ची का नार्कोटिक्स का बिजनेस संभालता था.

गुटखा बेचने वाले ने कैसे खड़ा किया हजारों करोड़ का ड्रग नेटवर्क

 शुरुआत में सलीम डोला गुटखा सप्लायर था, वह मुंबई और दिल्ली में गुटखा बेचा करता था. इस दौरान उसकी दोस्ती दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील से हुई थी. इसके बाद वह गांजा तस्करी करने लगा. इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1998 में सबसे पहले वो 40 किलो मैंड्रेक्स के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था. इसके बाद साल 2012 में वो 80 किलो गांजे के साथ अरेस्ट हुआ, 5 साल जेल में रहा. 2017 में बाहर आया तो उसने सिंथेटिक ड्रग बनाना शुरू किया, इसे नाम दिया बटन. यह ड्रग फेंटानिल जैसे खतरनाक ओपिओइड से बनता है. साल 2018 में वो 100 किलो फेंटानिल के साथ फिर से गिरफ्तार हुआ, इस बार चार महीने में ही जेल से बाहर आ गया और उसके बाद वो भारत से फरार हो गया.

भारत से भागकर कहां छिपा था सलीम डोला

भारत से भागने के बाद सलीम डोला दुबई चला गया. वहां उसने ड्रग तस्करी से कमाए पैसों से रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया. लेकिन रियल एस्टेट की आड़ में वो ड्रग तस्करी का अवैध धंधा चलाता रहा. साल 2024 में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 4 किलो के सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए. जांच में पता चला कि यह ड्रग UAE और तुर्की के रास्ते महाराष्ट्र और गुजरात पहुंच रहा है. इस तस्करी नेटवर्क के तार सलीम डोला से जुड़े थे. 
 
 NCB ने उस पर 1 लाख रुपये का इनाम रखा था. 25 अप्रैल को तुर्की के नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन और स्थानीय पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में उसे इस्तानबुल से गिरफ्तार किया गया. 28 अप्रैल को वह भारत लाया गया, जहां NCB ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है.
 

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