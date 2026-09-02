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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमान... कौन हैं Ex- एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जो बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO?

राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सौंपी गई है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी संभाली थी. इसके अलावा ट्रस्ट के तीन नए सदस्यों का भी ऐलान किया गया है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 02, 2026, 05:20 PM IST

ऑपरेशन सिंदूर में संभाली थी वेस्टर्न कमान... कौन हैं Ex- एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जो बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO?

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को मिली राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी

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अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का ऐलान हो गया है. भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न कमांड की कमान संभाली थी. 

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के बारे में जानिए

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायु सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर काम किया. इससे पहले, उन्होंने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (ऑपरेशन्स) के डिप्टी चीफ के तौर पर काम किया था. वे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में डॉक्ट्रिन, ऑर्गनाइज़ेशन और ट्रेनिंग के डिप्टी चीफ भी रह चुके हैं.

जितेंद्र मिश्रा नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला और एयर फोर्स एकेडमी, डुंडीगल के पूर्व छात्र हैं. उन्हें 6 दिसंबर 1986 को एयर फोर्स एकेडमी से भारतीय वायु सेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था. रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 38 साल से ज्यादा के करियर में तीन हजार घंटे से ज्यादा का फ्लाइट एक्सपीरियंस है. उन्होंने 18 से ज्यादा तरह के फाइटर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं.

कारगिल युद्ध के दौरान स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर जितेंद्र मिश्रा उस टीम का हिस्सा थे, जिसने युद्ध की शुरुआत में मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पर लेजर-गाइडेड बमों को ऑपरेशनल बनाया था. पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. मिश्रा को अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है.

ट्रस्ट के CEO के लिए आए थे 5500 आवेदन

राम मंदिर के पहले सीईओ पद के लिए कुल 5585 आवेदन आए थे. ट्रस्ट ने इनमें से तीन उम्मीदवार चुने थे, उनमें से जितेंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके लिए बुधवार को ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, स्वामी कमलनयन दास, अंतरिम महासचिव डॉ. कृष्ण मोहन, ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि शामिल हुए थे. इसी बैठक में तीन नए सदस्यों का भी ऐलान किया गया.  

ट्रस्ट में क्यों बनाया गया था CEO का पद?

राम मंदिर ट्रस्ट में पहले सीईओ का पद नहीं था. जब मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की घटना सामने आई, उसके बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और एक अन्य पदाधिकारी का इस्तीफा हुआ था. जिसके बाद ट्रस्ट को संभालने के लिए सीईओ की पोस्ट बनाई गई, जोकि मंदिर का हिसाब-किताब रखेंगे.

CEO को क्या मिलेगी पावर?

राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की पावर क्या होगी, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है. राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने चढ़ावा चोरी के दौरान मंदिर के कामकाज में पेशेवर प्रशासन और पारदर्शिता लाने के लिए पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति को महत्वपूर्ण बताया था. हालांकि ट्रस्ट की ओर से ये क्लीयर किया गया है कि सीईओ सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य करेंगे और अपने महासचिव को रिपोर्ट करेंगे. उनसे संगठन के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने की भी अपेक्षा की जाती है. सीईओ वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे. इस पद से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह ट्रस्ट की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने की देखरेख करे और वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ ट्रस्ट के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे. सीईओ संगठन के कुशल प्रबंधन और भविष्य के विकास के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा.
 

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