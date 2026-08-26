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भारत

कौन हैं राजस्थान HC के चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, क्यों हो रही हटाने की मांग? SC जज ने CJI को लिखी चिठ्ठी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को उनके पद से हटाने के लिए सीजेआई को पत्र लिखा है. आइए जानते हैं कि जस्टिस मेहता ने क्यों यह मांग की है और पूरा मामला क्या है.

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Manoj Mishra

Updated : Aug 26, 2026, 12:55 PM IST

कौन हैं राजस्थान HC के चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, क्यों हो रही हटाने की मांग? SC जज ने CJI को लिखी चिठ्ठी

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संदीप मेहता

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  • जज संदीप मेहता ने राजस्थान HC के चीफ जस्टिस को हटाने की मांग की है 
  • सुप्रीम कोर्ट के जज मेहता ने इस संबंध में सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखा है. 
  • सितंबर 2025 से एसपी शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं
  • आइए जानते हैं कि जस्टिस एसपी शर्मा को हटाने की मांग क्यों हो रही है?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने CJI सूर्यकांत को चिठ्ठी लिखकर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने की मांग की है. जस्टिस ने आरोप लगाया कि रिटायरमेंट से पहले जस्टिस संजीव शर्मा अपनी प्रशासनिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा कौन हैं और उन्हें हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों कर रहे हैं. 

क्यों हो रही जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने की मांग? 

बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज ने 2, 10 और 17 अगस्त को सीजेआई को लिखी चिट्ठियों में आरोप लगाया कि राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अमीर मुकदमेबाजों के फायदे के लिए केस लिस्टिंग में हेरफेर की और अगले महीने होने वाले अपने रिटायरमेंट से पहले अपनी प्रशासनिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया.

जस्टिस मेहता क्यों कर रहे हैं जस्टिस SP शर्मा को हटाने की मांग?

रिपोर्ट्स के अनुसार 2 अगस्त को लिखे अपने पहले पत्र में जस्टिस मेहता ने लिखा कि राजस्थान के अपने दौरों के दौरान, राजस्थान हाईकोर्ट के कई जजों ने मुझसे मुलाकात की और जस्टिस एसपी शर्मा के व्यवहार पर अपना दुख जताया. वह अक्सर अपने साथी जजों को ट्रांसफर जैसी कार्रवाई की धमकी देते हैं और भारत के माननीय चीफ जस्टिस के साथ अपनी करीबी का दावा करते हैं.

जस्टिस मेहता ने लिखा है कि जिस दिन से जस्टिस शर्मा ने एक्टिंग चीफ जस्टिस का पद संभाला है, ऐसा लगता है कि उन्हें छक्के मारने का लाइसेंस मिल गया है. सबूत के तौर पर जस्टिस मेहता ने अपने लेटर के साथ राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के दो आदेशों का हवाला भी दिया गया है.

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर ये भी है आरोप 

वकील पूजा त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ को एक अलग शिकायत लिखी है, जिसकी कॉपी जस्टिस मेहता और 16 अन्य लोगों को भी भेजी गई है. इसमें आरोप लगाया गया है कि जस्टिस शर्मा ने एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करके जयपुर और अजमेर में परमानेंट लोक अदालत में अपने करीबी लोगों को नियुक्त कराया. 

इसी शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जस्टिस शर्मा ने हाईकोर्ट में प्रमोशन के लिए 4 महिला वकीलों के नाम भी आगे बढ़ाए थे. उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी महिला वकील एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है और कहा जाता है कि हर एक का संबंध किसी सीनियर वकील या रिटायर्ड जज से है, जो उनके करीबी हैं.

कौन हैं SC जस्टिस संदीप मेहता?

जस्टिस मेहता राजस्थान हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं. वह 30 मई 2011 को राजस्थान हाईकोर्ट के जज बने थे. इसके बाद फरवरी 2023 में वह गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं.9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में उन्हें प्रमोट किया गया था. उन्होंने ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है. हाईकोर्ट के रिटायर्ड और मौजूदा जजों की अध्यक्षता वाले 3 न्यायिक जांच आयोगों में वह आयोग के वकील रहे हैं.  

2003 से 2009 तक राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य रहे. इसके अलावा वह 2004-2005 में राजस्थान बार काउंसिल के वाइस-चेयरमैन रहे और 2010 में राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन रहे.

30 मई 2011 को उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और 6 फरवरी 2013 को वह परमानेंट जज बने थे. 15 फरवरी 2023 को उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली. 

कौन हैं राजस्थान HC के चीफ जस्टिस SP शर्मा?

जस्टिस शर्मा के पास बीएससी और एलएलबी की डिग्री है. नवंबर 2016 में उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और 2022 में उनका तबादला पटना हाईकोर्ट कर दिया गया था. जब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से वापस लौटने का अनुरोध किया, तो तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने मार्च 2023 में इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया था.

मई 2025 में, कॉलेजियम के एक नए प्रस्ताव में उनके राजस्थान लौटने की सिफारिश की गई. इसके बाद वह राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने. वह सितंबर 2025 से कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं. अगले महीने वह रिटायर होने वाले हैं. उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई थी.

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